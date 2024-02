دعوة من Huawei إلى بذل جهود مشتركة لدفع تنمية الصناعة وتحويل Net5.5G إلى واقع ملموس

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تم بنجاح كبير اختتام مؤتمر The Broadband Development Conference (BDC)، الذي انعقد على هامش مؤتمر MWC Barcelona 2024 والذي نظمته الرابطة العالمية للنطاقات العريضة World Broadband Association (WBBA). تحت عنوان "Network Evolution and Telco to Techco Transformation" (تطور الشبكات والتحول من الاتصالات الإلكترونية إلى الاتصالات التكنولوجية)، ضم مؤتمر هذا العام أكثر من 200 مشارك من شركات الاتصالات وبائعي الأجهزة والمنظمات الصناعية ومنظمات المعايير ووسائل الإعلام في كل أنحاء العالم، لمناقشة موضوعات عدة، من بينها اتجاه تطور شبكات الجيل التالي والابتكار في تكنولوجيا الشبكات، والممارسات التجارية الناجحة.

وألقى Leon Wang، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في Huawei، خطابًا رئيسيًا بعنوان "تحويل Net5.5G إلى واقع وتحفيز النمو الجديد". وقال فيه: "استجابة للموجة الكاسحة من الرقمنة والذكاء، تعاونت Huawei عن كثب مع شركاء الصناعة واقترحت أن يتم اعتبار Net5.5G شبكة الجيل التالي. وبفضل الجهود المشتركة بين أطراف الصناعة، توصلت Net5.5G إلى توافق في الآراء بشأن معايير الصناعة والابتكارات التكنولوجية الرئيسية وسيناريوهات التطبيق. إنها تدعم بشكل شامل الاتصالات بمقدار 10 جيجابت في الثانية في كل مكان، والنقل المرن الفائق السرعة، ومراكز البيانات الشديدة التقارب، والتحسين الذاتي للشبكة المستقلة، مما يمكّن شركات الاتصالات من ترقية شبكاتها وتطويرها مع دفع عجلة نمو الأعمال الجديدة في الوقت نفسه.

إجماع أطراف الصناعة على تقنية Net5.5G باعتبارها المنفذ إلى إسراع تطور الشبكة

مجال الاتصالات يقول كلمته: في سبتمبر 2022، أصدرت OMDIA الورقة البيضاء لتطور شبكات الجيل التالي، والتي تتوافق مع أهداف الصناعة من حيث تطور التكنولوجيا وسيناريوهات التطبيق والنظام البيئي للصناعة، وتتوافق مع وتيرة الصناعة. كوَّنت WBBA أيضًا مجموعة عمل لتكنولوجيا الشبكات في عام 2023 للتركيز على ابتكار تكنولوجيا الشبكات. وفي هذا الصدد، سوف تُصدر ورقة بيضاء بشأن تطور الشبكة في عام 2024.

إن سيناريوهات الخدمة واضحة: تركز Net5.5G على الخدمات الفردية والمنزلية والمؤسساتية. واستنادًا إلى شبكة Wi-Fi 7 العالية الجودة 10GE، والنقل المتقارب ذي النطاق العريض للغاية 400GE، ومركز البيانات المتقارب للغاية 800GE، تنفذ Net5.5G ترقية شاملة للشبكة وتلبي متطلبات ترقية التجربة للخدمات الناشئة في سيناريوهات مختلفة.

تم تأكيد الوتيرة المعيارية: قامت IETF وIEEE ومنظمات المعايير الأخرى بتنفيذ أعمال معايرة شاملة تتعلق بتقنيات شبكات الجيل التالي مثل SRv6 وWi-Fi 7 و800GE.

إسراع النشر التجاري: حاليًا، بدأت أكثر من 30 شركة اتصالات ومؤسسة في نشر تطوير وترقية شبكة الجيل التالي من Net5.5G.

ودعا Leon Wang شركاء الصناعة إلى التعاون من أجل التركيز على ابتكار تكنولوجيا شبكة Net5.5G، وتسريع النشر التجاري لشبكات هذه التقنية، وازدهار النظام البيئي للصناعة.

WBBA هي مؤسسة عالمية غير حكومية وغير ربحية تقودها الأطراف المعنية في الصناعة. وتسعى WBBA إلى سد الفجوة الرقمية من خلال تعزيز اتصالات النطاق العريض للشبكة السحابية الواسعة النطاق، ومن ثم تحقيق أقصى قدر من الفوائد المجتمعية والبيئية والاقتصادية. وتكرس المؤسسة جهودها لتوحيد سلسلة الصناعة العالمية، وتعزيز التواصل والتعاون داخل الصناعة، وإثراء التعاون الفني والابتكار، وتشييد البنى التحتية للنطاق العريض من أجل الشبكة السحابية العالمية.

يُعقد MWC Barcelona 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا الحدث، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح 1H50 في الصالة Fira Gran Via Hall 1.

ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل 5.5G عام 2024، تتعاون Huawei مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال تقنيات 5G ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، ما سيُنشئ حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

