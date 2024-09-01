CGTN: Китай и Африка намерены укрепить на форуме FOCAC экономические и торговые связи

ПЕКИН, 2 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В 95 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы, в самом сердце Восточно-Африканского разлома находится ветроэнергетический проект Адама, впечатляя белыми турбинами высотой 80 метров. Этот проект, реализованный китайскими компаниями, является знаковым для партнерства Китая со странами Африки.

С момента начала эксплуатации в мае 2015 года ветряные турбины проекта стали жизненно важным источником энергии приблизительно для 600 000 домохозяйств. Они способствовали смягчению нехватки электроэнергии в Эфиопии, снизили потребность в дизельных генераторах и поддержали экономический рост. Было создано около 2100 местных рабочих мест, и несколько университетов участвуют в подготовке кадров и обслуживании. Этот практический опыт позволил подготовить большое число специалистов к будущей работе в ветроэнергетической отрасли Эфиопии.

Город Адама также значительно вырос: его население увеличилось с 324 000 человек в 2015 году до более чем 480 000 человек в 2023 году. Улучшенная инфраструктура и инвестиции привлекли бизнес из разных стран, что привело к быстрому изменению ситуации в городе. Для жителей близлежащих деревень улучшение транспортной системы, надежное электроснабжение и лучший доступ к образованию и здравоохранению значительно повысили качество жизни.

Китайские фирмы внедряют передовую экологичную технологию в Эфиопии, помогая правительству достичь своих целей в области возобновляемых источников энергии. И это сотрудничество также способствует экологичной трансформации и глобальной борьбе с изменением климата.

Китай и африканские страны дружат со времен Второй мировой войны, и в последние годы наблюдается расширение сотрудничества в рамках таких инициатив, как «Пояс и путь» (BRI). От железных и автомобильных дорог до парков ветровых турбин и ветроэлектростанций, а также школ и больниц — реализуемые при помощи Китая инфраструктурные проекты способствуют экономическому развитию всего африканского континента.

Например, железная дорога Аддис-Абеба-Джибути, транспортная артерия, соединяющая Эфиопию и Джибути, значительно сократила время в пути, снизила затраты на логистику и ускорила рост местной экономики. На сегодняшний день железная дорога уже перевезла 680 тыс. пассажиров и 9,5 млн тонн грузов при росте выручки в среднем на 39 % в год.

Согласно официальному докладу «Китай и Африка в новую эпоху: равное партнерство», опубликованному Государственным советом Китая в 2021 году, с момента создания Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC) в 2000 году китайские компании помогли африканским странам построить или модернизировать более 10 000 км железных дорог, почти 100 000 км автомагистралей, примерно 1000 мостов, почти 100 портов и 66 000 км линий передачи и распределения электроэнергии.

Более тесные экономические и торговые связи

Помимо проектов в рамках инициативы «Пояс и путь», Китай и африканские страны также укрепляют экономические и торговые связи при постоянном росте объемов торговли, диверсифицируя перечень товаров и услуг. Китай является крупнейшим торговым партнером Африки в течение уже 15 лет подряд. Данные Главного таможенного управления Китая показывают, что в 2023 году объем торговли между Китаем и Африкой достиг рекордного уровня 282,1 млрд долларов США, увеличиваясь на 1,5 процента в годовом исчислении, а за период с января по июль торговля между Китаем и Африкой выросла на 5,5 процента в годовом исчислении до 1,19 трлн юаней (около 166,6 млрд долларов США).

Санг Байчуань (Sang Baichuan), декан Института международной экономики Китайского университета международного бизнеса и экономики, утверждает, что быстрый рост торговли между Китаем и Африкой обусловлен взаимовыгодностью сотрудничества. Он сказал, что китайская экономика и экономики африканских стран во многом дополняют друг друга, поскольку Китай обладает развитыми и готовыми к применению технологиями, оборудованием и достаточным капиталом, в то время как африканские страны имеют значительные преимущества в плане рабочей силы и природных ресурсов.

«Укрепление торговых связей между Китаем и Африкой полезно с точки зрения использования соответствующих преимуществ и обширных рынков обеих сторон для получения обоюдной выгоды и взаимовыгодного развития», — сказал Санг.

Диана Саинзога (Diane Sayinzoga), высокопоставленное должностное лицо Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), также высоко оценила китайско-африканское торговое партнерство, заявив, что оно способствовало реализации крупных инфраструктурных проектов, которые имеют решающее значение для экономической интеграции и развития африканского континента.

Она добавила, что помощь Китая также отвечает целям ЮНКТАД, заключающимся в поддержке устойчивого развития Африки за счет укрепления ее производственных и торговых возможностей, поддержки диверсификации экономики и интеграции африканских стран в глобальную цепочку создания ценности.

Пекин намерен провести саммит FOCAC 2024 с 4 по 6 сентября. Эксперты говорят, что этот форум даст Китаю и Африке важную возможность укрепить экономические и торговые отношения в общих интересах и добиться успехов на пути к достижению общих целей развития.

«В рамках форума FOCAC между Китаем и африканскими странами было заключено большое число соглашений об инвестициях, торговле и реализации проектов развития для достижения общих целей развития, которые полностью соответствуют целям ЮНКТАД», — сказала г-жа Саинзога.

https://news.cgtn.com/news/2024-08-30/China-Africa-set-to-embrace-closer-economic-trade-ties-at-FOCAC-1wuF1bzTjVe/p.html