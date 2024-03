La chef Janaína Torres de São Paulo es nombrada The World's Best Female Chef 2024

LONDRES, 21 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- En el primero de una serie de premios especiales anunciados antes de la ceremonia de The World's 50 Best Restaurants, Janaína Torres ha sido nombrada The World's Best Female Chef 2024. La chef y copropietaria de premiadas iniciativas gastronómicas en São Paulo, como A Casa do Porco, es también activista y sommelier.

Torres fue nombrada Latin America's Best Female Chef como parte de Latin America's 50 Best Restaurants 2023 y ahora es reconocida por su importante contribución culinaria a escala global. Como chef y copropietaria del restaurante de alta cocina A Casa do Porco de São Paulo, el informal Bar da Dona Onça, el quiosco de perritos calientes Hot Pork, la tienda de almuerzos y sándwiches Merenda da Cidade y la heladería Sorveteria do Centro, Torres se ha convertido en una figura fundamental del panorama culinario de la ciudad brasileña.

La Chef también está profundamente involucrada en proyectos de activismo social, habiendo trabajado con el gobierno de São Paulo para capacitar a cocineros escolares para mejorar la nutrición de 1,8 millones de niños en sólo cuatro años. Durante la pandemia, la chef involucró a su comunidad movilizando a miles de chefs y trabajadores hoteleros brasileños para presionar al gobierno para que brindara un apoyo financiero vital a la industria.

A Casa do Porco, se ubicó en el puesto No.12 en la lista The World's 50 Best Restaurants 2023. El restaurante copropiedad de la chef Torres, es famoso por su menú inventivo, donde cada parte de la carne de cerdo es aprovechada: desde la nariz hasta la cola.

William Drew, director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, dijo: "Es un verdadero privilegio anunciar que la incomparable Janaína Torres es nombrada The World's Best Female Chef 2024. Su contribución a establecer a Brasil como una fuerza líder en el panorama gastronómico mundial no puede subestimarse y sus proyectos filantrópicos resaltan un compromiso continuo con su comunidad. Este premio es un reconocimiento a su talento y su profundo compromiso para impulsar un cambio positivo".

La Chef Torres comentó: "Estoy encantada de haber sido nombrada The World's Best Female Chef 2024 y de unirme a la increíble lista de quienes han sido premiadas antes que yo. Espero inspirar a la próxima generación de cocineras y continuar construyendo un legado para la gastronomía brasileña, junto con mi comunidad. Para mí, este premio representa una plataforma importante para dar visibilidad a la educación a través y para la alimentación, que considero esencial para un futuro más justo en mi país y en todo el mundo."

