شركة Colliers لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط تفوز بإدارة مشروع مركز التجارة العالمي في يريفان بقيمة 250 مليون دولار

يريفان، أرمينيا، 17 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- فازت شركة Colliers لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط، وهي الشركة الرائدة في إدارة المشاريع المتنوعة، بعقد لتقديم حلول شاملة/متكاملة لإدارة المشاريع لمركز التجارة العالمي الجديد في أرمينيا في يريفان، وذلك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. يعتبر المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة أرمينيا وشركة Renshin المحدودة، وقد صُمم ليكون تطويرًا حديثًا متعدد الاستخدامات يضم مساحات تجارية ومكاتب ومحلات بيع بالتجزئة وفنادق وقاعات معارض. تشتهر Colliers بخبراتها في قطاع العقارات وإدارة المشاريع، ولديها أيضًا سجل حافل في تقديم مشاريع ضخمة على مستوى عالٍ بما في ذلك مركز التجارة العالمي في بنغالور، الهند.

تتمتع Colliers لإدارة المشاريع بوجود متزايد في منطقة الشرق الأوسط، وقد اكتسبت شهرة واسعة لتنفيذها مشاريع متفوقة على مر السنين، عبر قطاعات مثل البنية التحتية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والمكاتب. تشتهر الشركة بقيادتها المبتكرة ذات النظرة ثاقبة واعتمادها على الأدوات والتقنيات المتقدمة، لتعيد رسم المشهد العام لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط.

صرّح Sankey Prasad، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Colliers في الشرق الأوسط والهند، قائلًا: "لقد وضعنا دائمًا تركيزًا قويًا على تنمية قدراتنا باستمرار لمواكبة احتياجات السوق، ولقد وضعنا هدفًا نهائيًا نصب أعيننا دائمًا، وهو تقديم نتائج متفوقة، سواء كان ذلك عبر تكييف أفضل الممارسات العالمية أو تطوير تقنيات رائدة. يتطلب مشروع بهذا الحجم خبرة استراتيجية وفنية رائدة في هذا القطاع، وهي ضمن نطاق قدراتنا التي أثبتناها بجدارة. نحن ممتنون لشركة Renshin المحدودة وحكومة أرمينيا لتكليفنا بهذه المهمة البارزة ونتطلع إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين في الشرق الأوسط والهند وجورجيا لتحقيقها على أرض الواقع".

ويقول Artashes Tonoyan، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز التجارة العالمي في يريفان: "إن مشروع مركز التجارة العالمي في يريفان هو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات وصديق للبيئة، وواعد بأن يصبح الوجه الجديد ليريفان. من أجل الوفاء بهذا الوعد، نسعى لاستقطاب أفضل المواهب، وأفضل الخبرات، وأفضل الشركات العالمية. بعد عملية مناقصة صارمة وصعبة، يسعدنا أن نعلن عن اختيارنا شركة Colliers لإدارة المشاريع لتصبح شريكنا الموثوق. نحن سعداء وفخورون بشكل خاص بأن مشروعنا قد شجّع مجموعة Colliers International Group Inc.، وهي شركة خدمات مهنية عالمية وإدارة استثمارات مقرها في كندا ومتخصصة في العقارات، على دخول أرمينيا وإنشاء مقر دائم. تتماشى هذه الخطوة تمامًا مع مهمة مركز التجارة العالمي في يريفان (WTCY) لتعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع مشاركة أرمينيا في التجارة والاستثمار العالميين. نتطلع إلى العمل مع زملائنا الكرام في Colliers نحو هذا المسعى الفريد".

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