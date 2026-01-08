卡西歐推出采用日本傳統花田色(Hanada-iro)的MR-G腕表

在「借腕間驚奇之力，為生活逐一增添新層次喜悅」這一品牌宗旨驅動下，卡西歐持續創造前所未有的新價值。作為G-SHOCK旗艦系列，MR-G腕表完美融合了日本匠人精神與尖端科技，以精雕細琢的設計，同時呈現出G-SHOCK品牌聞名於世的卓越防震性能，彰顯出非凡魅力與喜悅。

防震的MRG-B2100D采用立體格紋表盤，令人聯想到日本傳統的互鎖木工技藝「木組」，此次更以日本傳統「花田色」呈現。

這款腕表的設計靈感源自山形縣（MR-G腕表的制造地）晨霧飄渺中若隱若現的國寶五重塔神秘景象。藍色表盤會隨光線和角度的變換而呈現微妙變化，仿若從黎明到清晨的美麗過渡。

表盤飾有由波浪狀稜脊和細密孔洞構成的精妙幾何圖案，勾勒出「木組」工藝的精美世界。格紋表盤上的微小間隙讓陽光或室內光源可以透入，讓腕表產生充足動力。

表殼和表圈由27個獨立部件組成，每個部件均在精密組裝前經過精心拋光。這款腕表融合了日本歷史悠久的傳統工藝與先進技術，彰顯真正精致的卓越風范。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社