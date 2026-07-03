Le DoH et le MIT - Koch Institute entrent en partenariat pour faire progresser la recherche sur le cancer assistée par l'IA

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Department of Health – Abu Dhabi (DoH), l'autorité de régulation du secteur de la santé dans l'émirat, et le MIT – Koch Institute for Integrative Cancer Research ont annoncé une collaboration stratégique visant à faire progresser la recherche en oncologie assistée par l'IA, la science translationnelle et l'innovation en bioconvergence. S'appuyant sur l'écosystème intelligent des sciences de la vie d'Abou Dhabi, ce partenariat permettra de combiner une expertise de recherche de niveau mondial avec les infrastructures, les talents et les capacités nécessaires pour accélérer la traduction des découvertes scientifiques en avancées concrètes.

DoH and MIT– Koch Institute Partner to Advance AI-Driven Cancer Research

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le cancer des ÉAU et s'appuyant sur l'excellence du MIT en matière de recherche, ce partenariat vise à faire progresser la recherche de pointe sur le cancer, en mettant l'accent sur les défis liés à l'impact du climat sur la santé et aux spécificités oncologiques de certaines populations. Cet objectif sera atteint grâce au développement et à la mise en œuvre d'essais cliniques et d'études de recherche translationnelle à grande échelle et impliquant plusieurs institutions, à la participation à la Bioconvergence Cancer Alliance du MIT, ainsi qu'à la création de bases de données de recherche et de biobanques partagées permettant de mener des recherches sur le cancer spécifiques à certaines populations.

Son Excellence la Dre Noura Khamis Al Ghaithi, sous-secrétaire au DoH, déclare : « Nous définissons l'innovation par l'impact qu'elle génère au niveau de la population. Notre partenariat avec le MIT Koch Institute repose sur ce principe et vise à mettre en place un écosystème durable et exhaustif, propice au partage des connaissances, à la découverte scientifique et à l'innovation appliquée. Ensemble, nous ferons progresser de nouvelles approches en matière de recherche sur le cancer, de développement des talents et d'innovation dans le domaine de la bioconvergence, tout en créant de nouvelles opportunités pour élaborer, tester et déployer à grande échelle des solutions susceptibles de bénéficier aux patients à Abou Dabi et dans le monde entier ».

Matthew Vander Heiden, MD, PhD, directeur du MIT Koch Institute pour la recherche intégrative sur le cancer au MIT, précise : « Nous sommes convaincus que pour relever les défis sanitaires complexes, une collaboration entre les disciplines, les secteurs et les régions est indispensable, et nous sommes ravis d'accueillir au sein de l'Alliance nos nouveaux partenaires d'Abou Dabi. Nous avons hâte de rapprocher la communauté de recherche du MIT avec l'écosystème d'innovation en matière de santé d'Abou Dabi afin d'explorer ensemble de nouvelles opportunités dans les domaines de l'oncologie, de l'IA et de la médecine de précision, et, à terme, d'améliorer les résultats pour les patients ».

Au-delà de la recherche, cette collaboration visera à former la prochaine génération de talents et à favoriser l'innovation à la croisée de l'IA et de l'oncologie. Grâce à des bourses destinées aux médecins-chercheurs, à des programmes d'échanges bilatéraux et à des initiatives d'apprentissage conjointes, le DoH et le MIT permettront aux professionnels de santé d'acquérir des compétences de pointe en oncologie clinique, en intelligence artificielle et en biologie computationnelle. Ce partenariat permettra également de créer un incubateur dédié à la bioconvergence afin de soutenir la croissance de startups à fort potentiel, en mettant à la disposition des innovateurs un mentorat, une expertise et des investissements pour accélérer la traduction des découvertes scientifiques en solutions concrètes dans le domaine de la santé.

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