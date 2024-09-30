شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تكرّم عدة شخصيات بأرفع الجوائز في الاحتفال باليوم الوطني الـ 75

بكين، 30 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- انضم "هوانغ زونجدا" إلى جيش التحرير الشعبي الصيني في سن 17 عامًا، وبدأ مسيرته العسكرية التي استمرت ما يقرب من أربعة عقود؛ حيث قادته شجاعته وبسالته وتفانيه للحصول على جوائز وتكريمات لا حصر لها.

حصل البالغ من العمر 93 عامًا، والذي تلقّى العديد من التكريمات لبسالته، على أعلى تكريم حكومي يوم الأحد عندما منحه الرئيس الصيني "شي جين بينغ" (وسام الجمهورية) في حفل أُقيم في (قاعة الشعب الكبرى) في بكين.

منحت الصين ميدالياتٍ وطنية وألقابًا فخرية وطنية لـ 15 شخصية، بما في ذلك "هوانغ"، تقديرًا لإسهاماتهم وإنجازاتهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي تحلّ في 1 أكتوبر.

أبطال صينيون ونماذج يُحتذى بها

بالإضافة إلى "هوانغ"، حصل ثلاثة آخرون على (وسام الجمهورية). تم تكريم "وانغ يونجتسي"، وهو خبير في القذائف والصواريخ ورائد في برنامج الفضاء المأهول التابع للصين، بعد وفاته. "وانغ تشن يي"، وهو عالم طبي معروف بالاكتشافات في علاج سرطان الدم، و"لي تشن شنغ"، وهو خبير في تربية القمح، هم أيضًا من بين المكرّمين.

ذهبت الألقاب الفخرية الوطنية إلى 10 أشخاص، منهم علماء، ورجل دورية حدودية، وفنان، ورجل حرفي، ومعلمين، وعامل بالقطاع الصحي، واقتصادي، ورياضي.

ودعا الرئيس "شي"، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، خلال إلقاء كلمة في حفل توزيع الجوائز يوم الأحد، الشعب الصيني إلى التعلم من الأبطال والنماذج التي يُحتذى بها لتشكيل قوة عظيمة لبناء الصين القوية.

وقال إن الصين في فترة حاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي وتحقيق حلم التجديد الوطني من خلال عملية التحديث الصينية.

وشجّع "شي" الشعب الصيني على السعي لتحقيق إنجازات استثنائية في وظائف العمل العادية، وحثّهم على المساهمة في حل التحديات التي تواجه التنمية والإصلاح، بالإضافة إلى حماية الاستقرار والانسجام الاجتماعي.

أصدقاء الصين القدامى والجيدون

كأكبر تكريم حكومي للأجانب، منحت الصين ميدالية الصداقة إلى "ديلما روسيف"، رئيس "بنك التنمية الجديد" حاليًا ورئيس البرازيل سابقًا، لالتزامها بالصداقة بين الصين والبرازيل، وتطوير العلاقة بين الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والتعاون بين دول بريكس، وهي مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى.

وقالت "روسيف"، التي تم تكريمها في الحفل، إن الميدالية ترمز إلى الروابط القوية بين البرازيل والصين، وتعهدت بمواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز الصداقة.

وأضافت أن إنجازات الصين على مدى عقود، بما في ذلك التحوّل الاقتصادي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاجتماعية البارزة، جعلتها منارةً ومصدرًا لإلهام العالم.

أثنى "شي" على "روسيف" كممثلة بارزة لأصدقاء الصين القدامى والجيدين الذين شاركوها نفس الطموحات ووقفوا جنبًا إلى جنب مع الشعب الصيني على مدار السنوات الـ 75 الماضية، وتعهد بأن الصين لن تنسى أبدًا مثل هؤلاء الأصدقاء الدوليين.

وقال إن الشعب الصيني مستعد لتوحيد جهوده مع أشخاص من جميع أنحاء العالم لحماية السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، ودفع جهود بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية لخلق مستقبل أفضل للإنسانية كلها.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-29/China-honors-individuals-with-highest-awards-ahead-of-National-Day-1xhS1SaZeZa/p.html