カナダ王立造幣局、2024年第3四半期の利益と業績を報告

オンタリオ州オタワ, 2024年11月26日 /PRNewswire/ -- カナダ王立造幣局(「造幣局」)は、2024年第3四半期の財務結果を発表しました。この結果は、同局の活動、市場動向がビジネスに与える影響、そして今後12か月間の見通しについての知見を提供するものです。

「市場が変化し続ける中、造幣局は、その多様化された構造と柔軟なビジネス戦略のおかげで、新たな機会を捉える能力を実証しています」とカナダ王立造幣局の社長兼CEOであるMarie Lemay氏は述べています。

財務結果は、 www.mint.ca で利用可能な造幣局の年次報告書とあわせてご確認ください。金額は特に明記されていない限り、すべてカナダドルで表記されています。

財務および業務の注目点

2024年第3四半期の財務結果は目標を上回り、2023年の水準を超えました。金市場価格の上昇と外国流通量の増加に加え、固定費の削減が前四半期比増の主な要因となりました。これらの増加は、世界的な地金市場の需要低迷が続いたことによる予想を下回る地金取引量によって一部相殺されました。造幣局は、2024~2028年の企業計画で設定された2024年の財務目標を達成する見込みです。同局のリーダーシップ・チームは、その進捗状況を引き続き積極的に監視しています。

連結収益は2024年に2億5,270万ドルに減少しました(2023年は3億6,060万ドル)。

貴金属事業の収益は2024年に2億1,760万ドルに減少しました

(2023年は3億2,840万ドル): 金地金の取引量は四半期ごとに38%減少し、10万6,100オンスとなりました(2023年は17万100オンス)。一方、銀地金の取引量は20%減少し、270万オンスとなりました(2023年は340万オンス)。 金と銀の市場価格は、それぞれ前四半期比で27%と23%上昇しました。 記念品の売上は前四半期比で12%減少しました。これは主に、2023年におけるエリザベス2世女王の治世記念商品への高い需要によるものです。

流通事業の収益は2024年に3,510万ドルに増加しました

(2023年は3,220万ドル): 外国流通事業の収益は前四半期比で77%増加しました。これは、2023年と比較して2024年に生産および出荷された量が増加したことを反映しています。 カナダのコイン流通製品およびサービスの収益は前四半期比で12%減少しました。これは、在庫補充に必要なコイン数の減少に加え、財務省との覚書に基づくプログラム手数料の減少が要因です。

(2023年は3,220万ドル): 全体として、運営費用は前四半期比で27%減少し、2,830万ドルとなりました(2023年は3,600万ドル)。これは主に、コンサルティング費用および人件費の計画的削減によるものです。

連結業績および財務パフォーマンス

(百万ドル)





13週間の期間終了 39週間の期間終了







変化



変化

9月 28日(2024年) 9月 30日(2023年) $ % 9月 28日(2024年) 9月 30日(2023年) $ % 収益 $ 252.7 $ 360.6 (107.9) (30) $ 861.2 $ 1,841.8 (980.6) (53) 期間純 利益(損失) $ 5.7 $ (5.8) 11.5 (198) $ 24.1 $ 15.0 9.1 61 税引前 およびその他項目控除前の 利益(損失)1 $ 1.4 $ (8.7) 10.1 (116) $ 12.3 $ 23.4 (11.1) (47) 税引前 およびその他項目控除前の 利益(損失)2

0.6 % (2.4) %



1.4 % 1.3 %



(1) 税引前およびその他項目控除前の利益(損失) は、非GAAP財務指標です。期間純利益から税引前およびその他項目控除前の利益への調整は、造幣局の2024年第3四半期報告書の13ページに記載されています。 (2) 税引前およびその他項目控除前の利益(損失)率 は非GAAP財務指標であり、その計算は税引前およびその他項目控除前の利益に基づいて行われます。

























2024年9月28日 時点での状況 2023年12月31日 $変化 %変化 現金 $ 58.4 $ 59.8

(1.4) (2) 棚卸資産 $ 71.5 $ 68.8

2.7 4 資本資産 $ 174.2 $ 173.0

1.2 1 資産合計 $ 376.8 $ 380.4

(3.6) (1) 運転資本 $ 99.2 $ 97.8

1.4 1













































企業リスク管理プログラムの一環として、造幣局は、継続的な運営を支援するために、グローバルなサプライ・チェーンと物流ネットワークを積極的に監視し続けています。最善を尽くしているものの、造幣局は、マクロ経済環境の変化や世界各地でのその他の外部要因が、2024年の業績に引き続き影響を与えると予想しています。造幣局は、企業リスク管理プロセスを通じて、発生する可能性のあるリスクを引き続き軽減しています。

2024年第3四半期報告書の詳細については、 www.mint.ca をご覧ください。

カナダ王立造幣局について

カナダ王立造幣局は、カナダの流通硬貨の鋳造および流通を担当する国営企業(クラウン・コーポレーション)です。造幣局は世界最大で最も多様な造幣局の1つで、受賞したコレクター向けコインや市場をリードする地金製品、名声あるカナダの軍人や民間人を称えるものを生産しています。ロンドンおよびCOMEXグッドデリバリーリファイナーとして創設された造幣局は、あらゆる領域でクラス最高の金銀精錬サービスも提供しています。環境をもっと大切にし、安全かつ包摂的な職場を育て、地元に好影響を及ぼそうと努力する組織として、造幣局は運営のあらゆる局面で環境、社会、ガバナンスの実践を統合しています。

造幣局およびその製品、サービスの詳細については、 www.mint.ca をご覧ください。造幣局の最新情報は、 LinkedIn 、 Facebook 、 Instagram でフォローしてください。

将来見通しに関する記述および非GAAP財務指標

このEarnings Release(収益報告書)には、非GAAP財務指標が含まれており、該当する箇所に明確に記載されています。非GAAP財務指標は、国際財務報告基準(IFRS)に基づいて標準化されておらず、IFRSに基づいて報告する他の企業が開示する類似の財務指標と比較可能でない場合があります。

この収益報告書には、造幣局の目標、計画、戦略、将来の成長、業務の成果、業績、事業の見通しおよび機会に関する経営陣の期待を反映した将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述は、通常、「計画する」「予想する」「期待する」「信じる」「見積もる」「意図する」などの言葉や、それに類似する表現によって特定されます。これらの将来見通しに関する記述は事実ではなく、あくまで予想される成長、業務の成果、業績、事業の見通しおよび機会(仮定)に関する推定に過ぎません。経営陣は、これらの仮定が入手可能な情報に基づいて合理的であると考えていますが、それが誤りである可能性もあります。これらの将来の結果に関する推定は、多くのリスク、不確実性、およびその他の要因に左右される可能性があり、それにより実際の結果が造幣局の予想と大きく異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、2023年の年次報告書のManagement Discussion and Analysis(経営の討議と分析)のRisks to Performance(業績に対するリスク)セクションおよび、2023年12月31日までの会計年度のMint's Audited Consolidated Financial Statements(造幣局の監査済み連結財務諸表)のNote 9 – Financial Instruments and Financial Risk Management(注記9 – 金融商品および金融リスク管理)に記載されているリスクや不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。この収益報告書に含まれる将来見通しに関する記述は、2024年11月20日現在で作成されたものであり、造幣局はその後の新しい情報、将来の出来事、状況の変化、またはその他の理由を反映するために、これらの記述を公に更新する義務を負いません。

詳細については、以下までお問い合わせください:アレックス・リーブス、シニアマネージャー、広報部門、電話番号:(613)884-6370、 [email protected]

