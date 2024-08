CloudPay obtient un financement de 120 millions de dollars pour renforcer sa base de clientèle mondiale

ANDOVER, Angleterre, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- CloudPay, le principal fournisseur indépendant de solutions mondiales de paie et de paiement, annonce aujourd'hui la clôture d'une phase de financement de 120 millions de dollars dirigée par Blue Owl Capital, avec la participation des actionnaires existants Rho Capital Partners, The Olayan Group et Hollyport Capital. Ce financement renforce le capital de base de CloudPay et lui donne la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités de croissance futures.

Fort de ses 30 ans de succès, CloudPay s'est constitué une clientèle de classe mondiale en collaborant avec plus de 280 entreprises clientes, prenant ainsi en charge leurs besoins en matière de paie et de paiement dans plus de 130 pays. Ce financement permettra de renforcer les solutions technologiques et les produits destinés aux clients tels que le déploiement de l'IA dans la gestion des données, l'automatisation et la mise à l'échelle des processus, et l'amélioration de la connectivité via un ensemble complet de solutions API reliant les partenaires de son écosystème mondial de paie, de paiement et de gestion du capital humain.

« Le marché mondial de la paie est en pleine croissance et offre de formidables opportunités à CloudPay. Ce financement nous donne la flexibilité nécessaire pour accélérer notre développement », a déclaré Dr. Roland Folz, PDG de CloudPay. « Notre engagement envers les offres en matière de paie et de paiement trouve un écho très favorable auprès de notre clientèle mondiale hors pair. Avec le soutien de Blue Owl Capital, nous renforçons notre capital de base tout en continuant à investir dans nos solutions de pointe pour les organisations internationales et leurs employés dans le monde entier ».

Kurt Tenenbaum, directeur général, co-responsable du bureau de Menlo Park de Blue Owl Capital a ajouté : « Nous avons été impressionnés par la croissance de CloudPay, par l'expérience de son équipe de direction internationale et par l'engagement de ses clients. Nous sommes enthousiasmés par ce que l'avenir réserve à CloudPay, et nous sommes fiers de soutenir sa stratégie de croissance à long terme ».

Cette phase de financement marque une nouvelle étape importante dans la longue histoire de l'entreprise. CloudPay compte désormais plus de 1 350 employés dans le monde, ce qui lui permet de verser des salaires exacts et ponctuels aux employés dans plus de 130 pays. En outre, CloudPay a toujours enregistré un taux de croissance annuel bien supérieur à la moyenne du marché. Récemment, il a été reconnu comme un concurrent majeur (mondial) et un acteur de premier plan (EMEA) dans l'évaluation PEAK 2023 d'Everest Group sur les solutions de paie multi-pays, et comme un leader du Top 3 dans la matrice 2023 SPARK Matrix de Quadrant Knowledge Solutions. En outre, la reconnaissance s'est étendue à la technologie financière, avec des récompenses d'OR dans les FinTech émergentes et les disrupteurs de solutions de paiement et d'ARGENT dans les FinTech, les services financiers, les paiements et les disrupteurs bancaires lors des 2024 GLOBEE® Disruptor Awards.

À propos de CloudPay

CloudPay est une organisation unie par un objectif unique : moderniser l'expérience de la paie, en augmentant l'importance de la paie au-delà d'une fonction opérationnelle pour en faire un véritable avantage pour l'entreprise. Forts d'un héritage de plus de 25 ans, nous sommes chargés de gérer les processus de paie de 250 organisations internationales, de traiter plus de 3 millions de fiches de paie par an dans plus de 130 pays, et de gérer plus de 24 milliards de dollars de paiements dans 168 devises. Notre portefeuille intégré de solutions de paie, de paiement et de paiement à la demande est fourni par une plateforme unique basée sur le cloud qui peut être déployée n'importe où dans le monde. En unifiant les fonctions de paie, de paiement et de gestion du capital humain et en tirant parti des technologies les plus récentes, nous pouvons transformer les processus de paie, les rendre rapides et sans friction. Pour en savoir plus, visitez le site : www.cloudpay.com.