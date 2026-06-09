دعامة GORE® VIABAHN® FORTEGRA الوريدية تحصل على اعتماد بموجب لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (MDR)

صُممت دعامة FORTEGRA الوريدية لتوفير توازن أمثل بين التوافق مع التشريح الطبيعي ومقاومة الانضغاط، لعلاج شريحة واسعة من المرضى.

GORE® VIABAHN® FORTEGRA Venous Stent

بوتسبرون، ألمانيا، 9 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلن قسم المنتجات الطبية التابع لشركة W. L. Gore & Associates (Gore) اليوم عن حصول دعامة GORE® VIABAHN® FORTEGRA الوريدية على علامة المطابقة الأوروبية (CE)، وهي مخصصة للاستعمال في علاج انسداد الوريد الأجوف السفلي (IVC) وانسداد تدفق الخروج الوريدي الحرقفي الفخذي عندما يكونان مصحوبين بأعراض. ويأتي هذا الإنجاز استنادًا إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأخيرة، ليعكس التزام Gore بتوسيع نطاق إتاحة خيار علاجي مصمم خصيصًا للأطباء والمرضى حول العالم.

تُعد دعامة FORTEGRA الوريدية أحدث إضافة إلى عائلة أجهزة VIABAHN®، وقد صُممت خصيصًا لعلاج المرضى المصابين بأمراض الأوردة العميقة. تتألف الدعامة من هيكل من النيتينول الملفوف بالأسلاك، مفتوح البنية وذاتي التمدد، وشبكة بوليمرية، وقد صُممت لتوفير التوافق مع التشريح الطبيعي والقوة ومقاومة الكسر.

توفر هذه التقنية المبتكرة توازنًا أمثل ومزيجًا فريدًا، بما يمكّن الدعامة من التوافق مع التشريح الطبيعي مع توفير مقاومة الانضغاط على امتداد الجهاز بالكامل. ومع توافرها بمجموعة واسعة من المقاسات، فإن دعامة FORTEGRA الوريدية مناسبة لطيف واسع من التراكيب التشريحية للمرضى.

قال البروفيسور Stephen Black، أستاذ جراحة الأوردة في مستشفى Guy's and St Thomas' في لندن، والباحث الرئيسي العالمي : "تمثل دعامة FORTEGRA الوريدية تقدمًا مهمًا في علاج المرضى الذين يعانون من اعتلالات الانسداد الوريدي الأشد صعوبة في العلاج، والمتمثلة في انسداد الوريد الأجوف السفلي والأوردة الحرقفية. وسيستفيد المرضى من جهاز صُمم خصيصًا لهذه الاعتلالات ولتحدياتها التشريحية والفيزيولوجية الفريدة، بما في ذلك الحفاظ على ديناميكيات التدفق المثلى عبر إعادة بناء الملتقى الحرقفي الأجوف، ومراعاة الخصائص الفريدة للحركة الفيزيولوجية في الوريد الأجوف السفلي".

خضعت دعامة FORTEGRA الوريدية للتقييم في دراسة مستقبلية، وهي الأولى من نوعها التي شملت الوريد الأجوف السفلي (IVC) والأوردة الحرقفية والأوردة الحرقفية الفخذية. أظهرت النتائج أن الجهاز آمن وفعّال في الاستعمال المخصص له لدى المرضى المصابين بأمراض الأوردة العميقة. ومن بين المرضى الذين كانوا يعانون من ألم عند بدء الدراسة، أظهر 81% تحسنًا في الألم بعد 12 شهرًا، مع انخفاض وسيط في درجة الألم بلغ -2.0 (p<0.001). كما سُجلت تحسينات كبيرة في مقاييس جودة الحياة المعتمدة (VEINES-QOL, EQ-5D-5L)، ولوحظت تحسينات في مقاييس الشدة السريرية، بما في ذلك الوذمة والنتائج المرتبطة بالقرحات. وظلت النفاذية الأولية مرتفعة بعد 12 شهرًا (83.4% إجمالًا)، من دون رصد أي مخاوف تتعلق بسلامة الجهاز.

"تكمن الأهمية الخاصة لهذه الأدلة في أنها تعكس الطيف الكامل للحالات الخثرية التي نعالجها في الممارسة العملية، من الحالات الحادة والحالات تحت الحادة إلى متلازمة ما بعد الخثار"، قال البروفيسور Gerry O'Sullivan، أخصائي الأشعة التداخلية في Gallway University Hospital، أيرلندا.

"لقد أثبتت هذه الدراسة المستقبلية بشكل قاطع أن المرضى ذوي الحالات المعقدة التي تشمل الوريد الأجوف السفلي والأوردة الحرقفية وأوردة التدفق الوارد استفادوا من جهاز صُمم خصيصًا لهم. وأظهرت النتائج فوائد ذات دلالة سريرية، إلى جانب تحسن في جودة حياة المرضى ومقاييس الشدة السريرية."

إرث من التقنيات الطبية التي تُحدث تحولًا

دعامة FORTEGRA الوريدية من Gore مدعومة بإرث يتمثل في أكثر من 55 مليون جهاز طبي زُرع على مدى 50 عامًا، وبسمعة راسخة في إحداث تحول في التقنيات الطبية عبر البحث والتعليم ومبادرات الجودة. يوفر أداء المنتج وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة التي تقدمها Gore قيمة طويلة الأمد للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين.

لمعرفة المزيد عن دعامة FORTEGRA الوريدية، يُرجى زيارة goremedical.com/en-emea/products/fortegra

المنتجات الطبية

تطوّر Gore أجهزة طبية لمعالجة مجموعة من حالات القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات الصحية. ومع أكثر من 55 مليون جهاز طبي زُرع على مدى أكثر من 45 عامًا، تستند Gore إلى إرثها في تحسين نتائج المرضى من خلال البحث والتعليم ومبادرات الجودة. ويوفر أداء المنتج وسهولة الاستخدام وجودة الخدمة وفورات مستدامة في التكاليف للأطباء والمستشفيات وشركات التأمين. تعمل Gore جنبًا إلى جنب مع الممارسين السريريين، ومن خلال هذا التعاون تُسهم في تحسين حياة الناس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.goremedical.com/en-emea

نبذة عن Gore

تُعد شركة W. L. Gore & Associates شركة عالمية في علوم المواد، تكرّس جهودها لإحداث تحول في الصناعات وتحسين الحياة. منذ عام 1958، نجحت Gore في حل تحديات تقنية معقدة في بيئات بالغة الصعوبة، من الفضاء الخارجي إلى أعلى قمم العالم وصولًا إلى داخل جسم الإنسان. ومع نحو 13,000 موظف وثقافة قوية قائمة على العمل الجماعي، تحقق Gore إيرادات سنوية قدرها 5.3 مليار دولار. gore.com

يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام (IFU) على eifu.goremedical.com للحصول على وصف كامل لجميع دواعي الاستعمال المنطبقة والتحذيرات والاحتياطات وموانع الاستعمال في الأسواق التي يتوافر فيها هذا المنتج.

قد لا تكون المنتجات المذكورة متاحة في جميع الأسواق.

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