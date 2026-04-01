شركة Applied Intuition تُطلق أول مركز عمليات متنقل للأنظمة ذاتية التشغيل: Applied Edge

الشركة تكشف عن منصة مستمرة لتطوير وتشغيل الأنظمة ذاتية التشغيل، قابلة للنشر ميدانيًا.

صنيفيل، كاليفورنيا, 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Applied Intuition، Inc.، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، اليوم أول مركز عمليات متنقل صُمم خصيصًا لتطوير الأنظمة ذاتية التشغيل واختبارها وتشغيلها. تجمع منصة Applied Edge بين الحوسبة المتينة، واتصالات الأقمار الصناعية والراديو، وسلسلة أدوات Axion للأنظمة ذاتية التشغيل، ضمن عقدة واحدة قابلة للنشر ميدانيًا، مما يمكّن الفرق من البناء والتطوير والتشغيل بالسرعة العملياتية، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة.

قال Qasar Younis، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition: "تعمل Applied Intuition على اختزال المسافة بين المختبر والمهمة الميدانية. واليوم، يصطدم كل فريق يعمل على تطوير أنظمة ذاتية تشغيل متقدمة بالعائق ذاته: تنتهي التدريبات، وتنطفئ الخوادم، وتبقى بيانات القياس عن بُعد في الميدان، فيما يبدأ العدّ من جديد في المكتب. لقد انتهى عهد تهيئة بيئات الأنظمة ذاتية التشغيل وتفكيكها بين فعالية وأخرى. الفرق التي تتحرك بالسرعة العملياتية هي التي سترسم ملامح مستقبل الأنظمة ذاتية التشغيل، ومنصة Edge هي السبيل إلى ذلك."

النشر حيث تكون المهمة. استئناف العمل من حيث توقفت.

تتطور الأنظمة الدفاعية ذاتية التشغيل بسرعة، لكن البنية التحتية الداعمة لها لم تواكب هذا التطور. فميادين الاختبار الحكومية، المصممة للأجهزة لا للبرامج، تضيف أشهرًا من الأعباء المرتبطة بالجدولة، ولا توفر بيئات DevSecOps مستمرة. لم تكن الفجوة بين احتياجات الأنظمة ذاتية التشغيل والبنية التحتية المتاحة يومًا أوسع مما هي عليه الآن.

ومع انتقال برامج الأنظمة ذاتية التشغيل من عروض تجريبية لمرة واحدة إلى عمليات ميدانية متكررة، تحتاج الفرق إلى بنية تحتية معرّفة برمجيًا تظل جاهزة للعمل بين الفعاليات. ينطبق هذا الضغط أيضًا على قطاع الدفاع والصناعات الثقيلة، مثل التعدين والإنشاءات وغيرها من البيئات التي يجب فيها تطوير الآلات والتحقق من أدائها في مواقع عملها، لا في المختبر وحده.

يعمل Axion Sim وMission Control مباشرةً على منصة Edge، مما يتيح للفرق تخطيط المهام، وإعادة تشغيل السجلات، وتقييم السلوك، وتنسيق العمليات متعددة الأصول، وبث بيانات القياس عن بُعد المباشرة، من خلال منصة واحدة تُنشر أينما تقتضي المهمة.

تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

الوصول والتشغيل وبدء العمل فورًا: تصل عقدة Edge مكتفيةً ذاتيًا ومجهزةً بالطاقة وأنظمة التكييف وخوادم الحوسبة المتينة واتصالات 5G/Starlink ومحطات عمل للمشغّلين، لتكون جاهزة للاستخدام فور الوصول دون الحاجة إلى أي أعمال تجهيز.

لا إعادة ضبط ولا إعادة بناء: تظل البيانات والنماذج وسير العمل محفوظة بين فعاليات الاختبار. تستكمل الفرق عملها من حيث توقفت دون فقدان السياق أو إهدار أيام في الإعداد.

البناء والاختبار والتكرار مع Edge : توفر أدوات Axion بيئة تطوير كاملة في موقع الاختبار.

بيئات آمنة ومتوافقة: تدعم منصة Edge تهيئات SCIF/SAPF ، وتمكّن البرامج المصنفة من العمل انطلاقًا من منصة Edge دون الحاجة إلى مرافق ثابتة.

منصة Edge متاحة الآن. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .applied.co

نبذة عن Applied Intuition

تقود شركة Applied Intuition, Inc. مستقبل الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. تأسست الشركة عام 2017 وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار أمريكي، وتتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على وجه الأرض. وتخدم Applied Intuition قطاعات السيارات والدفاع والشاحنات والبناء والتعدين والزراعة عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. وتحظى حلول الشركة بثقة 18 من أكبر 20 شركة سيارات عالمياً، إضافة إلى الجيش الأمريكي وحلفائه. ويقع المقر الرئيسي للشركة في صنيفيل بولاية كاليفورنيا، ولها مكاتب في واشنطن العاصمة، وسان دييغو، وفورت والتون بيتش بولاية فلوريدا، وآن آربور بولاية ميشيغان، ولندن، وشتوتغارت، وميونيخ، وستوكهولم، وبنغالور، وسيول، وطوكيو. تعرَّف على المزيد من المعلومات على applied.co.