Die bioregenerative Sportrevolution: Wie Prof. Mike Chan die Erholung von Sportlern verändert - von Sabah bis zum Super Bowl

KOTA KINABALU, Malaysia, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Große Veränderungen beginnen oft im Kleinen. Für Sabah FC, einen malaysischen Spitzenfußballverein, begann es mit einer einfachen Vereinbarung - einer Partnerschaft mit European Wellness, einer medizinischen Gruppe, die für Anti-Aging- und Vorläufer-Stammzelltherapie bekannt ist.

Aber dieser eine Schritt erschüttert jetzt die Welt der Sportmedizin.

Officials from European Wellness and Sabah FC: (Pictured, from left) Dr. Natassia Sarah, Prof. Mike Chan, Tuan Md Joh Haji Wid, and Tuan Shamsuddin Bin Mohd Shah — exchange club jerseys in a symbolic gesture marking their newly formalized partnership for athlete rehabilitation and sports-science collaboration.

Denn was in Sabah begann, findet nun auf der größten Sportbühne der Welt statt: den Super Bowl.

Und hinter all dem steht ein Mann, der sich seit über 40 Jahren auf diesen Moment vorbereitet hat - Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan.

Wie alles in Sabah anfing

Ende 2025 unterzeichnete Sabah FC einen Vertrag mit European Wellness Premier Center (EWPC) in Kota Kinabalu, Sabah. Ihr Ziel? Wir helfen den Spielern, sich schneller zu erholen, Verletzungen zu vermeiden und während der gesamten Saison in Bestform zu bleiben - nicht nur mit Physiotherapie, sondern indem wir ihren ganzen Körper von innen nach außen behandeln.

Der Club war der erste in Malaysia, der bioregenerative Medizin einführte - ein medizinischer Ansatz, der sich auf die Heilung, Wiederherstellung und den Wiederaufbau des Körpers auf zellulärer Ebene konzentriert.

Der General Manager von Sabah FC, Md Joh Wid, bringt es auf den Punkt:

„Wir wollen, dass unsere Spieler in guter Verfassung kommen und in guter Verfassung gehen".

Prof. Mike Chan fügte hinzu:

„Echte Ausdauer hat nicht nur mit Ausdauer zu tun. Es geht darum, stark zu bleiben - auch in der Verlängerung".

Was die Spieler tatsächlich bekommen

Hier geht es nicht nur um Vitamine oder Wellness-Behandlungen. Die Spieler des FC Sabah durchlaufen jetzt ein spezielles 4-Stufen-Programm: Diagnostizieren, entgiften, reparieren, verjüngen.

Das bedeutet im Klartext Folgendes:

Spieler erhalten einen umfassenden Gesundheitscheck, um Probleme frühzeitig zu erkennen





Sie schwemmen schädliche Giftstoffe aus, die die Genesung verlangsamen.





Sie erhalten Behandlungen, damit geschädigte Muskeln und Organe schneller heilen.





Schließlich steigern sie ihre Energie, Konzentration und Kraft von innen heraus - oft mit sicheren, natürlichen Therapien wie Sauerstoffbehandlungen und Ernährungsberatung.

Warum es funktioniert

Regelmäßiges Training und Reha behandeln das, was man sehen kann: Muskelkater, Schwellungen, vielleicht ein verstauchter Knöchel. Aber was ist mit den Dingen, die man nicht sehen kann - wie müde Organe, Stresshormone oder langfristige Abnutzung und Verschleiß?

Genau hier setzt die Methode von Prof. Chan an. Es wird von Prominenten, hochrangigen Führungskräften und jetzt auch von Fußballern genutzt.

Seine Behandlungen helfen bei:

Ermüdung





Erholungszeit





Geistige Schärfe





Festigkeit der Verbindung





Gleichmäßiges hormonelles Gleichgewicht

Und das Beste daran? Es ist auf den Körper jedes Sportlers zugeschnitten - keine Einheitsgröße für alle.

Die Super Bowl-Einladung

Gerade als die Partnerschaft mit Sabah FC Aufmerksamkeit erregte, erhielt Prof. Chan einen Anruf aus den USA - von Leigh Steinberg, dem berühmten NFL-Agenten, der den Film Jerry Maguire inspirierte.

Steinberg lud Prof. Chan ein, während der Super Bowl Week 2026 vor NFL-Teams, Ärzten und Sportlern zu sprechen. Warum? Denn die NFL ist auf der Suche nach echten Lösungen für ein großes Problem: Gehirnerschütterungen und Hirnverletzungen.

Prof. Chan hat jahrelang an hirnspezifischen Behandlungen gearbeitet - mit einer sicheren, auf das Organ ausgerichteten Zelltherapie, um Menschen mit Gedächtnisverlust, Autismus und ja, auch mit sportbedingten Hirnschäden zu helfen.

Er erklärt:

„Man kann nicht alle Verletzungen mit der gleichen Lösung behandeln. Ein Knie braucht eine Kniebehandlung. Ein Gehirn braucht eine Gehirntherapie. Präzision ist wichtig".

Was das für den Sport im Jahr 2026 bedeutet

Dies ist erst der Anfang.

Dank des FC Sabah ist Südostasien jetzt führend in der Sportlerbetreuung der nächsten Generation. Und mit der Super Bowl-Plattform fängt der Rest der Welt an, aufmerksam zu werden.

Andere Sportarten könnten bald folgen - darunter Rugby, MMA und olympische Teams -, die alle neue Wege erforschen, um ihre Sportler länger stark, konzentriert und verletzungsfrei zu halten.

Das erstklassige Zentrum von Prof. Chan in Kota Kinabalu wird nun als ASEANs Zentrum für die Regeneration von Spitzensportlern bezeichnet.

Blick in die Zukunft

2025 war der Anfang.

2026 könnte der weltweite Durchbruch erfolgen.

Die Wissenschaft ist bereit. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Und die Sportwelt ist endlich offen für neue Ideen.

Sportler haben etwas Besseres verdient als Ruhe und Schmerztabletten. Sie verdienen eine echte Erholung.

Und dank Prof. Mike Chan bekommen sie genau das jetzt auch.

