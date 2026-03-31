Applied Intuition lance Applied Edge, le premier centre d'opérations mobile pour les systèmes autonomes

L'entreprise dévoile une plateforme de développement et d'exploitation à autonomie permanente déployable sur le terrain

SUNNYVALE, Californie, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., le spécialiste de l'IA physique, lance aujourd'hui le premier centre d'opérations mobile spécialement conçu pour développer, tester et exploiter des systèmes autonomes. Applied Edge intègre une informatique robuste, des communications par satellite et par radio, ainsi que la chaîne d'outils d'autonomie Axion dans un nœud déployable sur le terrain, ce qui permet aux équipes de construire, d'itérer et d'opérer à la vitesse de la mission sans avoir à mettre en place une nouvelle infrastructure.

« Applied Intuition réduit la distance entre le laboratoire et la mission », déclare Qasar Younis, cofondateur et CEO d'Applied Intuition. « Aujourd'hui, toutes les équipes qui construisent des systèmes autonomes avancés se heurtent au même obstacle : l'exercice se termine, les racks s'éteignent et la télémétrie reste sur le terrain pendant que le processus se réinitialise au bureau. Le cycle de construction et de démolition des piles d'autonomie entre les événements est terminé. Les équipes qui avancent à la vitesse de la mission définiront l'avenir des systèmes autonomes, et c'est grâce à Edge qu'elles y parviendront ».

Déployez-vous là où se trouve la mission. Reprenez là où vous vous êtes arrêté.

L'autonomie en matière de défense évolue rapidement, mais l'infrastructure qui la sous-tend n'a pas suivi. Les champs d'essai gouvernementaux - conçus pour le matériel et non pour les logiciels - ajoutent des mois de surcharge de programmation et n'offrent pas d'environnement DevSecOps permanent. La disparité entre les besoins d'autonomie et les infrastructures n'a jamais été aussi grand.

À mesure que les programmes d'autonomie passent des démonstrations ponctuelles aux opérations répétées sur le terrain, les équipes ont besoin d'une infrastructure définie par logiciel qui reste active entre les événements. La même pression existe dans le domaine de la défense et de l'industrie lourde : l'exploitation minière, la construction et d'autres environnements où les machines doivent être développées et validées là où elles fonctionnent, et pas seulement en laboratoire.

Axion Sim et Mission Control fonctionnent en mode natif sur Edge afin que les équipes puissent planifier les missions, rejouer les journaux, évaluer le comportement, coordonner les opérations multi-actifs et diffuser la télémétrie en direct, le tout à partir d'une plateforme unique déployée là où la mission l'exige.

Capacités clés :

rendez-vous sur site, branchez-vous et mettez-vous au travail : le nœud Edge est livré tout équipé (alimentation, CVC, serveurs robustes, communications 5G/Starlink et postes de travail prêts à l'arrivée), sans qu'aucun assemblage ne soit nécessaire.

le nœud Edge est livré tout équipé (alimentation, CVC, serveurs robustes, communications 5G/Starlink et postes de travail prêts à l'arrivée), sans qu'aucun assemblage ne soit nécessaire. pas de réinitialisation ni de modification : les données, les modèles et les flux de travail persistent entre les événements de test. Les équipes reprennent là où elles se sont arrêtées, sans perdre de contexte ni de jours de préparation.

les données, les modèles et les flux de travail persistent entre les événements de test. Les équipes reprennent là où elles se sont arrêtées, sans perdre de contexte ni de jours de préparation. construisez, testez et itérez à la périphérie : l'outil Axion fournit un environnement de développement complet sur le site d'essai.

l'outil Axion fournit un environnement de développement complet sur le site d'essai. des environnements sécurisés et conformes : Edge prend en charge les configurations SCIF/SAPF et permet aux programmes classifiés de fonctionner à partir d'Edge sans nécessiter d'installations fixes.

Edge est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations, visitez le site applied.co.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : les outils et l'infrastructure, les systèmes d'exploitation et l'autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition est basée à Sunnyvale, en Californie, avec des bureaux à Washington, D.C., San Diego, Ft. Walton Beach, Floride, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Munich, Stockholm, Bangalore, Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.