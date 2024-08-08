شركة CloudPay تحصُل على تمويل بقيمة 120 مليون دولار لتعزيز قاعدة عملائها العالمية

أندوفر، إنجلترا, 8 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم CloudPay، الشركة المستقلة الرائدة في توفير حلول الرواتب والمدفوعات عالميًا، عن إغلاق جولة تمويلية بقيمة 120 مليون دولار بقيادة Blue Owl Capital بمشاركة المساهمين الحاليين Rho Capital Partners، ومجموعة العليان وHollyport Capital، ويعزز هذا التمويل القاعدة الرأسمالية لشركة CloudPay ويوفر المرونة لفرص النمو المستقبلية.

أسَّسَت CloudPay قاعدة عملاء عالمية المستوى، مع تاريخ حافل بالنجاح يمتد لثلاثين عامًا، حيث تتعاون مع أكثر من 280 عميل من الشركات، وتتولى رعاية احتياجاتهم من الرواتب والمدفوعات في أكثر من 130 دولة. يسمح التمويل بتعزيز منتجات وحلول التكنولوجيا للعملاء مثل نشر الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات، وأتمتة وتوسيع نطاق العمليات، وتحسين التواصل عبر مجموعة شاملة من حلول واجهة برمجة التطبيقات API، التي تربط شركاءها في منظومة الرواتب العالمية، والمدفوعات ومنظومة إدارة رأس المال البشري HCM.

وقال الدكتور Roland Folz، الرئيس التنفيذي لشركة CloudPay: "إن سوق الرواتب العالمية سوقًا متنامية توفر فرصًا هائلة لشركة CloudPay، ويمنحنا هذا التمويل المرونة لتسريع رحلتنا"، "إن تركيزنا على عروض الرواتب والمدفوعات يتناسب تمامًا مع عملائنا العالميين الكرام، ومن خلال دعم Blue Owl Capital، نقوم بتعزيز قاعدة رأس المال مع الاستمرار في الاستثمار في حلولنا المتطورة للشركات العالمية وموظفيها في جميع أنحاء العالم."

وأضاف Kurt Tenenbaum، المدير الإداري، والرئيس المشارك لمكتب Menlo Park في شركة Blue Owl Capital: "لقد أُعجبنا بنمو CloudPay وفريق القيادة الدولي ذو الخبرة، والتزام العملاء، ونحن متحمسون لما يخبئه المستقبل لشركة CloudPay ونفخر بدعم إستراتيجية نموها على المدى الطويل."

تُشَكِّل هذه الجولة التمويلية علامة بارزة أخرى في التاريخ الطويل للشركة. تضم CloudPay حاليًا أكثر من 1.350 موظف حول العالم، لتقديم رواتب دقيقة وفي الوقت المحدد للموظفين في أكثر من 130 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد حققت CloudPay باستمرار معدل نمو سنوي يتجاوز بكثير متوسط السوق. وقد مُنِحَتْ CloudPay مؤخرًا لقب مُنافس رئيسي (عالميًا) ولقب نجم الأداء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، في تقييم PEAK Matrix 2023 لحلول كشوف المرتبات متعددة البلدان (MCP) من Everest Group وأصبحت واحدة من أفضل ثلاثة قادة وفقًا لتقييم Quadrant Knowledge Solutions 2023 SPARK Matrix، وبالإضافة إلى ذلك، امتد التقدير ليشمل التكنولوجيا المالية، مع حصولها على جوائز من الطراز الأول في فئات التقنيات المالية الناشئة و حلول المدفوعات المبتكرة وجوائز فضية في فئات التقنيات المالية والخدمات المالية والمدفوعات والخدمات المصرفية المبتكرة في حفل توزيع جوائز GLOBEE® Disruptor Awards 2024

نبذة عن CloudPay

CloudPay هي منظمة تتجلى في غاية واحدة؛ هي ترقية تجربة الرواتب، ورفع أهمية قسم الرواتب ليتجاوز المهمة التشغيلية ليصبح ميزة تجارية حقيقية، ومع تراث نفخر به يمتد لأكثر من 25 عامًا، نتمتع بالثقة لإدارة عمليات الرواتب لنحو 250 مؤسسة عالمية، ونعالج أكثر من 3 ملايين قسيمة دفع سنويًا في أكثر من 130 دولة، ونتعامل مع أكثر من 24 مليار دولار من المدفوعات بـ 168 عملة. يتم تقديم حافظتنا المتكاملة من حلول الرواتب والمدفوعات والدفع عند الطلب من خلال منصة واحدة قائمة على السحابة يمكن نشرها في أي مكان في العالم، ومن خلال توحيد وظائف الرواتب والمدفوعات وإدارة رأس المال البشري والاستفادة من أحدث التقنيات، يمكننا تحويل عمليات الدفع، مما يجعلها سريعة وخالية من المتاعب. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.cloudpay.com