Le cœur de réseau de Huawei Cloud ouvre une nouvelle ère de monétisation de l'expérience.

BARCELONE, Espagne, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- En 2025, la monétisation de l'expérience 5G-A a franchi une étape décisive. Sous l'impulsion de l'industrie et de la technologie, elle est passée du stade de la conception à l'utilisation commerciale à grande échelle. Jusqu'à présent, nous avons fourni des prestations à plus de 45 millions d'utilisateurs en Chine. Nos efforts ont permis aux opérateurs de passer des services de communication de base à la monétisation de l'expérience réelle. Au cours de l'année écoulée, nous avons privilégié trois aspects : l'amélioration des capacités des réseaux, l'innovation des modèles commerciaux et la mise en place d'une collaboration au sein de l'écosystème. En travaillant de façon étroite avec GSMA Foundry et plus de 10 opérateurs de premier plan dans le monde, nous avons obtenu un premier succès dans l'incubation d'études de cas et l'exploration commerciale.

image1

En ce qui concerne la capacité des réseaux, nous avons introduit l'intelligence dans les réseaux. Ainsi, le cœur de réseau par paquets peut comprendre l'expérience de l'utilisateur en temps réel et se baser plus précisément sur la qualité de l'expérience plutôt que sur les indicateurs de performance. Nous avons proposé « cinq capacités » sur la base de nos pratiques en Chine. Elles sont : la définition de l'expérience, l'assurance réseau, la promotion du produit, la perception du consommateur et l'estimation de l'approvisionnement. Ces capacités peuvent aider les opérateurs à monétiser l'expérience en boucle fermée.

En ce qui concerne le modèle d'entreprise, la notion de conception d'entreprise a été progressivement exploré. En d'autres termes, le privilège de l'expérience est principalement intégré dans le paquet principal puis dans les paquets complémentaires. Par exemple, nous avons inclus le privilège de l'expérience aux packages d'utilisateurs VIP diamant et VIP platine. Ainsi, les utilisateurs haut de gamme sont fidélisés et incités à effectuer des mises à niveau. Par ailleurs, nous avons lancé des modules complémentaires pour les utilisateurs dans des scénarios spécifiques, tels que les voyages en train à grande vitesse ou les stades bondés. Les opérateurs peuvent ainsi répondre aux besoins à la demande ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires par abonné.

En ce qui concerne la collaboration avec l'écosystème, les terminaux grand public prennent désormais en charge l'affichage statique de MyLogo. En 2025, nous avons travaillé avec des partenaires tels que Huawei Device Company et China Mobile Group Device Company pour faire progresser MyLogo de statique à interactif. Nous avons déjà effectué des projets pilotes dans les provinces du Henan et du Zhejiang. À l'avenir, MyLogo sera un point d'entrée pour la monétisation de l'expérience et le marketing intelligent.

Nous continuerons à introduire des capacités d'IA dans le cœur de réseau par paquets afin d'améliorer l'intelligence du réseau. Nous développons également de nouvelles solutions, telles que Media Relay et Mobile Home, afin d'aider les opérateurs à créer de la valeur et des succès commerciaux.

Retrouvez-nous au MWC Barcelone 2026 pour travailler ensemble et créer un réseau plus intelligent, et un avenir défini par l'expérience.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920897/image1.jpg