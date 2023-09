PASSALACQUA É O NO.1 NA CLASSIFICAÇÃO INAUGURAL DO THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

O Passalacqua (No.1) na Itália, recebeu o prêmio The World's Best Hotel 2023

(No.1) na Itália, recebeu o prêmio A lista inaugural homenageia hotéis de 35 destinos em seis continentes do mundo

O prêmio Lost Explorer Best Beach Hotel Award foi para o Soneva Fushi (No.7), nas Maldivas

foi para o (No.7), nas Maldivas Sonu Shivdasani OBE, cofundador e CEO do Soneva e fundador e ex-CEO do Six Senses, foi premiado com o SevenRooms Icon Award

cofundador e CEO do Soneva e fundador e ex-CEO do Six Senses, foi premiado com o O Capella Bangkok (No.11) ganhou o prêmio Nikka Best New Hotel Award

(No.11) ganhou o prêmio O Singita Lodges (No.15), na África do Sul, recebeu o Flor de Caña Eco Hotel Award, auditado pela The Sustainable Restaurant Association

(No.15), na África do Sul, recebeu o auditado pela The Sustainable Restaurant Association O prêmio Carlo Alberto Best Boutique Hotel foi concedido ao The Newt (No.37), em Somerset

LONDRES, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A lista do The World's 50 Best Hotels foi anunciada em uma cativante cerimônia de premiação no Guildhall de Londres. Esta é a primeira incursão do 50 Best no setor de viagens e sua primeira nova classificação global desde o lançamento do The World's 50 Best Bars, em 2009.

A lista destaca experiências excepcionais de hotelaria em todo o mundo, que moldarão as aspirações dos consumidores, viajantes e hoteleiros.

Veja a lista completa do The World's 50 Best Hotels 2023 aqui.

O Passalacqua, o luxuoso hotel boutique no Lago Como, ocupa o primeiro lugar. Localizado em uma propriedade do século XVIII com jardins espetaculares em terraços que descem até a água, a família De Santis criou um hotel requintado de 24 quartos que dá a sensação de uma residência particular. O No.2 é o Rosewood Hong Kong, no bairro de artes e design da cidade, o Victoria Dockside, com vista para o porto.

Londres possui quatro hotéis na lista: o Claridge's (No.16), o The Connaught (No.22), o NoMad London (No.46) e o The Savoy (No.47), enquanto dois outros hotéis do Reino Unido também foram vencedores: o Gleneagles na Escócia (No.32), vencedor do prêmio Art of Hospitality Award e o The Newt em Somerset (No.37), vencedor do Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award.

Quatro hotéis na Ásia estão no topo da lista: o Rosewood Hong Kong (No.2), o Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.3), o The Upper House em Hong Kong (No.4) e o Aman Tokyo (No.5). No topo da lista, a 20 metros de uma praia, o Soneva Fushi (No.7) foi nomeado Lost Explorer Best Beach Hotel.

O Singita Lodges, no Parque Nacional Kruger, é um dos três hotéis do continente africano a figurar na lista, ao lado do La Mamounia (No.6) e do Royal Mansour (No.23), ambos em Marrakech.

