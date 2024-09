Zestaw laserowego kina domowego Hisense PX3 otrzymuje certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light

QINGDAO, Chiny, 9 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka produkująca urządzenia AGD i elektronikę użytkową, poinformowała dziś, że jej system kina laserowego z serii PX3 został wyróżniony certyfikatem Low Blue Light potwierdzającym niską emisję niebieskiego światła (rozwiązanie sprzętowe) przez TÜV Rheinland, lidera na światowym rynku usług technicznych.

Wręczenie certyfikatu odbyło się na stoisku Hisense podczas targów IFA 2024 w ramach ceremonii rozdania nagród, w której uczestniczyli dr Liu Xianrong, główny pracownik naukowy i dyrektor generalny Hisense Laser Display Co. Ltd., oraz Zsolt Pesze, dyrektor krajowy na Europę TÜV Rheinland.

Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania dla zaawansowanych rozwiązań firmy w zakresie wyświetlania obrazu na dużym ekranie charakteryzujących się niskim poziomem niebieskiego światła i zapewniających doskonałą ochronę oczu, co jest szczególnie ważne w przypadku przedłużonego czasu spędzanego przed monitorem.

Analiza spektralna i gama kolorów zostały poddane testom certyfikacyjnym przeprowadzonym przez TÜV Rheinland. Spektrum niebieskiego światła produktów laserowych Hisense jest bardzo wąskie, skoncentrowane w zakresie 459-471nm, dzięki czemu nie emitują one potencjalnie szkodliwego promieniowania niebieskiego ze źródła, przez co są szczególnie polecane dla gospodarstw domowych z dziećmi. Co więcej, wielokrotnie nagradzane technologie laserowe Hisense charakteryzują się szerokim spektrum barw wynoszącym do 110% BT.2020.

Najważniejszym elementem technologii wyświetlaczy laserowych Hisense jest opatentowany cyfrowy silnik laserowy LPU, który harmonijnie integruje obiektyw ultrakrótkiego rzutu, chipset DLP i przetwarzanie wspomagane sztuczną inteligencją, sprawiając, że każdy obraz jest arcydziełem światła i kolorów.

Poprzez nieustanne dążenie do doskonałości w rozwoju produktów marka Hisense postawiła sobie za cel oferowanie produktów najwyższej jakości, które jednocześnie przyczynią się do stworzenia komfortowego środowiska domowego.

Hisense

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2499598/PX3_Series_Laser_Cinema_awarded_Low_Blue_Light__Hardware_Solution.jpg