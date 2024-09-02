شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وأفريقيا تستعدان لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية في منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)

بكين, 2 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يقع مشروع Adama Wind Power Project على بعد 95 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، في قلب صدع شرق أفريقيا، ويقف هذا المشروع شامخا بتوربيناته البيضاء الرائعة التي يبلغ ارتفاعها 80 متراً. يعد هذا المشروع الذي أنشأته الشركات الصينية علامة بارزة في الشراكة بين الصين والدول الأفريقية.

منذ بدء تشغيلها في ماي/أيار 2015، كانت توربينات الرياح مصدراً حيوياً للطاقة لحوالي 600000 أسرة. لقد ساعدت في تخفيف نقص الطاقة في إثيوبيا، وقللت من الحاجة إلى مولدات الديزل ودعمت النمو الاقتصادي. تم توفير حوالي 2100 وظيفة محلية وتشارك العديد من الجامعات في التدريب والصيانة. وقد أعدت هذه التجربة العملية العديد من الأدوار المستقبلية في قطاع طاقة الرياح في إثيوبيا.

شهدت مدينة أداما أيضًا نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد سكانها من 324000 في عام 2015 إلى أكثر من 480000 في عام 2023. جذبت البنية التحتية المحسنة والاستثمارات الشركات من مختلف البلدان، مما أدى إلى تغييرات سريعة في مشهد المدينة. أما بالنسبة لسكان القرى المجاورة، فقد أدت التحسينات في وسائل النقل والكهرباء الموثوق بها وتعزيز الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية إلى تحسين نوعية حياتهم بشكل كبير.

جلبت الشركات الصينية تكنولوجيا خضراء متقدمة إلى إثيوبيا، مما ساعد الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. وقد ساهم التعاون أيضًا في التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ على مستوى العالم.

تتمتع الصين والدول الأفريقية بعلاقة صداقة منذ الحرب العالمية الثانية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة التعاون من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق (BRI). من السكك الحديدية والطرق إلى مزارع الرياح ومحطات الكهرباء، فضلاً عن المدارس والمستشفيات، دعمت مشاريع البنية التحتية التي ساعدتها الصين التنمية الاقتصادية الأفريقية في جميع أنحاء القارة.

على سبيل المثال، أدى خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي، وهو شريان نقل يربط بين إثيوبيا وجيبوتي، إلى خفض أوقات السفر إلى حد كبير، وخفض تكلفة الخدمات اللوجستية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي. لقد نقلت السكك الحديدية حتى الآن 680000 مسافر و9.5 مليون طن من البضائع، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 39% في الإيرادات.

وفقًا للكتاب الأبيض "الصين وأفريقيا في العصر الجديد: شراكة متكافئة" التي أصدرها مجلس الدولة الصيني في عام 2021، منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) في عام 2000، ساعدت الشركات الصينية البلدان الأفريقية في بناء أو تطوير أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وما يقرب من 100000 كيلومتر من الطرق السريعة، وما يقرب من 1000 جسر، وما يقرب من 100 ميناء، و66000 كيلومتر من نقل الطاقة وتوزيعها.

علاقات اقتصادية وتجارية أوثق

إلى جانب مشاريع مبادرة الحزام والطريق، قامت الصين والدول الأفريقية أيضًا بتطوير علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع حجم تجاري متزايد باستمرار، وبسلع وخدمات متنوعة. كانت الصين أكبر شريك تجاري للغابون لمدة تسع سنوات متتالية. أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن التجارة بين الصين وأفريقيا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 1.5 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت التجارة بين الصين وأفريقيا 5.5 في المائة على أساس سنوي إلى 1.19 تريليون يوان (حوالي 166.6 مليار دولار) بين يناير/كانون الثاني ويوليوز/تموز.

وفقا لسانغ باي تشوان، عميد معهد الاقتصاد الدولي في جامعة الصين للأعمال الدولية والاقتصاد، نمت تجارة الصين وأفريقيا بسرعة نتيجة للتعاون المربح للجانبين. وقال إن الاقتصاد الصيني واقتصادات البلدان الأفريقية متكاملة للغاية، حيث تمتلك الصين تقنيات ومعدات ناضجة وقابلة للتطبيق ورأس مال كاف، في حين تمتلك البلدان الأفريقية مزايا كبيرة من حيث القوى العاملة والموارد الطبيعية.

وقال سانغ: "إن تعزيز العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا مفيد في الاستفادة من مزاياهما وأسواقهما الشاسعة، وتحقيق الفوائد المتبادلة، والتنمية المربحة للجانبين".

أشادت ديان سايينزوجا، وهي مسؤولة كبيرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بالشراكة التجارية بين الصين وأفريقيا، قائلة إنها سهلت مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تعتبر حاسمة للتكامل الاقتصادي ونمو القارة الأفريقية.

وأضافت أن مساعدة الصين تتماشى أيضًا مع أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لتعزيز التنمية المستدامة لأفريقيا من خلال تعزيز قدراتها التصنيعية وزيادة فرص التجارة وتعزيز التنويع الاقتصادي ودمج البلدان الأفريقية في سلسلة القيمة العالمية.

من المقرر أن تستضيف بكين قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2024 في الفترة من 4 إلى 6 شتنبر/أيلول. يقول الخبراء إن المنتدى سيكون فرصة حاسمة للصين وأفريقيا لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتحقيق الفوائد المتبادلة وتعزيز أهداف التنمية المشتركة.

قالت سايينزوجا: "لقد أدى منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى إبرام العديد من الاتفاقات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتجارة والتنمية بين الصين والدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، والتي تتفق تمامًا مع مهمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)".

https://news.cgtn.com/news/2024-08-30/China-Africa-set-to-embrace-closer-economic-trade-ties-at-FOCAC-1wuF1bzTjVe/p.html