LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ INFORMA LAS UTILIDADES Y EL RENDIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2024

OTTAWA, ON, 25 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá (la "Casa de la Moneda") anuncia sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024, que proporcionan información sobre sus actividades, los mercados que influyen en sus negocios y sus expectativas para los próximos 12 meses.

"A medida que los mercados continúan cambiando, la Casa de la Moneda está demostrando su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades gracias a su estructura diversificada y su estrategia comercial flexible", declaró Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Real Casa de la Moneda de Canadá.

Los resultados financieros deben leerse junto con el informe anual de la Casa de la Moneda que se encuentra disponible en www.mint.ca . Todas las cantidades de dinero se expresan en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Aspectos financieros y operativos destacados

Los resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 estuvieron por encima del objetivo y superaron los niveles de 2023. Los precios más altos del mercado del oro y los volúmenes de circulación extranjera junto con menores costos fijos fueron los principales impulsores del aumento trimestral. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por un volumen de lingotes inferior al esperado debido a la continua debilidad en la demanda de lingotes en el mercado mundial. La Casa de la Moneda espera alcanzar sus metas financieras para 2024, según lo establecido en su Plan Corporativo 2024-2028, por lo que el equipo de Liderazgo de la Casa de la Moneda continúa monitoreando activamente su estado.

Los ingresos consolidados disminuyeron a $252.7 millones en 2024 (en 2023 fueron de $360.6 millones).

Los ingresos del negocio de metales preciosos disminuyeron a $217.6 millones en 2024

(en 2023 fueron de $328.4 millones): El volumen de lingotes de oro disminuyó un 38 % intertrimestral a 106,1 mil onzas (en 2023 fue de 170.1 mil onzas), mientras que el volumen de lingotes de plata disminuyó un 20 % a 2.7 millones de onzas (en 2023 fue de 3.4 millones de onzas). Los precios del mercado del oro y la plata aumentaron intertrimestralmente en un 27 % y un 23 %, respectivamente. Las ventas de productos numismáticos disminuyeron un 12 % de un trimestre a otro, principalmente debido a la alta demanda en 2023 de los productos del reino de la reina Isabel II.

millones en 2024 (en 2023 fueron de millones). Los ingresos del negocio de metales preciosos disminuyeron a millones en 2024 (en 2023 fueron de millones): Los ingresos del negocio de circulación aumentaron a $35.1 millones en 2024

(en 2023 fueron de $32.2 millones): Los ingresos del negocio de circulación extranjera aumentaron un 77 % intertrimestral, un reflejo del mayor volumen de producción y envíos en 2024 en comparación con 2023. Los ingresos de los productos y servicios canadienses de circulación de monedas disminuyeron un 12 % intertrimestral, ya que se requirieron menos monedas para reponer los inventarios, junto con tarifas del programa más bajas de acuerdo con el memorando de entendimiento con el Departamento de Finanzas.

millones en 2024 (en 2023 fueron de millones): En general, los gastos operativos disminuyeron un 27 % intertrimestral a $28.3 millones (en 2023 fueron de $36.0 millones) principalmente debido a las reducciones planificadas en los gastos de consultoría y mano de obra.

Resultados consolidados y rendimiento financiero

(en millones)





13 semanas finalizadas 39 semanas finalizadas







Cambio



Cambio

28 de septiembre

de 2024 30 de septiembre

de 2023 $ % 28 de septiembre

de 2024 30 de septiembre de 2023 $ % Ingresos $ 252.7 $ 360.6 (107.9) (30) $ 861.2 $ 1,841.8 (980.6) (53) Ganancia (pérdida) para el período $ 5.7 $ (5.8) 11.5

(198) $ 24.1 $ 15.0 9.1 61 Ganancia (pérdida) antes de

impuestos sobre la renta y

otros artículos1 $ 1.4 $ (8.7) 10.1

(116) $ 12.3 $ 23.4 (11.1) (47) Ganancia (pérdida) antes de

impuestos sobre la renta y

margen de otros artículos2

0.6 % (2.4) %



1.4 % 1.3 %



(1) La ganancia (pérdida) antes de impuestos sobre la renta y otros artículos es una medida financiera no GAAP. En la página 13 del Informe del tercer trimestre de 2024 de la Casa de la Moneda se incluye una conciliación de las ganancias del período con las ganancias antes de impuestos sobre la renta y otros artículos.

(2) El margen de ganancia (pérdida) antes de impuestos sobre la renta y otros artículos es una medida financiera no GAAP y su cálculo se basa en la ganancia antes de impuestos sobre la renta y otros artículos.



Para el 28 de septiembre

de 2024 31 de diciembre

de 2023 $ de cambio % de cambio Efectivo $ 58.4 $ 59.8

(1.4) (2) Inventarios $ 71.5 $ 68.8

2.7 4 Activos de capital $ 174.2 $ 173.0

1.2 1 Activos totales $ 376.8 $ 380.4

(3.6) (1) Capital circulante $ 99.2 $ 97.8

1.4 1























Como parte de su programa de gestión de riesgos empresariales, la Casa de la Moneda continúa monitoreando activamente su cadena de suministro global y sus redes de logística para apoyar continuamente sus operaciones. A pesar de sus grandes esfuerzos, la Casa de la Moneda está consciente de que los cambios en el entorno macroeconómico y otros eventos externos en todo el mundo continuarán afectando a su desempeño en 2024. La Casa de la Moneda sigue mitigando los riesgos potenciales a medida que surgen a través de su proceso de gestión de riesgos empresariales.

Para leer más sobre el informe del tercer trimestre de la Casa de la Moneda para 2024, visite www.mint.ca.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación de la Crown responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos en lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería establecida en Londres y que cumple con las directrices de entrega de comercio exterior (COMEX), la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y repercutir positivamente en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Para obtener más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga la Casa de la Moneda en LinkedIn, Facebook e Instagram.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS Y MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Este comunicado de ganancias contiene medidas financieras no GAAP que se indican claramente donde se presentan. Las medidas financieras no GAAP no están estandarizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y pueden no ser comparables a medidas financieras similares reveladas por otras corporaciones que informan bajo las NIIF.

Este comunicado de ganancias contiene declaraciones prospectivas que reflejan las expectativas de la administración con respecto a los objetivos, planes, estrategias, crecimiento futuro, resultados de operaciones, rendimiento y perspectivas y oportunidades comerciales de la Casa de la Moneda. Las declaraciones prospectivas se identifican típicamente por usar palabras o frases como "planea", "anticipa", "espera", "cree", "estima", "pretende" y otras expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas no son hechos, solo son estimaciones con respecto al crecimiento esperado, los resultados de las operaciones, el rendimiento, las perspectivas y oportunidades comerciales (suposiciones). Si bien la administración considera que estas suposiciones son razonables en función de la información disponible, pueden resultar incorrectas. Estas estimaciones de resultados futuros están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de lo que espera la Casa de la Moneda. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección de Riesgos para el desempeño de la discusión y análisis de la administración en el informe anual 2023 de la Casa de la Moneda, así como en la Nota 9 – Instrumentos financieros y gestión de riesgos financieros de los estados financieros consolidados auditados de la Casa de la Moneda para el año terminado el 31 de diciembre de 2023. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de ganancias se realizan solo a partir del 20 de noviembre de 2024 y la Casa de la Moneda no se compromete a actualizar públicamente estas declaraciones para reflejar nueva información, eventos futuros o cambios en las circunstancias o por cualquier otro motivo después de esta fecha.

Para obtener más información, comuníquese con: Alex Reeves, gerente sénior de Asuntos Públicos, Tel: (613) 884-6370, [email protected]

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)