Casio Luncurkan Jam Tangan MR-G dengan Motif Tradisional Jepang Berwarna Biru "Hanada-iro"

Dengan prinsip — "Ketangguhan yang menghadirkan keajaiban pada genggaman, membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan setiap orang" — Casio terus menciptakan keunggulan baru. Sebagai lini unggulan G-SHOCK, jam tangan MR-G mewujudkan keajaiban dan kebahagiaan tersebut dengan memadukan teknik kerajinan Jepang tingkat tinggi dan teknologi mutakhir dalam desain yang dirancang dengan sangat teliti, serta mempertahankan daya tahan terhadap benturan yang menjadi karakteristik G-SHOCK.

MRG-B2100D yang tahan benturan ini menampilkan motif kisi-kisi tiga dimensi pada bagian dial yang mencerminkan teknik sambungan kayu tradisional Jepang kigumi dalam warna biru khas Jepang hanada-iro.

Jam tangan ini terinspirasi dari siluet pagoda lima lantai sebagai sebuah aset nasional yang terlihat di balik kabut pagi di Prefektur Yamagata, lokasi jam tangan MR-G diproduksi. Bagian dial biru tersebut menampilkan perubahan tampilan yang halus, bergantung pada letak sumber cahaya dan sudut pandang, sehingga menggambarkan transisi indah dari fajar menuju pagi.

Bagian dial ini menggunakan pola geometris yang kompleks, terbentuk dari lekukan yang menyerupai gelombang dan lubang-lubang halus, merefleksikan keindahan dunia kigumi. Celah-celah kecil pada dial membebaskan pergerakan cahaya matahari atau sumber cahaya lain di dalam ruangan, menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan jam tangan.

Bagian case dan bezel terdiri atas 27 komponen terpisah, dan masing-masing komponen ini dipoles dengan cermat sebelum dirakit secara akurat. Perpaduan teknik kerajinan tradisional Jepang yang telah diwariskan turun-temurun dan teknologi mutakhir menjadikan jam tangan ini simbol keunggulan yang benar-benar berkelas dan elegan.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD