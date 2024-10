CGTN: China homenageia indivíduos com as maiores honrarias em comemoração ao 75º Dia Nacional

PEQUIM, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Huang Zongde alistou-se no Exército de Libertação Popular Chinês aos 17 anos, começando uma carreira militar de quase quatro décadas onde sua bravura, valor e devoção o fizeram merecer incontáveis prêmios e honrarias.

Condecorado fortemente, o homem de 93 anos recebeu a mais alta honraria estadual quando o presidente chinês Xi Jinping o conferiu a Medalha da República na cerimônia no Grande Salão do Povo em Pequim.

A China premiou 15 indivíduos com medalhas nacionais e títulos honorários nacionais, incluindo Huang, em reconhecimento de sua contribuição e conquistas, celebrando o 75º aniversário da fundação da República Popular da China, em 1º de outubro.

Heróis e modelos chineses

Além de Huang, outros três foram homenageados com a Medalha da República. Wang Yongzhi, especialista em mísseis e foguetes e pioneiro do programa espacial tripulado da China, foi homenageado postumamente. Wang Zhenyi, um cientista médico conhecido por inovações no tratamento da leucemia, e Li Zhensheng, especialista em melhoramento do trigo, também estão entre os homenageados.

Os títulos honorários nacionais foram dados a 10 pessoas, incluindo cientistas, um patrulheiro de fronteira, um artista, um artesão, educadores, um profissional de saúde, um economista e um atleta.

Discursando na cerimônia de premiação, o presidente Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, apelou ao povo chinês para aprender com os heróis e modelos a criar uma força poderosa para construir uma China forte.

Constatou ainda que a China está em um período crítico para criar um grande país socialista moderno em todos os aspectos e alcançar rejuvenescimento nacional através da modernização chinesa.

Incentivando o povo chinês a buscar conquistas extraordinárias em postos de trabalho comuns, Xi os persuadiu a contribuir com a resolução dos desafios ao desenvolvimento e reforma e defender a harmonia e estabilidade sociais.

Os velhos e bons amigos da China

Com a sua maior honraria para estrangeiros, a China concedeu a Medalha da Amizade a Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento e ex-presidente do Brasil, por seu compromisso com a amizade entre a China e o Brasil e pelo desenvolvimento da relação entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como também pela cooperação entre os países do BRICS, um grupo das principais economias emergentes.

Ao aceitar a honraria na cerimônia, Rousseff disse que a medalha simboliza os fortes laços entre Brasil e China e prometeu continuar com seus esforços incessantes para promover essa amizade.

As conquistas da China ao longo de décadas, incluindo a transformação econômica, inovação tecnológica e notável desenvolvimento social, a tornaram um destaque e uma fonte de inspiração para o mundo, ela acrescentou.

Xi elogiou Rousseff como uma representante dos velhos e bons amigos da China que compartilharam das mesmas aspirações e ficaram juntos com o povo chinês pelos últimos 75 anos e jurou que a China nunca se esquecerá de tais amigos internacionais.

Disse ainda que o povo chinês está pronto para se unir a pessoas de todo o mundo para defender a paz mundial, promover o desenvolvimento comum e desenvolver a criação de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade construir um futuro melhor para todos.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-29/China-honors-individuals-with-highest-awards-ahead-of-National-Day-1xhS1SaZeZa/p.html

