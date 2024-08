CloudPay sichert sich 120 Mio. USD Finanzierung, um seinen globalen Kundenstamm weiter zu stärken

ANDOVER, England, 8. August 2024 /PRNewswire/ – CloudPay, der führende unabhängige Anbieter von globalen Gehaltsabrechnungs- und Zahlungslösungen, gibt heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Mio. USD unter der Leitung von Blue Owl Capital und der Beteiligung der bestehenden Aktionäre Rho Capital Partners, The Olayan Group und Hollyport Capital bekannt. Die Finanzierung stärkt die Kapitalbasis von CloudPay weiter und bietet Flexibilität für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten.

Mit einer 30-jährigen Erfolgsgeschichte hat CloudPay einen erstklassigen Kundenstamm aufgebaut und arbeitet mit über 280 Firmenkunden zusammen, die sich um ihre Gehaltsabrechnungen und Zahlungsanforderungen in mehr als 130 Ländern kümmern. Die Finanzierung wird die Stärkung der Kundenprodukte und Technologielösungen ermöglichen, wie z. B. den Einsatz von KI im Datenmanagement, die Automatisierung und Skalierung von Prozessen und die Verbesserung der Konnektivität durch eine umfassende Reihe von API-Lösungen, die die Partner des globalen Gehaltsabrechnungs-, Zahlungs- und HCM-Ökosystems verbinden.

„Die globale Gehaltsabrechnung ist ein wachsender Markt, der CloudPay enorme Möglichkeiten bietet, und diese Finanzierung gibt uns die Flexibilität, unsere Reise zu beschleunigen", sagte Dr. Roland Folz, CEO von CloudPay. „Unser Fokus auf Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsangebote kommt bei unserer geschätzten globalen Kundschaft sehr gut an. Mit der Unterstützung von Blue Owl Capital stärken wir unsere Kapitalbasis und investieren weiter in unsere hochmodernen Lösungen für globale Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit."

Kurt Tenenbaum, Managing Director, Co-Head Menlo Park Office von Blue Owl Capital fügte hinzu: „Wir sind beeindruckt von CloudPays Wachstum, dem erfahrenen internationalen Führungsteam und dem Engagement für unsere Kunden. Wir sind gespannt, was die Zukunft für CloudPay bereithält und sind stolz darauf, ihre langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen."

Diese Finanzierungsrunde ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der langen Geschichte des Unternehmens. CloudPay hat seine Belegschaft inzwischen auf über 1.350 Mitarbeiter weltweit erweitert, um den Mitarbeitern in mehr als 130 Ländern pünktliche und korrekte Löhne zu liefern. Darüber hinaus hat CloudPay eine jährliche Wachstumsrate erzielt, die weit über dem Marktdurchschnitt liegt. Kürzlich wurde CloudPay in der Everest Group Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Assessment 2023 als Major Contender (Global) und Star Performer (EMEA) und in der Quadrant Knowledge Solutions 2023 SPARK Matrix als Top 3 Leader ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde die Anerkennung auch auf den Bereich der Finanztechnologie ausgedehnt, mit der Verleihung von GOLD in Emerging FinTech und Payment Solution Disruptors und SILBER in FinTech, Financial Services, Payments and Banking Disruptors bei den 2024 GLOBEE® Disruptor Awards.

Informationen zu CloudPay

CloudPay ist eine Organisation, die ein einziges Ziel verfolgt: die Modernisierung der Gehaltsabrechnung und die Steigerung der Bedeutung der Gehaltsabrechnung über eine operative Funktion hinaus zu einem echten Geschäftsvorteil. Mit einer stolzen Tradition von über 25 Jahren verwalten wir die Lohn- und Gehaltsabrechnungen von 250 globalen Unternehmen, verarbeiten jährlich über 3 Mio. Gehaltsabrechnungen in über 130 Ländern und wickeln Zahlungen in Höhe von über 24 Mrd. USD in 168 Währungen ab. Unser integriertes Portfolio an Lösungen für Gehaltsabrechnung, Zahlungsverkehr und Pay-on-Demand wird über eine einzige cloudbasierte Plattform bereitgestellt, die überall auf der Welt eingesetzt werden kann. Durch die Vereinheitlichung von Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zahlungsverkehr und HCM-Funktionen und den Einsatz modernster Technologie können wir die Lohn- und Gehaltsabwicklung schnell und reibungslos gestalten. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.cloudpay.com.