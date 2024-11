LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE CÉLÈBRE LES PEUPLES, LES TRADITIONS ET LES TERRITOIRES DE L'INUIT NUNANGAT AVEC UNE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION COMMÉMORATIVE DE 2 $

OTTAWA, ON, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de circulation commémorative de 2 $ invitant l'ensemble des personnes habitant le Canada à célébrer l'Inuit Nunangat. La pièce est aussi un appel à découvrir la culture et le mode de vie distincts des communautés inuites qui habitent ce vaste territoire nordique. Pour la première fois dans l'histoire des pièces de circulation canadiennes, le motif du revers est le fruit d'une collaboration entre quatre artistes inuits, chacun représentant une des quatre régions de l'Inuit Nunangat. Sur la pièce, la solidarité inuite est symbolisée par la représentation commune de l'histoire de Nuliajuk, l'esprit de la mer, et par l'ulu représentant chacun des territoires de la terre natale des Inuits. La pièce entrera en circulation aujourd'hui.

« L'histoire de Nuliajuk est l'une des légendes les plus importantes de la culture inuite. Nous sommes donc ravis qu'elle soit à l'honneur sur une pièce de monnaie canadienne, comme elle l'est dans nos cœurs et notre imagination depuis des temps immémoriaux. Félicitations à Mary Okheena, Charlotte Karetak, Thomassie Mangiok et Tegan Voisey pour ce magnifique motif. Nous sommes fiers de ce partenariat avec la Monnaie royale canadienne, qui a collaboré avec les Inuits de manière authentique et respectueuse dans le cadre de ce projet », a déclaré Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami.

« La voie de la réconciliation implique la célébration des riches contributions culturelles des peuples autochtones », a indiqué l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Le Nord est le berceau des Inuits depuis des temps immémoriaux; il va donc de soi que la pièce de 2 $ – dont l'emblématique ours polaire symbolise depuis longtemps les régions arctiques – fasse connaître la riche culture inuite et les modes de vie distincts de l'Inuit Nunangat à toutes les personnes habitant au Canada. »

Le motif au revers de la pièce de circulation de 2 $ 2024 – Célébrons l'Inuit Nunangat (ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ) est le fruit du travail de Tegan Voisey (Makkovik, au Nunatsiavut), Thomassie Mangiok (Ivujivik, au Nunavik), Charlotte Karetak (Arviat, au Nunavut) et Mary Okheena (Ulukhaktok, dans la région désignée des Inuvialuit). Le disque central de la pièce montre Nuliajuk, l'esprit de la mer, portant un atigi (parka); tout autour, dans le sens horaire, on aperçoit un morse, deux bélugas, un phoque et un omble chevalier. Sur la partie droite de l'anneau extérieur, on peut voir l'interprétation artistique de quatre uluit (couteaux), lesquels sont inspirés du style traditionnel qu'on retrouve dans chaque région. Ceux-ci sont en quelque sorte la signature des artistes. La mention « Inuit Nunangat » figure sur la partie gauche de l'anneau. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

De plus amples renseignements sur la signification de ces motifs et sur l'histoire de l'Inuit Nunangat sont disponibles au www.monnaie.ca/IN.

« Nous sommes reconnaissants d'avoir pu collaborer avec l'Inuit Tapiriit Kanatami et avec quatre talentueux artistes pour célébrer l'Inuit Nunangat au moyen d'une nouvelle pièce de circulation », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « La Monnaie a à cœur de collaborer avec les communautés pour raconter leurs histoires et les transmettre à toutes les personnes habitant le Canada. Nous sommes fiers de faire rayonner la culture inuite en honorant l'Inuit Nunangat de cette manière. »

Le tirage de la pièce est limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions seront colorés. En circulation dès le 7 novembre, cette nouvelle pièce de 2 $ arrivera dans la monnaie de la population canadienne au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il existe une édition limitée de 15 000 rouleaux spéciaux de 25 pièces hors-circulation colorées et 10 000 rouleaux spéciaux de 25 pièces hors-circulation non colorées, chacun au prix de 79,95 $ CA.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, y compris les établissements de Postes Canada participants.

Des images de la pièce de circulation et des produits numismatiques sont accessibles ici.

