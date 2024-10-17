中東Colliers Project Leaders獲價值2.5億美元的埃里溫（Yerevan）世界貿易中心（World Trade Center）項目
新聞提供者Colliers
17 10月, 2024, 10:00 CST
亞美尼亞埃里溫（Yerevan）2024年10月17日 /美通社/ -- 中東地區領先的多元化項目管理公司Colliers Project Leaders贏得合約，為亞美尼亞新建位於埃里溫的世界貿易中心（World Trade Center in Yerevan）提供全面的項目管理解決方案，該項目的價值約為2.5億美元。該項目是亞美尼亞政府與Renshin Ltd.之間的公私合營計劃，旨在建設先進的綜合用途發展項目，將包括商業空間、辦公室、零售店、酒店和展覽廳。Colliers在房地產行業及項目管理方面享有盛譽，並且擁有交付大型知名項目的優秀往績，包括印度班加羅爾的世界貿易中心（World Trade Center in Bengaluru）。
Colliers Project Leaders在中東地區的影響力日益增長，多年來因其在基建、住宅、教育、醫療及辦公室等各個領域交付優質項目而廣受認可。該公司以其前瞻性的領導能力和先進的工具及技術的應用而聞名，正在重新定義中東地區的項目管理。
「我們一直強調不斷增強我們的能力，以跟上市場需求。無論是採用全球最佳實踐還是開發前沿技術，我們的最終目標貫徹始終是提供卓越的成果。如此規模的項目需要行業領先的戰略和技術專業知識，這是我們的驗證能力。我們感謝Renshin Limited及亞美尼亞政府將這一重要任務委託給我們，並期待與我們在中東、印度和格魯吉亞的內部及外部利益相關者合作，使其變為現實，」 Colliers中東及印度區主席兼董事總經理Sankey Prasad表示。
「亞美尼亞埃里溫世界貿易中心（World Trade Center Yerevan）項目是一個混合用途的淨零地標房地產開發，承諾成為埃里溫的新面貌。為實現這一承諾，我們正吸納頂尖人才、匯集專業知識，並與全球頂尖公司緊密合作。經過嚴格而艱苦的招標過程，我們很高興地宣佈，Colliers Project Leaders被選為我們的信任夥伴。我們尤其感到高興和自豪的是，我們的項目促使Colliers International Group Inc.——一家專注於房地產、在納斯達克和多倫多上市的加拿大全球專業服務和投資管理公司——進入亞美尼亞並建立常駐辦事處。這一舉措完全符合WTCY促進國際商業關係和擴大亞美尼亞在世界貿易與投資參與的使命。我們期待與我們尊敬的Colliers同事在這一獨特的努力中合作，」亞美尼亞埃里溫世界貿易中心行政總裁兼執行委員會主席Artashes Tonoyan表示。
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Sukanya Dasgupta
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SOURCE Colliers
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