شبكة هواوي السحابية الأساسية تدشن عصراً جديداً لتحقيق الدخل من تحسين التجربة

image1

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في عام 2025، شهد تحقيق الدخل من تحسين التجربة بتقنية 5G-A قفزة نوعية كبيرة، حيث انتقل هذا التوجه، مدفوعاً بالصناعة والتكنولوجيا على حد سواء، من مرحلة تنفيذ المفهوم إلى الاستخدام التجاري على نطاق واسع. وحتى الآن، قدّمنا خدماتنا لأكثر من 45 مليون مستخدم في الصين. وقد ساعدت هذه الجهود المشغلين على التطور من خدمات الاتصالات الأساسية إلى تحقيق الدخل الفعلي من تحسين التجربة. على مدار العام الماضي، ركزنا على ثلاثة محاور: تحسين قدرات الشبكة، وابتكار نماذج الأعمال، وتعزيز التعاون ضمن المنظومة. وبالعمل عن كثب مع GSMA Foundry وأكثر من 10 مشغلين رائدين حول العالم، حققنا نجاحاً أولياً في احتضان حالات استخدام تجارية واستكشاف فرص أعمال جديدة.

فيما يتعلق بقدرات الشبكة، أدخلنا الذكاء إلى الشبكات، بحيث يمكن لشبكة المحور للحزم أن تفهم تجربة المستخدم في الوقت الفعلي، وبدرجة أعلى من الدقة استناداً إلى مؤشرات جودة التجربة (QoE) بدلاً من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI). وقد اقترحنا "خمس قدرات" استناداً إلى ممارساتنا في الصين، وهي: تعريف التجربة، وضمان الشبكة، وترويج المنتجات، وإدراك المستهلكين، وتقدير متطلبات التزويد بالخدمة. ويمكن لهذه القدرات أن تساعد المشغلين على تحقيق الدخل من تحسين التجربة في حلقة مغلقة.

فيما يتعلق بنموذج الأعمال، تم استكشاف مفهوم تصميم نماذج الأعمال تدريجياً، بحيث يتم دمج امتيازات التجربة في المقام الأول ضمن الحزمة الرئيسية، ثم ضمن الحزم الإضافية في المرتبة الثانية. فعلى سبيل المثال، أضفنا امتيازات التجربة إلى حزم المستخدمين من فئة VIP الماسية وفئة VIP البلاتينية. ويسهم ذلك في زيادة ولاء العملاء رفيعي القيمة ودفعهم إلى ترقية الحزم. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا إضافات للمستخدمين في سيناريوهات محددة، مثل السفر في القطارات عالية السرعة أو الجلوس في الملاعب المزدحمة. ويساعد هذا المشغلين على تلبية الاحتياجات عند الطلب وزيادة متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU).

فيما يتعلق بالتعاون ضمن المنظومة، تدعم الأجهزة الطرفية السائدة الآن عرض MyLogo الثابت. وفي عام 2025، عملنا مع شركاء مثل شركة هواوي لأجهزة الاتصالات وشركة مجموعة الاتصالات الصينية للأجهزة على تطوير MyLogo من الشكل الثابت إلى الشكل التفاعلي. وقد أكملنا بالفعل مشاريع تجريبية في مقاطعة خنان ومقاطعة تشجيانغ. وفي المستقبل، سيصبح MyLogo مدخلاً لتحقيق الدخل من تحسين التجربة ومنصة للتسويق الذكي.

سنواصل إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي إلى شبكة المحور للحزم من أجل تعزيز ذكاء الشبكة. كما نعمل أيضاً على تطوير حلول جديدة، مثل Media Relay وMobile Home، لمساعدة المشغلين على إطلاق قيمة جديدة وتحقيق نجاح تجاري.

دعونا نلتقي في MWC Barcelona 2026 للعمل معاً على خلق شبكة أكثر ذكاءً، ومستقبل تحدده التجربة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2920897/image1.jpg