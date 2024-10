Colliers Project Leaders, Middle East sichert sich das 250-Millionen-Dollar-Projekt World Trade Center, Eriwan

YEREVAN, Armenien, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Colliers Project Leaders, Middle East, ein führendes, diversifiziertes Projektmanagementunternehmen, hat den Auftrag erhalten, umfassende Projektmanagementlösungen für Armeniens neues World Trade Center in Eriwan, im Wert von ca. 250 Millionen USD, zu liefern. Das Projekt ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der armenischen Regierung und Renshin Ltd. und soll ein hochmodernes Mischnutzungsprojekt sein, das Gewerbeflächen, Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels und Ausstellungshallen beherbergen wird. Colliers ist bekannt für sein Fachwissen in der Immobilienbranche und im Projektmanagement und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Realisierung von Großprojekten wie dem World Trade Center in Bengaluru, Indien, verweisen.

Colliers Project Leaders verfügt über eine wachsende Präsenz im Nahen Osten und hat sich im Laufe der Jahre weitreichende Anerkennung für die Durchführung herausragender Projekte in Bereichen wie Infrastruktur, Wohnen, Bildung, Gesundheit und Büro erworben. Das Unternehmen ist für seine visionäre Führung und die Einführung fortschrittlicher Tools und Technologien bekannt und hat das Projektmanagement im Nahen Osten neu definiert.

"Wir haben schon immer großen Wert darauf gelegt, unsere Fähigkeiten ständig zu erweitern, um mit den Anforderungen des Marktes Schritt zu halten. Ganz gleich, ob es sich um die Übernahme weltweit bewährter Praktiken oder um die Entwicklung bahnbrechender Technologien handelt, unser Ziel ist es immer, hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Ein Projekt dieser Größenordnung erfordert branchenführendes strategisches und technisches Fachwissen, das wir nachweislich besitzen. Wir sind Renshin Limited und der armenischen Regierung dankbar, dass sie uns mit diesem bedeutenden Auftrag betraut haben, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren internen und externen Stakeholdern im Nahen Osten, in Indien und Georgien, um das Projekt zum Leben zu erwecken", sagt Sankey Prasad, Chairman & Managing Director, Middle East & India, Colliers.

"Das World Trade Center Yerevan Projekt ist ein gemischt genutztes, Netto-Null-Immobilienprojekt, das verspricht, das neue Gesicht von Eriwan zu werden. Um dieses Versprechen einzulösen, engagieren wir die besten Talente, das beste Know-how und die besten globalen Unternehmen. Nach einem strengen und harten Ausschreibungsverfahren freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass Colliers Project Leaders als unser zuverlässiger Partner ausgewählt wurde. Wir sind besonders glücklich und stolz darauf, dass unser Projekt den Anstoß für die Colliers International Group Inc. gegeben hat - ein an der Nasdaq und in Toronto notiertes, in Kanada ansässiges, weltweit tätiges Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Investitionsmanagement, das sich auf Immobilien spezialisiert hat -, sich in Armenien niederzulassen und eine ständige Niederlassung zu gründen. Dieser Schritt steht in vollem Einklang mit dem Auftrag des WTCY, internationale Geschäftsbeziehungen zu fördern und die Beteiligung Armeniens am Welthandel und an Investitionen zu erweitern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Colliers-Kollegen bei diesem einzigartigen Vorhaben", sagt Artashes Tonoyan, CEO & Executive Committee Chair, World Trade Center Yerevan.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2532335/Colliers_Yerevan_Project.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2147073/Colliers_New_Logo.jpg