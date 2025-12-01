La révolution du sport biorégénératif : Comment le professeur Mike Chan modifie la récupération des athlètes - du Sabah au Super Bowl

KOTA KINABALU, Malaisie, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Les grands changements commencent souvent par de petites choses. Pour le Sabah FC, un club de football malaisien de premier plan, tout a commencé par un simple accord : un partenariat avec European Wellness, un groupe médical surtout connu pour ses thérapies anti-âge et ses thérapies à base de cellules souches précurseurs.

Mais ce geste est en train de bouleverser le monde de la médecine sportive.

Officials from European Wellness and Sabah FC: (Pictured, from left) Dr. Natassia Sarah, Prof. Mike Chan, Tuan Md Joh Haji Wid, and Tuan Shamsuddin Bin Mohd Shah — exchange club jerseys in a symbolic gesture marking their newly formalized partnership for athlete rehabilitation and sports-science collaboration.

Car ce qui a commencé à Sabah se dirige maintenant vers la plus grande scène sportive du monde : le Super Bowl.

Et derrière tout cela, il y a un homme qui se prépare à ce moment depuis plus de 40 ans : Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan.

Comment tout a commencé à Sabah

Fin 2025, Sabah FC a signé un accord avec European Wellness Premier Center (EWPC) à Kota Kinabalu, Sabah. Leur objectif ? Aider les joueurs à se rétablir plus rapidement, à éviter les blessures et à rester au meilleur de leur forme tout au long de la saison - non seulement par la kinésithérapie, mais en traitant leur corps entier de l'intérieur vers l'extérieur.

Le club est devenu le premier en Malaisie à introduire la médecine biorégénérative - une approche médicale qui se concentre sur la guérison, la restauration et la reconstruction du corps au niveau cellulaire.

Le directeur général du Sabah FC, Md Joh Wid, l'explique simplement :

« Nous voulons que nos joueurs arrivent en bonne condition et repartent en bonne condition ».

Le professeur Mike Chan a ajouté :

« La véritable endurance n'est pas seulement une question de résistance. Il s'agit de rester fort, même dans les prolongations ».

Ce que les joueurs reçoivent réellement

Il ne s'agit pas seulement de vitamines ou de cures thermales. Les joueurs du Sabah FC sont désormais soumis à un programme spécial en quatre étapes : Diagnostiquer, Détoxifier, Réparer, Rajeunir.

Voici ce que cela signifie en termes clairs :

Les joueurs font l'objet d'un bilan de santé complet afin de détecter les problèmes à temps





Ils éliminent les toxines nocives qui ralentissent la guérison.





Ils reçoivent des traitements pour aider les muscles et les organes endommagés à guérir plus rapidement.





Enfin, ils stimulent leur énergie, leur concentration et leur force de l'intérieur, souvent grâce à des thérapies naturelles et sûres telles que les traitements à l'oxygène et le soutien nutritionnel.

Pourquoi ça marche

L'entraînement régulier et la rééducation permettent de traiter ce qui est visible : des muscles endoloris, des gonflements, peut-être une cheville tordue. Mais qu'en est-il de ce qui ne se voit pas, comme les organes fatigués, les hormones de stress ou l'usure à long terme ?

C'est là que la méthode du professeur Chan entre en jeu. Il est utilisé par des célébrités, des cadres de haut niveau et, désormais, par des footballeurs.

Ses traitements aident à :

Fatigue





Délai de récupération





L'acuité mentale





Résistance des joints





Même l'équilibre hormonal

Et le meilleur ? Le site est adapté au corps de chaque athlète - il n'y a pas de solution unique.

L'invitation au Super Bowl

Alors que le partenariat avec le Sabah FC commençait à attirer l'attention, le professeur Chan a reçu un appel des États-Unis : Leigh Steinberg, le célèbre agent de la NFL qui a inspiré le film Jerry Maguire.

Steinberg a invité le professeur Chan à prendre la parole lors de Super Bowl Week 2026, devant les équipes de la NFL, les médecins et les athlètes. Pourquoi ? Parce que la NFL cherche de vraies solutions à un problème majeur : commotions cérébrales et lésions cérébrales.

Le professeur Chan a passé des années à travailler sur des traitements spécifiques du cerveau, en utilisant une thérapie cellulaire sûre et ciblée sur les organes pour aider les personnes souffrant de perte de mémoire, d'autisme et, oui, de lésions cérébrales liées au sport.

Comme il l'explique :

« On ne peut pas traiter toutes les blessures avec la même solution. Un genou a besoin d'un traitement pour le genou. Un cerveau a besoin d'une thérapie cérébrale. La précision est importante ».

Ce que cela signifie pour le sport en 2026

Et ce n'est que le début.

Grâce au Sabah FC, l'Asie du Sud-Est est aujourd'hui à l'avant-garde en matière de soins aux athlètes. Et avec la plateforme du Super Bowl, le reste du monde commence à s'y intéresser.

D'autres sports pourraient bientôt suivre, notamment le rugby, le MMA et les équipes olympiques, qui explorent tous de nouveaux moyens de garder leurs athlètes forts, concentrés et sans blessure plus longtemps.

Le centre de premier plan du professeur Chan à Kota Kinabalu est désormais appelé le centre de l'ASEAN pour la régénération des athlètes d'élite.

Perspectives

2025 était le début.

2026 pourrait être la percée mondiale.

La science est prête. Les résultats sont prometteurs. Et le monde du sport est enfin ouvert aux nouvelles idées.

Les athlètes méritent mieux que du repos et des analgésiques. Ils méritent un véritable rétablissement.

Et grâce au professeur Mike Chan, c'est exactement ce qu'ils commencent à obtenir.

