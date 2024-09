CGTN: Chiny wręczają najwyższe odznaczenia z okazji obchodów 75. rocznicy ustanowienia ChRL

PEKIN, 30 września 2024 /PRNewswire/ -- Huang Zongde zaciągnął się do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w wieku 17 lat. W ten sposób rozpoczęła się jego trwająca blisko czterdzieści lat kariera wojskowa, w trakcie której odwaga, męstwo i poświęcenie przyniosły mu niezliczone nagrody i odznaczenia.

W minioną niedzielę Huang, obecnie 93-latek mający na swoim koncie liczne medale, otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe z rąk prezydenta Chin Xi Jinpinga, który podczas ceremonii zorganizowanej w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie wręczył mu Medal Republiki.

Podczas obchodów 75. rocznicy ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), która przypada 1 października, władze Chin przyznały medale narodowe i tytuły honorowe piętnastu osobom, w tym Huangowi, w uznaniu za ich zaangażowanie i osiągnięcia.

Chińscy bohaterowie i wzory do naśladowania

Oprócz Huanga Medalem Republiki odznaczono także trzy inne osoby. Wang Yongzhi, ekspert w dziedzinie rakiet i pionier chińskiego załogowego programu kosmicznego, został odznaczony pośmiertnie. W gronie uhonorowanych znaleźli się ponadto Wang Zhenyi, naukowiec specjalizujący się w dziedzinie medycyny, znany z przełomowych odkryć w leczeniu białaczki, oraz Li Zhensheng, ekspert w dziedzinie hodowli pszenicy.

Tytuły honorowe o randze narodowej nadano dziesięciu osobom, w tym naukowcom, członkowi służby granicznej, artyście, rzemieślnikowi, nauczycielom, pracownikowi służby zdrowia, ekonomiście i sportowcowi.

Przemawiając podczas niedzielnej ceremonii wręczenia nagród, prezydent Xi, pełniący również funkcje sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, wezwał Chińczyków do uczenia się od bohaterów i naśladowania wyróżnionych osób, co pozwoli zbudować siłę niezbędną do kształtowania silnego państwa chińskiego.

Jak podkreślił Xi, Chiny znajdują się na kluczowym etapie rozwoju wielkiego, nowoczesnego kraju socjalistycznego pod każdym względem i osiągnięcia narodowego odmłodzenia w procesie chińskiej modernizacji.

Zachęcając Chińczyków do tego, aby niezależnie od piastowanego stanowiska dążyli do niezwykłych osiągnięć, prezydent wezwał rodaków do wnoszenia wkładu w podejmowanie wyzwań związanych z rozwojem i reformami oraz budowania harmonii społecznej i stabilności.

„Starzy i dobrzy" przyjaciele Chin

Chiny przyznały również Medal Przyjaźni, stanowiący najwyższe odznaczenie państwowe dla obcokrajowców, Dilmie Rousseff, prezes Nowego Banku Rozwoju i byłej prezydent Brazylii, za jej zaangażowanie w budowanie przyjaźni między Chinami i Brazylią oraz wspieranie rozwoju stosunków między Chinami a Wspólnotą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz współpracy między krajami BRICS, tworzącymi grupę głównych wschodzących gospodarek.

Odbierając medal podczas ceremonii, Rousseff powiedziała, że symbolizuje on silne więzi między Brazylią a Chinami, a także zobowiązała się do kontynuowania wysiłków na rzecz promowania przyjaźni między obiema krajami.

Rousseff podkreśliła, że osiągnięcia Chin na przestrzeni dziesięcioleci, w tym transformacja gospodarcza, innowacje technologiczne i imponujący rozwój społeczny, uczyniły z nich latarnię morską i źródło inspiracji dla świata.

Xi nazwał Rousseff wyjątkową przedstawicielką „starych i dobrych" przyjaciół Chin, dzielących te same aspiracje i towarzyszących narodowi chińskiemu w ciągu ostatnich 75 lat. Obiecał przy tym, że Chiny nigdy nie zapomną o ważnych, zagranicznych przyjaciołach.

Chiński prezydent zapewnił, że Chińczycy są gotowi połączyć siły z ludźmi z całego świata, aby chronić pokój na świecie, promować wspólny rozwój i budować społeczności o wspólnej przyszłości, zapewniając tym samym całej ludzkości lepszą przyszłość.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-29/China-honors-individuals-with-highest-awards-ahead-of-National-Day-1xhS1SaZeZa/p.html