Кинотеатр Hisense PX3 Series Laser Cinema получил сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light

ЦИНДАО, Китай, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, мировой бренд бытовой электроники и бытовой техники, объявила сегодня о том, что ее кинотеатр PX3 Series Laser Cinema получил сертификат Low Blue Light (Hardware Solution) от TÜV Rheinland, ведущего поставщика технических услуг во всем мире.

PX3 Series Laser Cinema has been awarded Low Blue Light (Hardware Solution) certification by TÜV Rheinland

Сертификация была представлена на церемонии награждения, на которой присутствовал д-р Лю Сяньжун (Liu Xianrong), главный научный сотрудник и генеральный директор Hisense Laser Display Co. Ltd., и г-н Жолт Пеше (Zsolt Pesze), региональный менеджер в Европе, TÜV Rheinland, у стенда Hisense во время IFA 2024.

Награда признает расширенные возможности просмотра Hisense на большом экране с ведущим низким уровнем излучения синего цвета, обеспечивающим отличную защиту глаз, что важно для сегодняшнего часто длительного просмотра на экране.

Сертификационные тесты TÜV Rheinland включают спектральный анализ и цветовую гамму. Спектр синего света лазерных продуктов Hisense удивительно узкий, концентрируется в диапазоне 459-471 нм, что позволяет продукту избегать излучения потенциально опасного синего света от источника, что делает его особенно подходящим для домашних хозяйств с детьми. Кроме того, отмеченные наградами лазерные технологии Hisense поддерживают высокую цветовую гамму до 110% BT.2020.

Ключом к технологии лазерного дисплея Hisense является его эксклюзивный запатентованный цифровой лазерный модуль обработки световых сигналов, который легко интегрирует сверхкороткофокусный объектив, чипсет DLP и вычисления ИИ, что делает каждое изображение шедевром света и цвета.

Постоянно стремясь к совершенству в разработке продуктов, Hisense стремится предлагать продукты самого высокого качества, создавая при этом лучшую среду для жизни семей.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется, работает более чем в 160 странах мира и специализируется на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальных информационных технологиях.

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