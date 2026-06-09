DER VENENSTENT GORE® VIABAHN® FORTEGRA ERHÄLT DIE MDR-ZULASSUNG

Der FORTEGRA Venenstent wurde entwickelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Anpassungsfähigkeit und Kompressionswiderstand für die Behandlung eines breiten Patientenspektrums zu bieten.

PUTZBRUNN, Deutschland, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates Medical Products (Gore) gab heute die CE-Zulassung für den GORE®VIABAHN®FORTEGRA Venenstent bekannt, der für die Behandlung symptomatischer inferiorer Vena cava (IVC) und iliofemoraler venöser Abflussbehinderungen indiziert ist.Aufbauend auf der jüngsten FDA-Zulassung in den USA spiegelt dieser Meilenstein das Engagement von Gore wider, Ärzten und Patienten weltweit den Zugang zu einer speziell entwickelten Behandlungsoption zu ermöglichen.

GORE® VIABAHN® FORTEGRA Venous Stent

Der FORTEGRA Venenstent, das neueste Mitglied der VIABAHN®Gerätefamilie, wurde speziell für die Behandlung von Patienten mit tiefen Venenerkrankungen entwickelt. Es besteht aus einem selbstexpandierenden, drahtgewickelten Nitinolrahmen mit offener Struktur und einem Polymergitter, das auf Anpassungsfähigkeit, Festigkeit und Bruchfestigkeit ausgelegt ist.

Diese neuartige Technologie sorgt für ein optimales Gleichgewicht und eine einzigartige Kombination, die es dem Stent ermöglicht, sich der natürlichen Anatomie anzupassen und gleichzeitig einen Kompressionswiderstand im gesamten Gerät zu gewährleisten. Mit seinem breiten Größenspektrum ist der FORTEGRA Venenstent für ein breites Spektrum an Patientenanatomien geeignet.

„Der FORTEGRA Venenstent stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Patienten mit der am schwierigsten zu behandelnden venösen Obstruktionspathologie dar: dem Verschluss der unteren Hohlvene und der Beckenvenen. Die Patienten werden von einem Gerät profitieren, das speziell für diese Pathologie und ihre einzigartigen anatomischen und physiologischen Herausforderungen entwickelt wurde, einschließlich der Erhaltung einer optimalen Flussdynamik durch die Rekonstruktion des ilio-cavalen Zusammenflusses und der einzigartigen Eigenschaften der physiologischen Bewegung in der unteren Hohlvene", sagt Prof. Stephen Black, Professor für Venenchirurgie am Guy's and St Thomas' Hospital London und globaler Hauptprüfer.

Der FORTEGRA Venenstent wurde in einer prospektiven Studie untersucht - der ersten ihrer Art, die die IVC, die iliakalen und iliofemoralen Venen einschließt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Gerät für die angegebene Verwendung bei Patienten mit tiefen Venenerkrankungen sowohl sicher als auch wirksam ist. Von den Patienten, die zu Beginn der Behandlung Schmerzen hatten, zeigten 81 % nach 12 Monaten eine Verbesserung der Schmerzen, wobei der Medianwert der Schmerzwerte um -2,0 sank (p<0,001). Signifikante Verbesserungen wurden bei validierten Lebensqualitätsmessungen (VEINES-QOL, EQ-5D-5L) nachgewiesen, und es wurden Verbesserungen bei klinischen Schweregradmessungen, einschließlich Ödemen und ulkusbezogenen Ergebnissen, beobachtet. Die primäre Durchgängigkeit blieb auch nach 12 Monaten hoch (insgesamt 83,4 %), und es wurden keine Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gerät beobachtet.

„Besonders wichtig an diesen Erkenntnissen ist, dass sie das gesamte thrombotische Spektrum widerspiegeln, das wir in der Praxis behandeln - akutes, subakutes und postthrombotisches Syndrom", sagte Prof. Gerry O'Sullivan, Interventionsradiologe am Gallway University Hospital, Irland.

„Diese prospektive Studie hat eindeutig gezeigt, dass die Patienten von einem Gerät profitieren, das speziell für Patienten mit komplexen Fällen entwickelt wurde, bei denen die Vena cava inferior, die Beckenvenen und die Zuflussvenen betroffen sind. Die Ergebnisse zeigten klinisch bedeutsame Vorteile sowie Verbesserungen bei der Lebensqualität der Patienten und der Messung des klinischen Schweregrads".

Ein Vermächtnis an bahnbrechenden medizinischen Technologien

Der FORTEGRA Venenstent von Gore kann auf mehr als 55 Millionen implantierte Medizinprodukte in 50 Jahren zurückblicken und baut auf dem Ruf auf, medizinische Technologien durch Forschung, Ausbildung und Qualitätsinitiativen zu verändern. Die Produktleistung, die Benutzerfreundlichkeit und die Servicequalität von Gore bieten Ärzten, Krankenhäusern und Versicherern einen langfristigen Mehrwert.

Um mehr über den FORTEGRA Venenstent zu erfahren, besuchen Sie goremedical.com/de-emea/products/fortegra

Medizinische Produkte

Gore entwickelt medizinische Geräte zur Behandlung einer Reihe von Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen. Mit mehr als 55 Millionen implantierten Medizinprodukten im Laufe von mehr als 45 Jahren baut Gore auf sein Erbe der Verbesserung von Patientenergebnissen durch Forschung, education und Qualitätsinitiativen. Produktleistung, Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität sorgen für nachhaltige Kosteneinsparungen bei Ärzten, Krankenhäusern und Versicherern. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Klinikern erhöhen wir die Lebensqualität von Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.goremedical.com/en-emea

Informationen zu Gore

W. L. Gore & Associates ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaften, das sich dem Ziel widmet, Branchen zu transformieren und Lebensbedingungen zu verbessern. Seit 1958 hat Gore komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen gelöst - vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Innenleben des menschlichen Körpers. Mit rund 13.000 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Unternehmenskultur erwirtschaftet Gore einen Jahresumsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar. gore.com

Eine vollständige Beschreibung aller geltenden Indikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen für die Märkte, in denen dieses Produkt erhältlich ist, finden Sie unter Gebrauchsanweisung auf eifu.goremedical.com.

Die aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987771/FORTEGRA_Venous_Stent.jpg

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