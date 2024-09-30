CGTN: Китай награждает высшими наградами в честь празднования 75-го Национального дня

ПЕКИН, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Хуан Цзунде (Huang Zongde) поступил на службу в Народно-освободительную армию Китая в возрасте 17 лет, начав тем самым почти сорокалетнюю карьеру военного, в течение которой его храбрость, доблесть и преданность принесли ему бесчисленные награды и почести.

Многократно награжденный 93-летний мужчина получил высшую государственную награду в воскресенье, когда председатель КНР Си Цзиньпин наградил его Орденом Республики на церемонии в Доме народных собраний в Пекине.

В ходе празднования 1-го октября 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики государственными орденами и почетными званиями были награждены 15 человек, включая Хуана, в знак признания их вклада и достижений.

Китайские герои и образцы для подражания

Помимо Хуана, еще три человека были награждены Орденом Республики. Ван Юнчжи (Wang Yongzhi), специалист по ракетам и ракетостроению и пионер китайской пилотируемой космической программы, был удостоен этой чести посмертно. Ван Чжэньи (Wang Zhenyi), ученый-медик, известный революционными достижениями в области лечения лейкемии, и Ли Чжэншэн (Li Zhensheng), специалист по селекции пшеницы, также в числе награжденных.

Государственные почетные звания получили 10 человек, в том числе ученые, пограничник, художник, ремесленник, педагоги, медицинский работник, экономист и спортсмен.

Выступая на церемонии награждения в воскресенье, председатель КНР Си Цзиньпин, занимающий также посты генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя Центральной военной комиссии, призвал китайский народ учиться у героев и образцовых граждан, чтобы сформировать мощную силу для построения сильного Китая.

По его словам, Китай проходит решающий период для построения во всех отношениях великой современной социалистической страны и достижения национального возрождения благодаря модернизации Китая.

Побуждая китайский народ стремиться к выдающимся достижениям на обычных рабочих местах, Си Цзиньпин призвал каждого вносить свой вклад в решение проблем развития и реформ, а также в сохранение социальной гармонии и стабильности.

Старые добрые друзья Китая

В качестве высшей государственной награды для иностранцев Китай вручил Орден Дружбы президенту Нового банка развития и бывшему президенту Бразилии Дилме Русеф за ее приверженность дружбе между Китаем и Бразилией, развитию отношений между Китаем и Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также сотрудничеству между странами БРИКС, группой крупных развивающихся экономик.

Принимая награду на церемонии, г-жа Русеф сказала, что этот орден символизирует прочные связи между Бразилией и Китаем, и пообещала продолжать неустанные усилия по укреплению дружбы.

По ее словам, достижения Китая за прошедшие десятилетия, включая экономические преобразования, технологические инновации и замечательное социальное развитие, сделали его ориентиром и источником вдохновения для всего мира.

Си похвалил Русеф как выдающегося представителя старых добрых друзей Китая, которые имеют общие устремления и держатся вместе с китайским народом на протяжении последних 75 лет, и поклялся, что Китай никогда не забудет таких зарубежных друзей.

По его словам, китайский народ готов объединиться с народами всего мира, чтобы сохранить мир во всем мире, содействовать совместному развитию и продвигать строительство сообщества с общим будущим для человечества, чтобы создать лучшее будущее для людей.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-29/China-honors-individuals-with-highest-awards-ahead-of-National-Day-1xhS1SaZeZa/p.html