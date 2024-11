DIE ROYAL CANADIAN MINT EHRT VOLK, TRADITIONEN UND LAND DER INUIT NUNANGAT MIT NEUER 2-DOLLAR-GEDENKMÜNZE

OTTAWA, ON, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint gibt eine neue 2-Dollar-Gedenkmünze für den Umlauf heraus, um alle in Kanada lebenden Menschen dazu einzuladen, Inuit Nunangat zu feiern. Diese Münze soll auch dazu anregen, mehr über die besondere Lebensweise und Kultur der Inuit zu erfahren, die in diesem riesigen nördlichen Heimatland leben. Erstmals bei der Herausgabe einer kanadischen Umlaufmünze haben vier verschiedene Künstler, die jeweils eine der vier Regionen von Inuit Nunangat repräsentieren, bei der Gestaltung der Rückseite zusammengearbeitet. Auf der Münze wird die Einheit der Inuit durch die gemeinsame Darstellung der Geschichte von Nuliajuk, dem Geist des Meeres, durch die vier Künstler und durch ein Ulu symbolisiert, das jedes ihrer Häuser im Heimatland der Inuit darstellt. Diese Münze wird ab heute in Umlauf gebracht.

„Nuliajuks Geschichte ist eine der wichtigsten in der Inuit-Kultur, und wir begrüßen die Würdigung durch die Währung Kanadas, so wie wir sie seit jeher in unseren Herzen und unserer Gedankenwelt verehrt haben. Herzlichen Glückwunsch zu einem wunderschönen Entwurf von Mary Okheena, Charlotte Karetak, Thomassie Mangiok und Tegan Voisey. Wir sind auch stolz auf die Kooperation mit der Royal Canadian Mint, die bei diesem Projekt aufrichtig und respektvoll mit den Inuit zusammengearbeitet hat", berichtet Natan Obed, Präsident von Inuit Tapiriit Kanatami.

„Den Weg der Versöhnung einzuschlagen, heißt auch, die reichen kulturellen Beiträge der indigenen Völker zu würdigen", erklärt die stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin Chrystia Freeland. „Für die Inuit ist der Norden seit jeher ihr Zuhause, und es ist mehr als angemessen, dass der Toonie – dessen ikonischer Eisbär seit langem die Arktis ins Rampenlicht rückt – von nun an die lebendige Inuit-Kultur und die besondere Lebensweise in Inuit Nunangat mit allen Kanadiern teilen wird."

Das Kunstwerk auf der Rückseite der 2-Dollar-Umlaufmünze 2024 zu Ehren der Inuit Nunangat (ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ) ist das Werk von Tegan Voisey (Makkovik, Nunatsiavut), Thomassie Mangiok (Ivujivik, Nunavik), Charlotte Karetak (Arviat, Nunavut) und Mary Okheena (Ulukhaktok, Inuvialuit Settlement Region). Im Inneren der Münze ist Nuliajuk abgebildet, der Geist des Meeres, der einen atigi (Parka) trägt. Im Uhrzeigersinn sind neben Nuliajuk ein Walross, zwei Belugawale, eine Robbe und ein Wandersaibling zu sehen. Auf der rechten Seite des äußeren Rings erscheinen vier verschiedene künstlerische Interpretationen von uluit (Messer), deren Aussehen von der traditionellen Form der uluit in der jeweiligen Region abgeleitet ist und die als Signatur des jeweiligen Künstlers dienen. Auf der linken Seite erscheint die Aufschrift „Inuit Nunangat". Die Vorderseite der Münze zeigt das Bild von Seiner Majestät King Charles III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati.

„Wir sind dankbar für die Gelegenheit, mit Inuit Tapiriit Kanatami und vier talentierten Inuit-Künstlern zusammenzuarbeiten, um Inuit Nunangat mit einer neuen Umlaufmünze zu ehren", erklärt Marie Lemay, President und CEO, Royal Canadian Mint. „Die Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften, um ihre Geschichte zu erzählen, spiegelt das Ziel der Royal Canadian Mint wider, alle in Kanada lebenden Menschen einzubeziehen, und wir freuen uns, Inuit-Geschichten mit einem großen Publikum zu teilen und Inuit Nunangat auf diese Weise zu würdigen."

Die neue 2-Dollar-Umlaufmünze ist auf eine Auflage von drei Millionen Münzen begrenzt – darunter zwei Millionen farbige Münzen – und wird am 7. November in Umlauf gebracht. Die Kanadierinnen und Kanadier werden sie über ihr Wechselgeld erhalten, wenn Bankfilialen und Unternehmen ihre Bestände an 2-Dollar-Münzen auffüllen.

Die farbigen und nicht farbigen Umlaufmünzen sind auch in 15.000 farbigen und 10.000 nicht farbigen, limitierten Sonderverpackungsrollen mit jeweils 25 unzirkulierten Münzen zum Preis von 79,95 CAD erhältlich.

Diese Sammlerstücke können seit heute bei der Mint unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online unter www.mint.ca bestellt werden. Sie sind außerdem erhältlich in der Boutique der Royal Canadian Mint in Winnipeg sowie über das weltweite Händler- und Vertriebsnetz der Münzanstalt, einschließlich der teilnehmenden Verkaufsstellen der Canada Post.

