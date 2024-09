Hisense PX3 Series Laser Cinema recebe certificação TÜV Rheinland Low Blue Light

QINGDAO, China, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, anunciou hoje que seu PX3 Series Laser Cinema recebeu a certificação Low Blue Light (Hardware Solution) da TÜV Rheinland, líder mundial no fornecimento de serviços técnicos.

A certificação foi apresentada em uma cerimônia de premiação com a presença do Dr. Liu Xianrong, cientista-chefe e gerente geral da Hisense Laser Display Co. Ltd., e do Sr. Zsolt Pesze, gerente nacional europeu da TÜV Rheinland, no estande da Hisense durante a IFA 2024.

O PX3 Series Laser Cinema recebeu a certificação Low Blue Light (Hardware Solution) da TÜV Rheinland (PRNewsfoto/Hisense)

O prêmio reconhece as experiências aprimoradas de visualização em tela grande da Hisense, com luz azul baixa garantindo excelente proteção para os olhos, importante com a visualização de tela muitas vezes prolongada de hoje.

O teste de certificação TÜV Rheinland inclui análise espectral e gama de cores. O espectro de luz azul dos produtos a laser Hisense é notavelmente estreito, concentrado na faixa de 459-471 nm, permitindo que o produto evite a emissão de luz azul potencialmente prejudicial da fonte, tornando-o especialmente adequado para famílias com crianças. Além disso, as premiadas tecnologias de laser Hisense possuem uma alta gama de cores de até 110% BT.2020.

O principal para a tecnologia de exibição a laser da Hisense é seu exclusivo mecanismo a laser digital proprietário-LPU, que integra perfeitamente a lente de alcance ultracurto, o chipset DLP e a computação de IA garantindo que cada imagem seja uma obra-prima de luz e cor.

Na busca contínua pela excelência no desenvolvimento de produtos, a Hisense visa trazer produtos da mais alta qualidade e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de vida melhor para as famílias.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499772/PX3_Series_Laser_Cinema_awarded_Low_Blue_Light__Hardware_Solution.jpg

FONTE Hisense