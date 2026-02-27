Huawei Cloud Core Network Sambut Era Baru Monetisasi Berbasiskan Pengalaman Pelanggan

Dari sisi kapabilitas jaringan, Huawei menghadirkan teknologi cerdas ke dalam jaringan inti paket (packet core network) sehingga jaringan dapat memahami pengalaman pengguna secara real-time dan mengukurnya berdasarkan Quality of Experience (QoE), bukan hanya Key Performance Indicator (KPI). Berdasarkan praktik yang telah ditempuh di Tiongkok, Huawei memperkenalkan "lima kapabilitas": definisi pengalaman pelanggan, jaminan kualitas jaringan, promosi produk, persepsi konsumen, dan estimasi penyediaan layanan. Kelima kapabilitas ini membantu pihak operator mewujudkan sistem monetisasi pengalaman pelanggan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari sisi model bisnis, konsep desain bisnis juga terus dikembangkan Huawei. Fasilitas khusus berbasiskan pengalaman pelanggan (experience privilege) kini terintegrasi dalam paket utama, serta ditawarkan sebagai paket tambahan (add-on). Sebagai contoh, fasilitas khusus berbasiskan pengalaman telah melengkapi paket pengguna kategori Diamond VIP dan Platinum VIP. Langkah tersebut meningkatkan loyalitas pelanggan premium sekaligus mendorong peningkatan paket layanan. Selain itu, operator juga meluncurkan paket khusus untuk situasi tertentu, seperti perjalanan dengan kereta cepat atau ketika pelanggan berada di stadion yang ramai. Pendekatan ini membantu operator memenuhi kebutuhan sesuai permintaan sekaligus meningkatkan Average Revenue Per User (ARPU).

Dari sisi kolaborasi ekosistem, sebagian besar perangkat terminal telah mendukung tampilan statis MyLogo. Pada 2025, Huawei bekerja sama dengan Huawei Device Company dan China Mobile Group Device Company untuk mengembangkan MyLogo dari tampilan statis menjadi interaktif. Uji coba telah dilakukan di Provinsi Henan dan Zhejiang. Ke depan, MyLogo akan menjadi pintu masuk untuk monetisasi pengalaman dan program pemasaran cerdas (intelligent marketing).

Huawei akan terus menghadirkan kapabilitas AI dalam jaringan inti paket guna meningkatkan kecerdasan jaringan. Selain itu, Huawei juga mengembangkan solusi baru seperti Media Relay dan Mobile Home agar pihak operator memperoleh potensi valuasi bisnis baru dan meraih kesuksesan yang lebih besar.

Mari bertemu di MWC Barcelona 2026, serta berkolaborasi membangun jaringan yang lebih cerdas dan masa depan yang berfokus pada pengalaman.

SOURCE Huawei