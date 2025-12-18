نظام تخزين الطاقة (ESS) لتشكيل شبكة التبريد (GFM) لقطاعي التجارة والصناعة (C&I) من Huawei Digital Power يحقق نجاحًا باهرًا في اجتياز اختبار الاشتعال القاسي

شنجن، الصين, 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- نجح نظام تخزين الطاقة (ESS) لتشكيل شبكة التبريد (GFM) لقطاعي التجارة والصناعة (C&I) من Huawei Digital Power في اجتياز اختبار الاشتعال القاسي الصارم، وذلك تحت إشراف ومراقبة TÜV Rheinland. تم إجراء الاختبار في مختبر وطني رئيسي للسلامة من الحرائق، ويُعد هذا الاختبار أول تقييم صناعي للسلامة من الحرائق لنظام تخزين الطاقة (ESS) وفقًا لمعيار UL 9540A:2025 الأحدث.

التحدي القاسي: بيئة اختبار صارمة

صُمِّم الاختبار لإنشاء أكثر بيئة تحقق تطلبًا في الصناعة، بهدف تقييم أداء السلامة لأنظمة تخزين الطاقة (ESS) تحت سيناريوهات الاشتعال القصوى. تم استخدام طريقة الشحن الزائد على مستوى الحزمة لتحفيز حدوث فشل حراري متزامن في 60 خلية بطارية. بالمقارنة مع الاختبارات التي تشمل خلية واحدة أو عدد قليل من الخلايا فقط، فإن شدة هذا التقييم تتصاعد بشكلٍ هائل.

تم تعزيز صرامة الاختبار من خلال الشروط التالية:

تم اعتماد طريقة اختبار الاشتعال مع الباب المفتوح وفقًا لمعيار UL 9540A:2025، لضمان أقصى توفُّر للأكسجين. تم شحن جميع الحزم إلى 100% من حالة الشحن (SOC). تم تعطيل جميع أنظمة الإخماد النشطة والسلبية، مما أجبر أنظمة تخزين الطاقة (ESS) على الاعتماد بالكامل على تصميمها الداخلي لمقاومة الاشتعال والتحمُّل في ظل ظروف الطاقة الكاملة.

القوة المثبتة: نظام الحماية ذو المستويات الخمسة

في ظل هذه الظروف القصوى، أظهر نظام تخزين الطاقة (ESS) لتشكيل شبكة التبريد (GFM) لقطاعي التجارة والصناعة (C&I) من Huawei أداءً استثنائيًا في السلامة، مدعومًا بتصميمه المبتكر الذي يعتمد على نظام حماية من خمسة مستويات.

العزل الحراري بين الخلايا : يقوم بإبطاء انتشار الفشل الحراري بين الخلايا بشكلٍ فعال، مما يُشكِّل خط الدفاع الأول لضمان سلامة النظام. الغلاف المعدني الكامل للحزمة : يتمتع الغلاف المعدني للحزمة بالقدرة على تحمل درجات حرارة تتجاوز 1500 درجة مئوية، مع الحفاظ على السلامة الهيكلية للنظام حتى في ظل وجود حرائق شديدة، مما يساهم في تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى. نظام حجب الأكسجين بالضغط الإيجابي وطرد الدخان باتجاه محدد : يعيد هذا التصميم المبتكر توجيه المواد القابلة للاشتعال، مما يؤدي إلى تقليل تأثير الحريق بشكلٍ كبير. تصميم بمسارات معقدة مقاوم للحريق : تتميز جميع أسطح الإغلاق في نظام تخزين الطاقة (ESS) بهيكل بمسارات معقدة مبتكر، يعمل على منع انتشار اللهب بفاعلية. تعزيز مقاومة الحاوية للحريق : تم تجهيز الحاوية بأدوات متطورة لتوفير حماية شاملة وفائقة ضد الحرائق.

الأدلة البيانية: مؤشرات رئيسية تُبرز الأداء الممتاز

تُظهر بيانات الاختبار بشكلٍ قوي وموثوق أن نظام تخزين الطاقة (ESS) لتشكيل شبكة التبريد (GFM) لقطاعي التجارة والصناعة (C&I) من Huawei يتمتع بمستوى عالٍ من السلامة والاعتمادية. عندما بلغت درجة حرارة الحريق 961 درجة مئوية، كانت أعلى درجة حرارة وصلت إليها إحدى الخلايا المجاورة في النظام 45.3 درجة مئوية فقط، أي أقل بكثير من الحد المطلوب لفتح صمام الحماية من الانفجار الخاص بالخلية. امتثل النظام بشكل كامل لمتطلبات معيار UL 9540A:2025، دون أي انتشار للحريق بين الوحدات.

بلغت أقصى قيمة مسجلة لمعدل إطلاق الحرارة (HRR) 3 ميجاواط (MW). استمر الحريق الكلي لأقل من ثلاث ساعات قبل أن ينطفئ تلقائيًا. تحت ظروف الاشتعال مع الباب المفتوح، تمكن النظام من إدارة إطلاق الحرارة بسرعة وكفاءة، مما يُبرز قدراته المتفوقة في التحكم الحراري.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg