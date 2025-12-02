生物再生運動革命：從沙巴走向超級碗之旅----陳革成教授革新運動員康復方式

因為從沙巴開啟的這項探索，已開始走向全球最大的體育舞台：超級碗。

而這一切的背後，是一位為這一刻籌備了40餘年的人物——拿督斯裡陳革成教授博士(Prof. Dato' Sri Dr. Mike Chan)。

一切始於沙巴

2025年末，沙巴足球俱樂部與位於馬來西亞沙巴州亞庇的歐健診治中心(EWPC)簽署合作協議。雙方旨在幫助球員更快恢復、避免傷病，並在整個賽季保持最佳狀態——這不僅依賴物理治療，更關鍵的是從內到外對球員全身進行調理。

沙巴成為馬來西亞首家引入生物再生醫學的俱樂部。這是一種聚焦於在細胞層面治癒、修復和重建人體機能的醫療手段。

沙巴足球俱樂部總經理Md Joh Wid表示：「我們希望球員以良好狀態參訓比賽，也能以良好狀態離隊。」

陳教授補充道：「真正的耐力絕非僅關乎體能，更在於始終保持競技狀態，即便是加時賽也是如此。」

球員實際接受的康復方案

遠非簡單的維生素補充或水療護理。沙巴足球俱樂部的球員如今正在接受一套專屬的四步療法：診斷、排毒、修復、煥活。

具體方法如下：

球員接受全面健康檢查，及早發現潛在問題

清除延緩恢復進程的有害毒素

接受針對性治療，加速受損肌肉與器官的修復

最終通過安全的自然療法（如氧療、營養支持等），從內在提升能量水平、專注力與體能

療法奏效的核心原因

常規訓練與康復僅針對肉眼可見的症狀：肌肉酸痛、腫脹，或是腳踝扭傷。但那些看不見的問題，如器官疲勞、應激激素堆積，長期勞損，該如何應對？

這正是陳教授療法的用武之地。這套方案已服務於各界名人、企業高管，如今也開始惠及足球運動員。

其療法可有效改善以下問題：

疲勞感

恢復時長

思維敏銳度

關節強度

甚至荷爾蒙平衡

尤為關鍵的是，該方案為每位運動員量身定制，絕非「一刀切」的標準化模式。

超級碗的邀請

就在沙巴足球俱樂部的合作項目引發關注之際，陳教授接到了來自美國的一通電話：來電者是電影《甜心先生》（Jerry Maguire）的男主原型——美國國家橄欖球聯盟(NFL)著名經紀人利-斯坦伯格(Leigh Steinberg)。

斯坦伯格邀請陳教授在2026年超級碗周期間，向NFL各球隊、醫生及運動員發表演講。為何發出這一邀請？只因NFL正為一大核心難題尋求切實解決方案：腦震盪與腦損傷。

陳教授多年來深耕腦部靶向治療領域——運用安全的器官靶向細胞療法，幫助患有記憶衰退、自閉症，以及運動相關腦損傷的人群提升健康水平。

他解釋道：「不能用單一方案治療所有損傷。治療膝蓋需針對性的膝部療法，治療腦部則需專門的腦部干預手段。精準性至關重要。」

2026年，這一變革對體育界的深遠影響

這僅僅是開端。

得益於沙巴足球俱樂部的實踐，東南亞現已成為下一代運動員健康管理的引領者。借助超級碗的平台，全球體育界也開始關注這一領域。

其他運動項目（包括橄欖球、綜合格鬥、奧運代表隊）或許很快會跟進——他們都在探索新方式，渴望讓運動員更長久地保持體能、專注力，遠離傷病。

陳教授位於亞庇的診治中心，現被稱為東盟精英運動員再生醫學中心。

展望未來

2025年是開端。

2026年或將成為全球突破之年。

相關技術已趨於成熟，療效頗具前景，而體育界也終於願意接納新理念。

運動員值得擁有比單純休養和服用止痛藥更好的選擇。他們理應獲得真正有效的康復方案。

而得益於陳革成教授的努力——運動員正逐步獲得這樣的康復方案。

