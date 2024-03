JANAÍNA TORRES, CHEFFE A SÃO PAULO, NOMMÉE THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2024

Premier de plusieurs prix spéciaux annoncés avant la cérémonie The World's 50 Best Restaurants, Janaína Torres, de São Paulo, cheffe et copropriétaire de restaurants primés, dont A Casa do Porco, a été nommée The World's Best Female Chef 2024.

LONDRES, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Activiste, sommelière et cheffe, élue Latin America's Best Female Chef au palmarès Latin America's 50 Best Restaurants 2023, Janaína Torres est aujourd'hui reconnue dans le monde entier pour son importante contribution à la gastronomie. Cheffe et copropriétaire du restaurant gastronomique A Casa do Porco, du Bar da Dona Onça, du kiosque à hot-dogs Hot Pork, de la sandwicherie Merenda da Cidade et du glacier Sorveteria do Centro, Torres est devenue une figure emblématique de la scène culinaire de São Paulo.

The World’s 50 Best Restaurants today reveals Janaína Torres of A Casa do Porco, São Paulo, as the winner of The World’s Best Female Chef Award 2024

Torres est également très impliquée dans des projets sociaux, notamment en formant des élèves cuisiniers en collaboration avec le gouvernement de São Paulo pour améliorer l'alimentation de 1,8 million d'enfants en seulement quatre ans. Pendant la pandémie, elle a réussi à mobiliser des milliers de chefs brésiliens et de travailleurs de l'hôtellerie-restauration pour faire pression sur le gouvernement et obtenir une aide financière vitale pour le secteur.

A Casa do Porco, le restaurant dont Torres est copropriétaire, est célèbre pour son menu inventif et sans gaspillage à base de porc, classé No.12 dans la liste The World's 50 Best Restaurants 2023.

William Drew, directeur du contenu pour The World's 50 Best Restaurants : " C'est un véritable privilège d'annoncer que l'incomparable Janaína Torres est nommée The World's Best Female Chef 2024. Sa contribution mettre le Brésil au premier plan de l'industrie gastronomique mondiale ne peut être sous-estimée, et ses projets philanthropiques montrent son engagement permanent envers sa communauté. Ce prix est une reconnaissance de son talent et de son profond engagement à améliorer les choses."

Janaína Torres : "Je suis ravie d'avoir été nommée The World's Best Female Chef 2024 et de rejoindre l'incroyable liste des cheffes récompensées avant moi. J'espère inspirer la prochaine génération de femmes chefs et continuer à construire un héritage pour la gastronomie brésilienne, aux côtés de ma communauté. Pour moi, ce prix représente une formidable tribune pour sensibiliser à l'éducation par et pour l'alimentation, que je considère essentielle pour un avenir plus juste dans mon pays et dans le monde entier."

