CGTN : la Chine et l'Afrique s'apprêtent à resserrer leurs liens économiques et commerciaux à l'occasion du FOCAC

PÉKIN, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Situé à 95 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, au cœur du rift est-africain, le projet d'énergie éolienne d'Adama se dresse avec ses impressionnantes turbines blanches de 80 mètres de haut. Le projet, construit par des entreprises chinoises, est un jalon dans le partenariat entre la Chine et les pays africains.

Depuis leur mise en service en mai 2015, les éoliennes constituent une source d'énergie vitale pour environ 600 000 ménages. Ils ont permis d'atténuer les pénuries d'électricité en Éthiopie, de réduire les besoins en générateurs diesel et de soutenir la croissance économique. Environ 2 100 emplois locaux ont été créés et plusieurs universités participent à la formation et à la maintenance. Cette expérience pratique en a préparé plusieurs talents à jouer un rôle dans le secteur de l'énergie éolienne en Éthiopie.

La ville d'Adama a également connu une croissance significative, sa population passant de 324 000 habitants en 2015 à plus de 480 000 en 2023. L'amélioration des infrastructures et des investissements a attiré des entreprises de différents pays, ce qui a entraîné des changements rapides dans le paysage de la ville. Pour les villageois des environs, l'amélioration des transports, la fiabilité de l'électricité et l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé ont considérablement amélioré leur qualité de vie.

Les entreprises chinoises ont apporté des technologies vertes de pointe à l'Éthiopie, aidant ainsi le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. Cette collaboration a également contribué à une transformation verte et à la lutte mondiale contre le changement climatique.

La Chine et les pays africains entretiennent des relations d'amitié depuis la Seconde Guerre mondiale, et ces dernières années ont été marquées par une collaboration accrue dans le cadre d'initiatives telles que l'initiative « la Ceinture et la Route » (ICR). Qu'il s'agisse de chemins de fer, de routes, de parcs éoliens, de centrales électriques, d'écoles ou d'hôpitaux, les projets d'infrastructure soutenus par la Chine ont favorisé le développement économique de l'Afrique sur l'ensemble du continent.

Le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti, une artère de transport reliant l'Éthiopie et Djibouti, par exemple, a considérablement réduit les temps de trajet, les coûts logistiques et stimulé la croissance économique locale. À ce jour, le chemin de fer a transporté 680 000 passagers et 9,5 millions de tonnes de marchandises, avec un taux de croissance annuel moyen des recettes de 39 %.

Selon le livre blanc « La Chine et l'Afrique à l'ère nouvelle : un partenariat entre égaux » depuis la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en 2000, les entreprises chinoises ont aidé les pays africains à construire ou à moderniser plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 100 000 km d'autoroutes, environ 1 000 ponts, près de 100 ports et 66 000 km de réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Des liens économiques et commerciaux plus étroits

Outre les projets de l'ICR, la Chine et les pays africains ont également développé des liens économiques et commerciaux plus étroits, avec un volume d'échanges en constante augmentation, des produits de base et des services diversifiés. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. Les données de l'Administration générale des douanes de Chine montrent que le commerce Chine-Afrique a atteint un niveau record de 282,1 milliards de dollars en 2023, en hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente, et que le commerce entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 5,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,19 billion de yuans (environ 166,6 milliards de dollars) entre janvier et juillet.

Selon Sang Baichuan, doyen de l'Institut d'économie internationale de l'Université chinoise de commerce international et d'économie, le commerce entre la Chine et l'Afrique s'est rapidement développé grâce à une coopération gagnant-gagnant. Il a déclaré que l'économie chinoise et les économies des pays africains sont très complémentaires, car la Chine possède des technologies matures et applicables, des équipements et des capitaux suffisants, tandis que les pays africains disposent d'avantages significatifs en termes de main-d'œuvre et de ressources naturelles.

« Le renforcement des liens commerciaux entre la Chine et l'Afrique permet de tirer parti de leurs avantages respectifs et de leurs vastes marchés, d'obtenir des bénéfices mutuels et de parvenir à un développement gagnant-gagnant », déclare Sang.

Diane Sayinzoga, haut fonctionnaire à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a également fait l'éloge du partenariat commercial Chine-Afrique, affirmant qu'il a facilité la réalisation de grands projets d'infrastructure essentiels à l'intégration économique et à la croissance du continent africain.

Elle a ajouté que l'aide de la Chine est également alignée sur les objectifs de la CNUCED visant à promouvoir le développement durable de l'Afrique en renforçant ses capacités de production, en augmentant les opportunités commerciales, en encourageant la diversification économique et en intégrant les pays africains dans la chaîne de valeur mondiale.

Pékin s'apprête à organiser le sommet 2024 du FOCAC du 4 au 6 septembre. Les experts estiment que le forum sera une occasion cruciale pour la Chine et l'Afrique d'approfondir leurs relations économiques et commerciales, d'en tirer des avantages mutuels et de promouvoir les objectifs de développement communs.

« Le FOCAC a donné lieu à de nombreux accords sur l'investissement, le commerce et les projets de développement entre la Chine et les pays africains en vue d'atteindre des objectifs de développement communs, ce qui est parfaitement conforme à la mission de la CNUCED », déclare Sayinzoga.

