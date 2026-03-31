Applied Intuition、自律システム向け初のモバイル オペレーション センター「Applied Edge」発表

現場での導入可能な、持続的な自律運用開発・運用プラットフォームを発表

カリフォルニア州サニーベール、2026年4月1日 /PRNewswire/ --フィジカル AI 分野をリードする Applied Intuition, Inc. は本日、自律システムの開発、テスト、運用向けに特別に設計された初のモバイル オペレーション センター「Applied Edge」を発表しました。Applied Edge は、堅牢なコンピューティング機能、衛星および無線通信、そしてAxion 自律走行 ツール チェーンを現場展開可能なノードとして統合しており、チームが新たなインフラを構築することなく、任務の遂行ペースに合わせてシステムを構築、改善、運用できるよう支援します。

Applied Intuition の共同創業者兼 CEO である Qasar Younis 氏は、「Applied Intuition は、研究室と実際の現場任務との間の隔たりを縮めています」と述べました。

「今日、最先端の自律システムを開発するすべてのチームが、同じ壁に直面しています。訓練が終わると機器は停止し、テレメトリデータは現場に残されたまま、オフィスではまた一からやり直さなければなりません。必要なたびに自律システムスタックを構築し、解体するという方式は、もはや限界に達しています。スピード感を持って動くチームだけが自律システムの未来を定義できるでしょう。『Applied Edge』は、彼らがその地点に到達するための手段なのです」

必要な任務現場に即座に投入し、中断した箇所から継続して実行

防衛分野における自律化技術は急速に進歩していますが、それを支えるインフラはそのスピードに追いついていません。ソフトウェアではなくハードウェア向けに設計された政府の試験場は、数ヶ月に及ぶスケジュール調整の負担を増大させるだけで、持続的な DevSecOps 環境を提供することができません。自律化への需要とインフラとの間のギャップは、かつてないほど大きくなっています。

自律化プログラムが単発のデモンストレーションから反復的な現場運用へと移行するにつれ、チームは現場でのイベントが発生していない間も常に稼働状態を維持できるソフトウェア定義インフラを必要としています。防衛分野だけでなく、鉱業、建設などの重工業分野でも同様の課題が存在します。このような環境では、機械は研究室だけでなく、実際の作業現場でも開発・検証されなければなりません。

Axion Simと Mission Control は Applied Edge 上でネイティブに実行され、任務が求められるあらゆる場所に展開された単一のプラットフォームを通じて、任務計画の策定、ログの再生、動作評価、複数資産の運用調整、リアルタイムテレメトリのストリーミングをすべて実行できます。

主な機能は以下の通りです：

迅速な業務開始： Edge ノードは、電源、冷暖房システム、耐久性に優れたコンピューティングサーバー、5G/Starlink 通信機器、オペレーター用ワークステーションをすべて備えた自立型で提供されるため、別途の構築作業を必要とせず、すぐに使用可能です。

Edge ノードは、電源、冷暖房システム、耐久性に優れたコンピューティングサーバー、5G/Starlink 通信機器、オペレーター用ワークステーションをすべて備えた自立型で提供されるため、別途の構築作業を必要とせず、すぐに使用可能です。 不要なリセットや再作業の排除： テストセッションが変わっても、データ、モデル、ワークフローは維持されます。チームは中断した箇所から作業を再開できるため、作業の流れを途切れさせることなく、設定作業に時間を浪費する必要もありません。

テストセッションが変わっても、データ、モデル、ワークフローは維持されます。チームは中断した箇所から作業を再開できるため、作業の流れを途切れさせることなく、設定作業に時間を浪費する必要もありません。 Edge 内での構築、テスト、反復： Axion ツールは、テスト現場で完全な開発環境を提供します。

Axion ツールは、テスト現場で完全な開発環境を提供します。 安全で規制に準拠した環境：Edgeは SCIF/SAPF 構成をサポートしており、固定施設がなくても Edge上で機密プログラムを運用できるようにします。

Applied Edge の詳細については、applied.coをご覧いただくか、[email protected] までお問い合わせください。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AI の未来を切り拓いています。2017年に設立され、現在150億ドルの企業価値を持つ当社は、地球上のあらゆる移動機械にインテリジェンスをもたらすために必要なデジタル インフラを構築しています。Applied Intuition は、ツール・インフラ、オペレーティング システム (OS)、自動運転システム (SDS) の3つの主要分野において、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各業界にサービスを提供しています。世界の自動車メーカートップ 20 社のうち18 社、および米国軍とその同盟国が、フィジカル AI を実現する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuitionはカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォート・ウォルトン・ビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細はapplied.coをご覧ください。

SOURCE Applied Intuition, Inc.