حصول السينما الليزرية من سلسلة PX3 من شركة Hisense على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland

كينغداو، الصين، 10 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Hisense، وهي العلامة التجارية العالمية للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، أن السينما الليزرية من سلسلة PX3 قد حصلت على شهادة الضوء الأزرق المنخفض (حل الأجهزة) من قبل TÜV Rheinland، وهي مزودة رائدة للخدمات التقنية في جميع أنحاء العالم.

قُدّمت الشهادة في حفل توزيع الجوائز بحضور الدكتور Liu Xianrong، كبير العلماء والمدير العام لشركة Hisense Laser Display Co. Ltd.، والسيد Zsolt Pesze، مدير البلدان الأوروبية لشركة TÜV Rheinland، في كشك Hisense خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكي الدولي IFA 2024.

PX3 Series Laser Cinema has been awarded Low Blue Light (Hardware Solution) certification by TÜV Rheinland

تأتي هذه الجائزة لتكرّم ابتكار شركة Hisense الذي يحدث فارقًا إيجابيًا مهمًا في تجارب المشاهدين للشاشات الكبيرة، وذلك عبر تقنية الضوء الأزرق المنخفض الرائدة التي تضمن حماية ممتازة للعين، خصوصًا مع أوقات مشاهدة الشاشات المطوّلة غالبًا في وقتنا هذا.

يتضمن اختبار شهادة TÜV Rheinland التحليل الطيفي ونطاق الألوان. يعد طيف الضوء الأزرق في منتجات الليزر من Hisense ضيقًا بصورة ملحوظة، ومحصورًا في نطاق 459-471nm، مما يقلص إصدار المنتج للضوء الأزرق الضار من المصدر، ويجعله مناسبًا بشكل خاص للأسر التي لديها أطفال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنيات الليزر من Hisense الحائزة على الجائزة تمتلك نطاق ألوان عالي يصل إلى 110٪ BT.2020.

إن مفتاح تكنولوجيا العرض الليزري لشركة Hisense يكمن في محرك الليزر الرقمي الخاص بها حصريًا - LPU، والذي يدمج بسلاسة بين عدسات Ultra Short Throw وشريحة DLP وحوسبة AI، مما يعطينا تحفًا من الإضاءة والألوان في كل صورة.

تهدف Hisense في سعيها المستمر لتحقيق التميز في تطويرها المنتجات إلى جعل المنتجات عالية الجودة متاحة مع إيجاد بيئة معيشية أفضل للأسر.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات IT.