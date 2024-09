CGTN : la Chine décerne les plus hautes distinctions à l'occasion de la 75e fête nationale

PÉKIN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huang Zongde s'est enrôlé dans l'Armée populaire de libération de la Chine à l'âge de 17 ans, entamant une carrière militaire de près de quatre décennies au cours de laquelle sa bravoure, son courage et son dévouement lui ont valu d'innombrables récompenses et honneurs.

Dimanche, le président chinois Xi Jinping a remis à M. Zongde, âgé de 93 ans, la plus haute distinction de l'État, la médaille de la République, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans le Grand Hall du Peuple à Pékin.

La Chine a décerné des médailles nationales et des titres honorifiques nationaux à 15 personnes, dont M. Zongde, en reconnaissance de leur contribution et de leurs réalisations, à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, qui tombe le 1er octobre.

Héros et modèles chinois

Outre M. Zongde, trois autres personnes ont reçu la médaille de la République. Wang Yongzhi, expert en missiles et fusées et pionnier du programme spatial de vol habité chinois, a été honoré à titre posthume. Wang Zhenyi, scientifique médical connu pour ses avancées dans le traitement de la leucémie, et Li Zhensheng, expert en sélection du blé, figurent également parmi les lauréats.

Les titres honorifiques nationaux ont été décernés à dix personnes, dont des scientifiques, un patrouilleur frontalier, un artiste, un artisan, des éducateurs, un travailleur de la santé, un économiste et un athlète.

Lors de la cérémonie de remise des prix de dimanche, le président Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a appelé le peuple chinois à s'inspirer des héros et des modèles afin de former une force puissante pour construire une Chine forte.

La Chine traverse une période cruciale pour construire un grand pays socialiste moderne à tous égards et pour réaliser le rajeunissement national grâce à la modernisation de la Chine, a-t-il déclaré.

Encourageant les Chinois à s'efforcer d'obtenir des résultats extraordinaires à des postes ordinaires, M. Jinping les a exhortés à contribuer à la résolution des problèmes de développement et de réforme et à la sauvegarde de l'harmonie et de la stabilité sociales.

Amis de longue date et bons amis de la Chine

La Chine a décerné la médaille de l'amitié pour les étrangers à Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de développement et ancienne présidente du Brésil, pour son engagement en faveur de l'amitié entre la Chine et le Brésil, du développement des relations entre la Chine et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et de la coopération entre les pays du BRICS, un groupe de grandes économies émergentes.

En acceptant cette médaille lors de la cérémonie, Mme Rousseff a déclaré qu'elle symbolisait les liens étroits entre le Brésil et la Chine, et elle s'est engagée à poursuivre ses efforts inlassables pour promouvoir l'amitié.

Les réalisations de la Chine au cours des décennies, notamment la transformation économique, l'innovation technologique et le développement social remarquable, en ont fait un phare et une source d'inspiration pour le monde, a-t-elle déclaré.

Le président Jinping a salué Mme Rousseff en tant que représentante exceptionnelle des amis de long date et des bons amis de la Chine qui ont partagé les mêmes aspirations et se sont tenus aux côtés du peuple chinois au cours des 75 dernières années, et a promis que la Chine n'oublierait jamais ces amis internationaux.

Le peuple chinois est prêt à s'associer aux peuples du monde entier pour préserver la paix dans le monde, promouvoir le développement commun et faire avancer la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité afin de créer un avenir meilleur pour l'humanité, a-t-il déclaré.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-29/China-honors-individuals-with-highest-awards-ahead-of-National-Day-1xhS1SaZeZa/p.html