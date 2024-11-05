加拿大皇家鑄幣廠推出全新2加元紀念流通硬幣，向因紐特努那卡特的人民、傳統及土地致敬

加拿大安大略省渥太華2024年11月6日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint）發行一款全新的2加元紀念流通硬幣，邀請所有居住在加拿大的人們共同慶祝因紐特努那卡特（Inuit Nunangat）的文化。這款硬幣同時也是一個邀請，鼓勵大家深入了解因紐特人在這片廣袤北方家園中繁榮的獨特生活方式和文化。這款加拿大流通硬幣的背面設計，創下首例，由四位藝術家合作完成，每位藝術家代表因紐特努那卡特（Inuit Nunangat）的四個地區。在這枚硬幣上，因紐特的團結精神透過四位藝術家共同呈現海洋之靈努利亞克（Nuliajuk）的故事以及象徵各自家園的烏魯（ulu）得以充分展現。這款硬幣將於今天開始流通。

「努利亞克（Nuliajuk）的故事是因紐特文化中最重要的故事之一，我們很高興她能在加拿大貨幣中獲得榮耀，就如同我們自古以來在心中和想像中尊崇她一般。恭喜Mary Okheena、Charlotte Karetak、Thomassie Mangiok、Tegan Voisey四位藝術家創作出這一美麗的設計。我們亦為與加拿大皇家鑄幣廠的合作感到自豪，他們在這個項目中以真誠和尊重的方式與因紐特人合作，」因紐特團結加拿大（Inuit Tapiriit Kanatami）總裁Natan Obed表示。

「走上和解之路，包括尊重原住民豐富的文化貢獻，」加拿大副總理兼財政部長Chrystia Freeland表示。「因紐特人自古以來就把北方視為家園，因此這款2加元硬幣——其標誌性的北極熊長久以來聚焦於北極——如今能與所有加拿大人分享因紐特努那卡特（Inuit Nunangat）的生動文化和獨特生活方式，實在恰如其分。」

2024年慶祝因紐特努那卡特（ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᑦ）的2加元流通硬幣反面藝術作品由以下四位藝術家創作：來自納納西瓦特（Nunatsiavut）瑪可維克（Makkovik）的Tegan Voisey、來自納那維克（Nunavik）伊武吉維克（Ivujivik）的Thomassie Mangiok、來自努納福特（Nunavut）阿爾維亞特（Arviat）的Charlotte Karetak以及來自伊努維亞魯特安置區（Inuvialuit Settlement Region）尤魯哈克托克（Ulukhaktok）的Mary Okheena。硬幣的內核中央呈現海洋之靈努利亞克（Nuliajuk）身穿「atigi」（ 一款當地外套）的形象，而努利亞克的周圍依時計方向排列著一隻海象、兩隻白鮑、一道海豹及一條北極紅鱒。外圈右側展現四種不同的「uluit」（一種當地刀具）藝術詮釋，這些設計源自於各地區傳統烏魯的形狀，並作為每位藝術家的簽名。左側刻有「Inuit Nunangat」（因紐特努那卡特）字樣。硬幣的正面飾有英皇查理斯三世的肖像，設計出自加拿大藝術家Steven Rosati之手。

有關這些設計的含義及因紐特努那卡特（Inuit Nunangat）的故事，請參閱www.mint.ca/IN。

「我們非常感激能有機會與『因紐特團結加拿大』（Inuit Tapiriit Kanatami）及四位才華橫溢的因紐特藝術家合作，為全新流通硬幣慶祝因紐特努那卡特（Inuit Nunangat），」加拿大皇家鑄幣廠主席兼行政總裁Marie Lemay表示。「與社區合作，講述他們的故事，是我們加拿大皇家鑄幣廠希望與所有居住在加拿大的人互動的方式。我們很高興能以這種方式慶祝因紐特努那卡特（Inuit Nunangat），向廣大人群分享因紐特的故事。」

這款全新的2加元流通硬幣將於2024年11月7日開始流通，限量發行300萬枚，其中包括200萬枚彩色硬幣。隨著銀行分行和企業補充其2加元硬幣庫存，該款硬幣將透過兌換逐漸觸及加拿大人。

彩色及無色的流通硬幣亦可購得，每款各限量發售15,000枚彩色和10,000枚無色的特別包裝卷，每卷包含25枚未流通硬幣，零售價為79.95加元。

截至今天，您可以致電加拿大號碼1-800-267-1871、美國號碼1-800-268-6468聯絡鑄幣廠，或在網站www.mint.ca訂購這些收藏品。這些收藏品亦可在加拿大皇家鑄幣廠的溫尼伯精品店選購，或透過鑄幣廠的環球經銷商和分銷商網絡（包括參與的加拿大郵政站點）購買。

流通硬幣和收藏品的圖片可查看此處。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。此鑄幣廠是全球規模最大、功能最全的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大著名的軍事和民事榮譽獎章。作為獲倫敦和COMEX認可的優質精煉廠商，鑄幣廠還提供全方位的頂級金銀精煉服務。作為一個致力為環境提供更佳保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，加拿大皇家鑄幣廠會在其營運的各個方面融入環境、社會和企業治理實踐。

欲深入了解鑄幣廠及其產品和服務，請瀏覽www.mint.ca。歡迎在LinkedIn、Facebook和Instagram上關注鑄幣廠最新動向。

關於「因紐特團結加拿大」（Inuit Tapiriit Kanatami）

「因紐特團結加拿大」（Inuit Tapiriit Kanatami，簡稱「ITK」）是加拿大70,000名因紐特人的全國代表組織，其中多數居住於分布在因紐特家園四大地區——伊努維亞魯特安置區（Inuvialuit Settlement Region）、努納福特（Nunavut）、納那維克（Nunavik）和納納西瓦特（Nunatsiavut）——的51個社區。因紐特努那卡特（Inuit Nunangat）佔加拿大土地面積超過40%，海岸線長度更超過72%。「因紐特團結加拿大」（ITK）透過民主治理架構，代表全國各因紐特地區，維護因紐特人的權益和利益。「因紐特團結加拿大」（ITK）積極倡導政策、計劃和服務，以應對因紐特人民所面臨的社會、文化、政治和環境議題。

傳媒如需更多資訊，請聯絡：加拿大皇家鑄幣廠公共事務部高級經理Alex Reeves，電話：613-884-6370，電郵：[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)