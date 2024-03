حصلت الشيف JANAÍNA TORRES في ساو باولو على لقب The World's Best Female Chef 2024

لندن, 21 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في بداية سلسلة من الجوائز الخاصة المعلنة قبيل حفل The World's 50 Best Restaurants ، حازت Janaína Torres، رئيسة الطهاة في ساو باولو والمشاركة في مبادرات تذوق الطعام الحائزة على جوائز بما في ذلك A Casa do Porco، على لقب The World's Best Female Chef 2024.

اختيرت Torres، الناشطة والساقية والطاهية، Latin America's Best Female Chef كجزء من Latin America's 50 Best Restaurants 2023، وهي الآن معروفة بمساهمتها الكبيرة في الطهي على نطاق عالمي. بصفتها رئيس الطهاة والشريكة بمطعم A Casa do Porco الفاخر في ساو باولو، Bar da Dona Onça ، وكشك الهوت دوج Hot Pork، ومتجر الغداء والساندويتشات Merenda da Cidade، ومتجر الآيس كريم Sorveteria do Centro، أصبحت Torres شخصية بارزة في مجال الطهي بالمدينة البرازيلية.

كما تشارك Torres بكثافة في مشاريع النشاط الاجتماعي، حيث عملت مع حكومة ساو باولو لتدريب الطهاة في المدارس لتحسين تغذية 1.8 مليون طفل في أربع سنوات فقط. في وقت الوباء، أشركت الطاهية مجتمعها من خلال حشد الآلاف من الطهاة البرازيليين وعمال الضيافة للضغط على الحكومة للحصول على دعم مالي حيوي لهذه الصناعة.

يشتهر مطعم A Casa do Porco، الذي تشارك في ملكيته الشيف Torres، بقائمة لحم الخنزير المبتكرة والتي تقدم أجزاء جسده كاملة بدون أي هدر، والذي احتل No.12 في قائمة The World's 50 Best Restaurants 2023.

يقول William Drew، مدير المحتوى الخاص بـ The World's 50 Best Restaurants: "إنه لشرف حقيقي أن نعلن عن حصول Janaína Torres التي لا مثيل لها على لقب The World's Best Female Chef 2024. ولا يمكن الاستهانة بمساهمتها في ترسيخ مكانة البرازيل كقوة رائدة في صناعة تذوق الطعام العالمية، وتسلط مشاريعها الخيرية الضوء على التزامها المستمر تجاه مجتمعها. تأتي هذه الجائزة تقديرًا لموهبتها والتزامها الشديد بقيادة التغيير الإيجابي."

تقول الشيف Torres: "يسعدني أن أحصل على لقب The World's Best Female Chef 2024، وأن أنضم إلى القائمة الرائعة لأولئك الذين حصلوا على هذا اللقب قبلي. آمل أن ألهم الجيل القادم من الطهاة الإناث، وأن أواصل بناء إرث لفن الطهي البرازيلي، جنبًا إلى جنب مع مجتمعي. بالنسبة لي، تمثل هذه الجائزة منصة مهمة لتسليط الضوء على التعليم من خلال الغذاء ومن أجله، وهو ما أعتبره ضروريًا لمستقبل أكثر إنصافًا في بلدي وفي جميع أنحاء العالم."

