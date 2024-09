CGTN: Chiny i Afryka mają szansę zacieśnić relacje gospodarcze i handlowe podczas FOCAC

PEKIN, 2 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Położony 95 kilometrów na południowy wschód od Addis Abeby, w samym sercu Wielkiego Rowu Wschodniego, projekt elektrowni wiatrowej Adama wyróżnia się imponującymi białymi turbinami o wysokości 80 metrów. Zbudowana przez chińskie firmy elektrownia stanowiła kamień milowy w relacjach partnerskich między Chinami a krajami afrykańskimi.

Od momentu uruchomienia w maju 2015 r. turbiny wiatrowe stały się istotnym źródłem energii dla około 600 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki nim zmniejszono problem niedoboru energii w Etiopii, ograniczono zapotrzebowanie na generatory energii z silnikiem diesla i przyspieszono wzrost gospodarczy. Stworzono około 2100 lokalnych miejsc pracy, a szereg uczelni jest zaangażowanych w szkolenia i konserwację. Uzyskane podczas obsługi elektrowni doświadczenie praktyczne przygotowało wiele osób do odegrania w przyszłości istotnej roli w sektorze energii wiatrowej w Etiopii.

Miasto Adama również notuje istotny wskaźnik rozwoju, a jego populacja wzrosła z 324 tysięcy w 2015 roku do ponad 480 tysięcy w 2023 roku. Ulepszona infrastruktura i inwestycje przyciągnęły firmy z różnych krajów, prowadząc do szybkich zmian w krajobrazie miasta. Poprawa jakości transportu, niezawodna energia elektryczna oraz szerszy dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej znacznie podniosły jakość życia mieszkańców pobliskich wiosek.

Chińskie firmy wprowadziły do Etiopii zaawansowaną zieloną technologię, wspierając etiopski rząd w realizacji celów w zakresie energii odnawialnej. Współpraca ta przyczyniła się również do zielonej transformacji i globalnej walki ze zmianami klimatu.

Chiny i kraje afrykańskie budują przyjazne relacje od czasów II wojny światowej, a ostatnie lata przyniosły zacieśnienie współpracy, między innymi w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi. Począwszy od modernizacji linii kolejowych i dróg, poprzez farmy i elektrownie wiatrowe, aż po szkoły i szpitale, projekty infrastrukturalne wspierane przez Chiny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego krajów położonych na całym kontynencie afrykańskim.

Dla przykładu, linia kolejowa Addis Abeba-Dżibuti, która połączyła Etiopię i Dżibuti, znacznie skróciła czas podróży, obniżyła koszty logistyczne i pobudziła lokalny wzrost gospodarczy. Do tej pory kolej przewiozła 680 tysięcy pasażerów i 9,5 miliona ton ładunków, przy średniej rocznej stopie wzrostu przychodów na poziomie 39%.

Jak wynika z białej księgi pt. „Chiny i Afryka w nowej erze: Partnerstwo równych sobie", opublikowanej przez chińską Radę Państwa w 2021 r., od czasu utworzenia Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (ang. Forum on China - Africa Cooperation, FOCAC) w 2000 r. chińskie firmy pomogły krajom afrykańskim zbudować lub zmodernizować ponad 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych, prawie 100 tysięcy kilometrów autostrad, około 1000 mostów, prawie 100 portów oraz 66 tysięcy kilometrów linii przesyłu i dystrybucji energii.

Zacieśnienie relacji gospodarczych i handlowych

Oprócz projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi Chiny i kraje afrykańskie zacieśniły również relacje gospodarcze i handlowe przy coraz większym wolumenie handlu i zróżnicowaniu towarów i usług. Przez kolejnych 15 lat Chiny były największym partnerem handlowym Afryki. Jak wynika z danych chińskiej Generalnej Administracji Celnej, handel między Chinami a Afryką osiągnął rekordowy poziom 282,1 mld dolarów w 2023 r., co oznacza wzrost o 1,5% rok do roku, zaś w okresie od stycznia do lipca handel między Chinami a Afryką wzrósł o 5,5% rok do roku do 1,19 bln juanów (około 166,6 mld dolarów).

Według Sanga Baichuana, dziekana Instytutu Gospodarki Międzynarodowej na Chińskim Uniwersytecie Biznesu Międzynarodowego i Ekonomii, gwałtowny wzrost handlu między Chinami a Afryką nastąpił dzięki współpracy korzystnej dla obu stron. Sang zauważył, że chińska gospodarka i gospodarki krajów afrykańskich są wysoce komplementarne - Chiny posiadają dojrzałe i odpowiednie technologie, sprzęt i wystarczający kapitał, podczas gdy kraje afrykańskie mają znaczną przewagę pod względem siły roboczej i zasobów naturalnych.

„Wzmocnienie relacji handlowych między Chinami a Afryką jest korzystne w kontekście wykorzystania ich zalet i ogromnych rynków, osiągnięcia wzajemnych korzyści i rozwoju korzystnego dla wszystkich" - powiedział Sang.

Diane Sayinzoga z Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) również wysoko oceniła chińsko-afrykańskie partnerstwo handlowe, twierdząc, że wsparło ono realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które mają kluczowe znaczenie dla integracji gospodarczej i rozwoju kontynentu afrykańskiego.

Sayinzoga dodała, że pomoc Chin wpisuje się także w realizację celów UNCTAD w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju Afryki poprzez zwiększenie jej zdolności produkcyjnych i możliwości handlowych, wspieranie dywersyfikacji gospodarczej i integrację krajów afrykańskich z globalnym łańcuchem wartości.

Pekin będzie gospodarzem szczytu FOCAC 2024 w dniach od 4 do 6 września. Eksperci twierdzą, że będzie to kluczowa okazja dla Chin i Afryki do pogłębienia relacji gospodarczych i handlowych, osiągnięcia wzajemnych korzyści i przyspieszenia realizacji wspólnych celów w zakresie rozwoju.

„FOCAC przyczyniło się do zawarcia licznych porozumień w sprawie inwestycji, handlu i projektów rozwojowych między Chinami a krajami afrykańskimi, aby osiągnąć wspólne cele rozwojowe, które idealnie wpisują się w misję UNCTAD" - powiedziała Sayinzoga.

https://news.cgtn.com/news/2024-08-30/China-Africa-set-to-embrace-closer-economic-trade-ties-at-FOCAC-1wuF1bzTjVe/p.html