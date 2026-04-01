مجموعة TRATON GROUP وشركة Applied Intuition تطلقان TRATON ONE OS، منصة برمجية موحدة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للأسطول عبر العلامات التجارية العالمية الأربع لمجموعة TRATON

ميونيخ وصنيفال، كاليفورنيا، 1 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة TRATON GROUP وشركة Applied Intuition, Inc.، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي، اليوم إطلاق TRATON ONE OS، وهي منصة مركبات معرّفة بالبرمجيات من الجيل التالي ستُجهَّز بها جميع المركبات الجديدة عبر العلامات التجارية الأربع لمجموعة TRATON: سكانيا، ومان، وInternational، وفولكس فاجن للشاحنات والحافلات. استناداً إلى أكثر من عام من التطوير المشترك، تعمل الشركتان على نشر منصة موحدة تتصدر الابتكار لتقديم مزايا ملموسة للعملاء:

تجنب فترات التوقف المكلفة : صُمم الوصول الموحد إلى بيانات النظام لتمكين قدرات الصيانة التنبؤية، بما يتيح لمشغلي الأساطيل تحديد المشكلات الميكانيكية المحتملة ومعالجتها قبل أن تفضي إلى أعطال أو حملات استدعاء للصيانة أو توقفات غير مخطط لها.

تهيئة الأساطيل للمستقبل: سيتمكن العملاء من الحصول على تطبيقات وميزات جديدة، إلى جانب ترقيات كاملة لواجهة المستخدم داخل المقصورة، عبر تحديثات البرامج عبر الأثير، مما يقلل الحاجة إلى كثير من زيارات ورش الصيانة ويتيح للمركبات التحسن المستمر طوال عمرها التشغيلي.

إطلاق العنان لمستقبل القيادة الذاتية: صُممت البرمجيات الوسيطة القابلة للتكيف في المنصة لتشكل أساساً لأنظمة القيادة الذاتية، بما يمكّن مجموعة TRATON من إضافة قدرات القيادة الذاتية تدريجياً على البنية نفسها بمرور الوقت.

صُممت منصة TRATON ONE OS لتجلب إلى صناعة المركبات التجارية سرعة تطوير البرمجيات الحديثة ومرونته ودورات تحديثه المستمرة. كما ستعمل المنصة على جميع الحواسيب عالية الأداء (HPCs) في بنية المركبات الجديدة لدى TRATON. وهي تدعم مجموعات شرائح متعددة وبيئات تنظيمية عالمية متنوعة، وتمنح فرق TRATON أساساً مشتركاً للبناء عليه، من دون المساس بالتجربة المميزة لكل علامة تجارية. سيبدأ اختبار أول أجهزة وحدة التحكم الإلكترونية المتكاملة (ECU) في أبريل 2026، ومن المستهدف طرح المنصة في الشاحنات الجديدة بحلول عام 2028.

قال Stefan Teuchert، نائب الرئيس الأول لمنصة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية في مجموعة TRATON GROUP: "يجمع تعاوننا مع Applied Intuition بين الخبرة العميقة لمجموعة TRATON في المركبات التجارية، بما في ذلك قوتها في التصميم المعياري وتطوير برمجيات الوظائف التطبيقية داخلياً، وبين القدرات البرمجية الرائدة لشركة Applied Intuition. ومن خلال TRATON ONE OS، ندمج اللبنات الأساسية القوية من Applied Intuition وTRATON ومجتمع المصادر المفتوحة لإنشاء منصة EE متطورة على مستوى عالمي، توفر للعملاء وظائف وخدمات جديدة بوتيرة سريعة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ما يجعل كل علامة من علاماتنا التجارية فريدة."

يجري تطوير المنصة بشكل مشترك بوصفها بنية معيارية بنظام الصندوق الأبيض، تجمع بين التطوير الداخلي لمجموعة TRATON ونظام تشغيل المركبات (Vehicle OS) المخصص للشاحنات من Applied Intuition، إلى جانب مكونات موثوقة من أطراف ثالثة ومصادر مفتوحة. تتيح هذه المقاربة المعيارية لمجموعة TRATON استبدال وحدات الحوسبة أو دمجها بمرور الوقت من دون تجزئة حزمة البرمجيات أو إعادة كتابة المنصة أو التطبيقات، بما يدعم طموح الشركة على المدى البعيد للتحول نحو عدد أقل من الحواسيب عالية الأداء وأكثر قوة.

قال Qasar Younis، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition: "من خلال تعاوننا الوثيق مع مجموعة TRATON، نبني الجيل التالي من المركبات التجارية المعرّفة بالبرمجيات. وترسي منصة TRATON ONE OS أساساً يتيح للشاحنات التطور المستمر عبر تحديثات البرامج، مع منح مجموعة TRATON المرونة اللازمة لبناء قدراتها وتوسيع نطاقها عبر علاماتها التجارية العالمية."

نبذة عن Applied Intuition تقود شركة Applied Intuition, Inc. مستقبل الذكاء الاصطناعي المادي. تأسست الشركة عام 2017 وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار أمريكي، وتتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على وجه الأرض. وتخدم Applied Intuition قطاعات السيارات والدفاع والشاحنات والبناء والتعدين والزراعة عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. وتحظى حلول الشركة بثقة 18 من أكبر 20 شركة سيارات عالمياً، إضافة إلى الجيش الأمريكي وحلفائه. يقع المقر الرئيسي للشركة في صنيفال، كاليفورنيا، ولها مكاتب في واشنطن العاصمة، وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، وفورت والتون بيتش بولاية فلوريدا، وآن آربر بولاية ميشيغان، ولندن، وشتوتغارت، وميونيخ، وستوكهولم، وبنغالور، وسيول، وطوكيو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .applied.co

نبذة عن TRATON GROUP تُعد TRATON SE، بعلاماتها التجارية سكانيا ومان وInternational وفولكس فاجن للشاحنات والحافلات، الشركة الأم والقابضة لمجموعة TRATON GROUP، وواحدة من أبرز مصنّعي المركبات التجارية في العالم. تضم محفظة منتجات المجموعة الشاحنات والحافلات والمركبات التجارية الخفيفة. "معاً نحو تحويل قطاع النقل. من أجل عالم مستدام." يجسد هذا التوجه طموح الشركة في إحداث أثر دائم ومستدام في قطاع المركبات التجارية ودعم النمو التجاري للمجموعة.