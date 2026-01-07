Casio lance le MR-G en Hanada-iro, une couleur bleue japonaise traditionnelle

Cadran dimensionnel en treillis inspiré de la technique traditionnelle de travail du bois Kigumi

TOKYO, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle montre MR-G, qui vient s'ajouter à la gamme phare G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. La nouvelle MRG-B2100D présente un cadran en treillis tridimensionnel inspiré par la beauté fonctionnelle du kigumi,*1 l'art traditionnel japonais de la menuiserie et de couleur hanada-iro, une couleur bleue majestueuse.

* Le kigumi est une méthode de construction japonaise traditionnelle et une technique de menuiserie utilisée pour la menuiserie en bois sans l'utilisation de clous ou d'autres accessoires en métal.

MRG-B2100D-2A Dial design inspired by kigumi

Fidèle à son objectif « Grâce au pouvoir de mettre l'émerveillement à portée de main, apporter de nouveaux niveaux de joie dans les vies, une par une », Casio continue de proposer des montres inédites. En tant que déclinaison majeure de la gamme G-SHOCK, les montres MR-G incarnent cet émerveillement et cette joie, mêlant harmonieusement l'esprit japonais de l'artisanat de maître et la technologie de pointe dans des designs méticuleusement raffinés qui offrent également la résistance supérieure aux chocs qui a fait la réputation de G-SHOCK.

La MRG-B2100D, résistante aux chocs, présente un cadran dimensionnel en treillis qui évoque la technique japonaise traditionnelle de travail du bois par emboîtement connue sous le nom de kigumi, dans le bleu japonais traditionnel hanada-iro.

Cette montre s'inspire de la scène mystique d'une pagode de cinq étages, trésor national, vue dans la brume matinale de la préfecture de Yamagata, où les montres MR-G sont fabriquées. Le cadran bleu change subtilement d'aspect en fonction de la lumière et de l'angle, évoquant la magnifique transition de l'aube au matin.

Le cadran est constitué de motifs géométriques élaborés, créés par des crêtes en forme de vagues et de fins trous, évoquant le monde fascinant du kigumi. De minuscules interstices dans le cadran en treillis laissent passer la lumière du soleil ou celle de sources intérieures pour générer suffisamment d'énergie et faire fonctionner la montre.

Le boîtier et la lunette sont composés de 27 éléments distincts, chacun étant soigneusement poli avant d'être assemblé avec précision. Cette montre est le fruit de la rencontre entre l'artisanat japonais traditionnel et la technologie de pointe et symbolise un excellence inégalée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851815/PRN__MRG_B2100D.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851814/Dial_CA07_250728_mrgb2100d2a_10mra_m07__1.jpg