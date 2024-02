Huawei ruft zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um die Entwicklung der Branche voranzutreiben und Net5.5G Wirklichkeit werden zu lassen

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die Broadband Development Conference (BDC), die während des MWC Barcelona 2024 stattfand und von der World Broadband Association (WBBA) organisiert wurde, ist erfolgreich abgeschlossen worden. Unter dem Motto „Network Evolution and Telco to Techco Transformation" (Netzwerkentwicklung und Transformation von Telco zu Techco) diskutierten auf der diesjährigen Konferenz über 200 Teilnehmer von Netzbetreibern, Geräteherstellern, Branchenorganisationen, Standardisierungsorganisationen und Medien aus aller Welt über Themen wie die Entwicklungsrichtung von Netzwerken der nächsten Generation, Netzwerktechnologie-Innovationen und erfolgreiche Geschäftspraktiken.

Leon Wang, Präsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Bringing Net5.5G into Reality and Stimulating New Growth". Leon Wang sagte: „Als Reaktion auf die umfassende Welle der Digitalisierung und Intelligenz hat Huawei eng mit Industriepartnern zusammengearbeitet und Net5.5G als Netzwerk der nächsten Generation vorgeschlagen. Dank der gemeinsamen Anstrengungen der Branche hat Net5.5G einen Konsens über Industriestandards, wichtige technologische Innovationen und Anwendungsszenarien erzielt. Es unterstützt umfassend allgegenwärtige 10-Gbit/s-Verbindungen, elastischen Ultrabreitbandtransport, hyperkonvergente Rechenzentren und autonome Netzwerkselbstoptimierung und ermöglicht es Netzbetreibern, ihre Netze aufzurüsten und weiterzuentwickeln und gleichzeitig neues Geschäftswachstum zu fördern."

Net5.5G ist ein Branchenkonsens, der die Netzentwicklung beschleunigt

Es wird ein Branchenkonsens gebildet: Im September 2022 veröffentlichte OMDIA das White Paper Next-Generation Network Evolution, das sich an den Zielen der Branche in Bezug auf die technologische Entwicklung, die Anwendungsszenarien und das Branchen-Ökosystem orientiert und mit dem Tempo der Branche übereinstimmt. Die WBBA hat außerdem 2023 eine Arbeitsgruppe für Netztechnologie eingerichtet, die sich mit netztechnischen Innovationen befasst, und wird 2024 ein Weißbuch zur Netzentwicklung veröffentlichen.

Die Dienstleistungsszenarien sind klar: Net5.5G konzentriert sich auf Dienste für Privatpersonen, Haushalte und Unternehmen. Basierend auf Wi-Fi 7, einem hochwertigen 10GE-Campus, 400GE-Ultrabreitband-Konvergenztransport und 800GE-Hyperkonvergenz-Rechenzentren, implementiert Net5.5G ein End-to-End-Netzwerk-Upgrade und erfüllt die Anforderungen an das Erfahrungs-Upgrade für neue Dienste in verschiedenen Szenarien.

Das Normungstempo wird bestätigt: IETF, IEEE und andere Normungsorganisationen haben umfassende Normungsarbeiten im Zusammenhang mit Netzwerktechnologien der nächsten Generation wie SRv6, Wi-Fi 7 und 800GE durchgeführt.

Beschleunigter kommerzieller Einsatz: Derzeit haben mehr als 30 Betreiber und Unternehmen damit begonnen, das Net5.5G-Netz der nächsten Generation zu entwickeln und aufzurüsten.

Leon Wang rief die Industriepartner zur Zusammenarbeit auf, um sich auf die Innovation der Net5.5G-Netztechnologie zu konzentrieren, den kommerziellen Einsatz von Net5.5G-Netzen zu beschleunigen und das Ökosystem der Branche zu fördern.

Die WBBA ist eine globale Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisation, die von Interessenvertretern der Branche geleitet wird. Die WBBA bemüht sich, die digitale Kluft zu überbrücken, indem es umfassende Cloud-Netz-Breitbandverbindungen fördert und so den gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen maximiert. Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Industriekette zu vereinen, die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern, die technische Zusammenarbeit und Innovation zu stärken und den Aufbau globaler Cloud-Netz-Breitbandinfrastrukturen voranzutreiben.

Der MWC Barcelona 2024 findet vom 26. bis 29. Februar in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen.

Mit der kommerziellen Einführung von 5.5G 2024 arbeitet Huawei mit Betreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um aufregende neue Innovationen in den Bereichen Netzwerke, Cloud und Intelligenz zu entwickeln. Gemeinsam werden wir das 5G-Geschäft vorantreiben und ein florierendes Branchen-Ökosystem fördern, um eine neue Ära der intelligenten digitalen Transformation zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349158/Huawei_Wang_Lei.jpg