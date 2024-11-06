دار سكّ العملة الملكية الكندية تحتفي بشعب الإينويت وتقاليدهم وموطنهم INUIT NUNANGAT على عملة معدنية تذكارية جديدة من فئة الدولارين

أوتاوا، أونتاريو, 6 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت دار سكّ العملة الملكية الكندية عملة معدنية تذكارية جديدة من فئة الدولارين، كدعوة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في كندا للاحتفال بأرض ووطن شعب الإينويت، Inuit Nunangat. كما تدعو هذه العملة الجميع للتعرف على أساليب الحياة الفريدة وثقافة شعب الإينويت الذين يعيشون ويزدهرون في هذه المنطقة الشمالية الشاسعة. في إنجاز فني غير مسبوق، تعاون أربعة فنانين ممثلين لأربع مناطق من Inuit Nunangat لتصميم وجه العملة الخلفي، في أول تجربة من نوعها على عملة كندية معدنية. ويجسد التصميم وحدة شعب الإينويت من خلال تجسيد مشترك لأسطورة Nuliajuk، روح البحر، إلى جانب إظهار السكاكين التقليدية، Ulu، التي تمثل كل منزل من منازل شعب الإينويت داخل موطنهم الشمالي. وسيتم تداول هذه العملة ابتداءً من اليوم.

وفي هذا الصدد، قال السيد Natan Obed، رئيس منظمة Inuit Tapiriit Kanatami: "إن قصة Nuliajuk واحدة من أهم القصص في ثقافة شعب الإينويت، ونحن متحمسون لأنها ستُكرم الآن على العملة الكندية، كما كرمناها في قلوبنا وخيالنا منذ زمن بعيد. نهنئ الفنانين المبدعين Mary Okheena، وCharlotte Karetak، وThomassie Mangiok، وTegan Voisey على هذا التصميم الجميل. ونشعر بالفخر تجاه هذا العمل الرائع الذي نجم عن تعاوننا مع دار سكّ العملة الملكية الكندية وتعاون دار السكّ مع ممثلي شعب الإينويت في هذا المشروع بأسلوب صادق ومحترم".

ومن جانبها، قالت معالي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، السيدة Chrystia Freeland: "إن تحقيق المصالحة الحقيقية يستلزم الاعتراف والتقدير والإحتفاء بالمساهمات الثقافية الغنية للشعوب الأصلية. لقد اعتبر شعب الإنويت الشمال موطنهم منذ زمن بعيد، ومن الرائع أن العملة المعدنية من فئة الدولارين -التي طالما سلط الدبي القطبي المنقوش عليها الضوء على منطقة القطب الشمالي- ستشارك الآن الثقافة النابضة بالحياة وأساليب الحياة المميزة لشعب الإنويت في أرض Inuit Nunangat مع جميع الكنديين".

إن تصميم العملة التذكارية من فئة الدولارين لعام 2024 والمكرسة للإحتفاء بأرض شعب الإنويت، Inuit Nunangat، أو كما تكتب باللغة الأصلية (ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ) هو نتاج تعاون بين أربعة فنانين موهوبين: Tegan Voisey (من ماكوفيك، نوناتسيافوت)، وThomassie Mangiok (من إيفوجيفيك، نونافيك)، وCharlotte Karetak (من أرفيات، نانافوت)، وMary Okheena (من ألوكاكتوك، منطقة مستوطنات إنوفيالويت). يتوسط العملة صورة Nuliajuk، روح البحر، مرتديةً "atigi" (السترة الشتوية التقليدية) لشعب الإنويت، وحولها، باتجاه عقارب الساعة، يظهر حيوان الفظ، وإثنان من حيتان البيلوجا، وفقمة، وسمكة من أسماك الشار القطبي. وعلى الجانب الأيمن من الحلقة الخارجية، تظهر أربعة تصاميم فنية مختلفة للسكاكين التقليدية "uluit"، مستوحاة من الأشكال التقليدية للسكاكين الموجودة في كل منطقة، والتي تُستخدم كتوقيع فني لكل فنان. ويظهر نقش "Inuit Nunangat" على الجانب الأيسر من العملة. أما الوجه الأمامي للعملة فتزينه صورة جلالة الملك Charles III، التي صممها الفنان الكندي Steven Rosati.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معنى هذه التصاميم وقصة Inuit Nunangat، على www.mint.ca/IN.

هذا وصرحت السيدة Marie Lemay، الرئيسة التنفيذية CEO لدار سكّ العملة الملكية الكندية ومديرة الدار، قائلة: "نشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لنا للعمل مع منظمة Inuit Tapiriit Kanatami وأربعة فنانين موهوبين من شعب الإينويت للاحتفال بموطن هذا الشعب، Inuit Nunangat، على عملة معدنية تذكارية جديدة". وأضافت: "إن التعاون مع المجتمعات المحلية لسرد قصصهم هو الأسلوب الذي نتبعه في دار سكّ العملة الكندية للتواصل مع جميع سكان كندا، ويسعدنا مشاركة قصص شعب الإينويت على نطاق واسع من خلال الاحتفال بموطن هذا الشعب، Inuit Nunangat، بهذه الطريقة".

ستبدأ هذه العملة المعدنية الجديدة فئة الدولارين، التي يقتصر إصدارها على ثلاثة ملايين قطعة، منها مليونا قطعة ملونة، في التداول في السابع من نوفمبر الجاري. وستصل إلى الكنديين من خلال تعاملاتهم اليومية مع العملات النقدية، حيث تُجدد فروع البنوك والشركات مخزوناتها من العملات المعدنية من فئة الدولارين.

العملة المتداولة بنسختيها الملونة وغير الملونة متوفرة أيضًا في لفافات خاصة محدودة الإصدار تحتوي على 25 عملة غير متداولة، وهناك 15,000 لفة من العملات الملونة و10,000 لفة من العملات غير الملونة، ويبلغ سعر كل لفة 79.95 دولار كندي.

يمكن طلب هذه القطع التذكارية ابتداءً من اليوم عن طريق الاتصال بالدار على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.mint.ca. كما تتوفر أيضًا في متجر دار سكّ العملة الكندية في مدينة وينيبيغ، وكذلك من خلال شبكة الدار العالمية من التجار والموزعين، بما في ذلك منافذ مختارة من بريد كندا.

تتوفر صور للعملة المتداولة ومنتجاتها التذكارية من هنا.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها إحدى شركات التنقية لـ London وCOMEX Good Delivery، تُقَدم دار سك العملة أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏، كما يمكن متابعة دار سكّ العملة من خلال لينكد إن، وفايسبوك وإنستغرام.

نبذة عن منظمة Inuit Tapiriit Kanatami

تُعد Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) المنظمة الوطنية الممثلة لما يقرب من 70,000 من شعب الإينويت في كندا، حيث يعيش معظمهم في 51 مجتمعًا موزعًا عبر المناطق الأربع للإينويت، وهي منطقة مستوطنات إنوفيالويت، ونانافوت، ونونافيك، ونوناتسيافوت، وجميعها تشكل موطن شعب الإينويت. كما تشكل منطقة Inuit Nunangat أكثر من 40 في المائة من مساحة الأراضي الكندية وأكثر من 72 في المائة من مساحتها الساحلية. تمثل منظمة ITK حقوق ومصالح شعب الإينويت على المستوى الوطني من خلال هيكل حوكمة ديمقراطي يمثل جميع مناطق الإينويت. وتدافع المنظمة عن السياسات والبرامج والخدمات التي تعالج القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية التي تواجه شعب الإينويت.

لمزيد من المعلومات، يُرجى من وسائل الإعلام الاتصال بـ: Alex Reeves، كبير مديري قسم العلاقات العامة، دار سكّ العملة الملكية الكندية، رقم الهاتف: ، بريد إلكتروني: [email protected] 613-884-637

