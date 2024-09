Le cinéma laser de la série PX3 de Hisense reçoit la certification de TÜV Rheinland pour sa faible lumière bleue

QINGDAO, Chine, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, la marque mondiale d'électronique et d'électroménager grand public, a annoncé aujourd'hui que son cinéma laser de la série PX3 avait reçu la certification Low Blue Light (Hardware Solution) de TÜV Rheinland, l'un des principaux fournisseurs de services techniques au monde.

La certification a été décernée lors d'une cérémonie de remise des prix à laquelle participait le Dr. Liu Xianrong, scientifique en chef et directeur général de Hisense Laser Display Co. Ltd, et M. Zsolt Pesze, directeur de TÜV Rheinland pour l'Europe, sur le stand de Hisense lors de l'IFA 2024.

Ce prix récompense les expériences de visionnage sur grand écran améliorées de Hisense, avec une technologie de réduction de la lumière bleue de pointe qui garantit une excellente protection des yeux, ce qui est important au vu du temps souvent très long passé devant les écrans de nos jours.

Le test de certification du TÜV Rheinland comprend l'analyse spectrale et la gamme de couleurs. Le spectre de la lumière bleue des produits laser Hisense est remarquablement étroit, concentré dans la plage de 459 à 471 nm, ce qui permet au produit de ne pas émettre une lumière bleue potentiellement nocive à partir de la source, ce qui le rend particulièrement adapté aux ménages avec enfants. En outre, les technologies laser Hisense récompensées offrent une gamme de couleurs élevée atteignant 110 % de la norme BT.2020.

La clé de la technologie d'affichage laser de Hisense est son moteur laser numérique-LPU propriétaire exclusif, qui intègre de manière transparente l'objectif à focale ultra-courte, le chipset DLP et le calcul IA, garantissant ainsi que chaque image est un chef-d'œuvre de lumière et de couleur.

En visant continuellement l'excellence dans le développement de ses produits, Hisense cherche à offrir des produits de la plus haute qualité tout en créant un meilleur environnement de vie pour les familles.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement développée et est active dans plus de 160 pays. Elle est spécialisée dans les produits multimédias, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

