تتعاون شركة Applied Intuition مع شركة Heidelberg Materials لتعزيز الابتكار في عمليات المحاجر من خلال أساطيل النقل الذاتية

يساهم هذا النشر في إدخال الاستقلالية الذكية القائمة على المركبات إلى أستراليا، مما يؤسس نموذج تشغيل جديد لبيئات البناء والتعدين.

سانيفال، كاليفورنيا, 1 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Applied Intuition, Inc.، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، اليوم عن تعاونها مع Heidelberg Materials، إحدى أكبر الشركات المُصنّعة المتكاملة في العالم لتصنيع مواد وحلول البناء؛ لنشر أنظمة نقل ذاتية لعمليات المحاجر التابعة لشركة Heidelberg Materials، بدءًا من محجر كلارنس ساندز، أستراليا.

ستوفر شركة Applied Intuition نظام القيادة الذاتية (SDS) الخاص بها للإنشاءات لدعم عمليات النقل الذاتي ضمن أسطول شركة Heidelberg Materials من مركبات البناء والتعدين في أستراليا. يمثل هذا النشر ثاني تطبيق عملي لمنصة الاستقلالية الخاصة بـ Applied Intuition في البيئات الصناعية. وعند اكتماله بنجاح، سيدعم التوسع في العمليات الذاتية ضمن الشبكة الأوسع لشركة Heidelberg Materials في أستراليا.

كما يشكل هذا التعاون تحديًا لنموذج الصناعة القياسي. في حين أن حلول الاستقلالية كانت تستهدف في الأساس أكبر مواقع المحاجر، فإن هذا النظام مُصمَّم للعمليات الأصغر أيضًا، بما في ذلك تلك التي تشغّل شاحنتين فقط بقدرة 40 طنًا، مما يجعله قابلاً للتطبيق في مواقع محاجر ذات الأحجام المختلفة حول العالم.

قال Qasar Younis، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition: "لا يعمل أي موقع محاجر أو إنشاءات بنفس الطريقة، فلكل منها تخطيطات وقيود واعتبارات اقتصادية مختلفة". "لقد بنينا منصتنا لتتكيف مع هذا الواقع. تُظهر هذه الشراكة قدرتنا على استخدام نفس المنصة المُستخدمة في عمليات التعدين الكبيرة وتطبيقها على مواقع محاجر أصغر ذات بنية تحتية محدودة، مع إمكانية توسيعه عبر مئات المواقع المختلفة".

بالنسبة لشركة Heidelberg Materials، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز السلامة والأداء التشغيلي. كما تعكس الحاجة أيضًا إلى حل ذاتي قادر على العمل في المواقع الكبيرة والصغيرة على حد سواء، في حين أن أنظمة النقل الذاتي التقليدية غالبًا ما تكون معتمدة بشكلٍ كبير على بنية تحتية معقدة أو مكلفة يصعب توسيع نطاقها. أما بالنسبة لشركة Applied Intuition، فهي تمثل دليلًا عمليًا على أن منصة الاستقلالية الخاصة بها ليست مصممة لعمليات نشر محدودة، بل للتوسع عالميًا عبر بيئات البناء والمحاجر والتعدين بمختلف أحجامها.

يعمل نظام Applied Intuition مباشرة على المركبة، مع تكامل أنظمة الإدراك واتخاذ القرار والسلامة على متنها، مما يتيح تشغيلًا موثوقًا دون الحاجة إلى اتصال دائم أو بنية تحتية كثيفة في الموقع.

يعتمد التعاون على حضور Applied Intuition المتنامي في مجال استقلالية البناء والتعدين ويعزز إستراتيجيتها الأوسع في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. تم بالفعل نشر نفس المنصة الأساسية في صناعات أخرى، بما في ذلك النقل بالشاحنات والدفاع، حيث تسهم الخبرات المكتسبة من كل مجال في تحسين النظام بشكلٍ مستمر. كما تُمكّن إستراتيجية منصة نظام القيادة الذاتية (SDS) من Applied Intuition من نقل التقنيات التي أثبتت فعاليتها في مجالات أخرى إلى قطاعي البناء والتعدين، مما يساعد على تسريع عمليات التطوير والنشر.

من خلال هذا المشروع، تُظهر Applied Intuition نطاق قدرات منصة الاستقلالية الخاصة بها، بدءًا من بعض أكبر شاحنات التعدين في العالم وصولًا إلى مركبات المحاجر الأصغر التي تعمل في بيئات محدودة البنية التحتية. تسلّط هذه التطبيقات مُجتمعةً الضوء على نهج الشركة في بناء أنظمة استقلالية قابلة للتوسع لقطاعي البناء والتعدين من الأساس.

نبذة عن شركة Applied Intuition

تسهم شركة Applied Intuition, Inc. في تمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. تأسست الشركة عام 2017 وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار أمريكي، وتتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على وجه الأرض. وتخدم Applied Intuition قطاعات السيارات والدفاع والشاحنات والبناء والتعدين والزراعة عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي: الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. يثق ثمانية عشر من بين أكبر 20 شركة تصنيع سيارات عالميًا، بالإضافة إلى جيش الولايات المتحدة وحلفائه، في حلول الشركة لتقديم الذكاء الفيزيائي. يقع المقر الرئيسي لشركة Applied Intuition في سانيفال بولاية كاليفورنيا، ولديها مكاتب في واشنطن العاصمة؛ وسان دييغو؛ وفورت والتون بيتش بولاية فلوريدا؛ وآن أربور بولاية ميشيغان؛ ولندن؛ وشتوتغارت؛ وميونخ؛ وستوكهولم؛ وغوتنبرغ بالسويد؛ وبنغالور؛ وسيول؛ وطوكيو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة applied.co.